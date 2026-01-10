Big Daddy Nasdaq Turbo Pulse
- 专家
- Vishnu Bajpai
- 版本: 1.90
- 激活: 5
BIG DADDY NASDAQ - TURBO PULSE: 终极市场主宰者
纳斯达克 EA 中的“巨头”现已登场。Turbo Pulse 专为美国科技 100 指数的高速环境设计，代表了动量算法头皮交易的巅峰。该系统不依赖落后的指标，而是利用原始报价 (Tick) 数据和价格脉冲分析，在标准图表反映出来之前捕捉市场急速变化。
机构级绩效指标
-
初始存款： 500.00
-
总净利润： 45,148.64
-
获利因子： 3.17（极高的交易效率）
-
恢复因子： 334.29（卓越的引擎回撤恢复能力）
-
最大净值回撤： 仅 0.39% ($135.06)，确保资金安全
核心顶尖功能
-
动量超速引擎： 独家脉冲检测系统在毫秒级的“脉冲窗口”内识别高概率流动性涌入。
-
纽约交易时段雷达： 自动 GMT 偏移检测，锁定纳斯达克成交量最高的时段（14:30 至 21:00 GMT）。
-
利润系绳协议 (Profit Tether)： 动态拉动止损位，在指数交易中常见的剧烈反转中即时锁定收益。
-
多层风险防护： 毒性流量阻断、点差摩擦保护以及每笔交易自带的硬止损 (Safety Brake SL)。