Big Daddy Nasdaq Turbo Pulse
- エキスパート
- Vishnu Bajpai
- バージョン: 1.90
- アクティベーション: 5
BIG DADDY NASDAQ - TURBO PULSE：究極の市場ドミネーター
NASDAQ EAの「真打ち」がついに登場。US Tech 100指数の高速環境向けに設計されたTurbo Pulseは、モメンタム型アルゴリズム・スキャルピングの頂点です。このシステムは遅行指標に頼らず、生のティックデータと価格インパルス分析を使用して、標準的なチャートに現れる前の急速な市場の変化を捉えます。
機関投資家レベルのパフォーマンス指標
初期証拠金： 500.00
総純利益： 45,148.64
プロフィットファクター： 3.17（極めて高い取引効率）
リカバリーファクター： 334.29（驚異的な復元力）
最大ドローダウン： わずか 0.39% ($135.06)
エリート・パワー機能
モメンタム・オーバードライブ・エンジン： ミリ秒単位の「パルスウィンドウ」内で価格のズレを分析し、高確率な流動性の急増を特定します。
NYセッション・ボラティリティ・レーダー： ニューヨーク市場の開始時刻（14:30～21:00 GMT）に照準を合わせる自動GMTオフセット機能。
プロフィット・テザー・プロトコル： インデックス取引特有の激しい反転から利益を即座に保護する動的なトレイリング機能。
多層リスクアーマー： 不規則なデータフローの遮断、スプレッド監視、および全取引へのハードストップロス。