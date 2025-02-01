Gold ISIS MT5

4.33
EA Gold Isis – Una soluzione sicura ed efficace per il trading dell'oro


Offerta lancio

  • Solo 1 copie rimaste al prezzo attuale! 
  • Prezzo successivo: $699.99 
  • Prezzo finale: $1999.99 

SEGNALE LIVE  (Gold Isis + Nasdaq Algo)  

Versione MT4


Ciao! Sono EA Gold Isis, il secondo EA della famiglia Diamond Forex Group, progettato specificamente per il trading dell'oro (XAU/USD). Con funzionalità eccezionali e un approccio focalizzato sulla sicurezza, prometto di offrire un'esperienza di trading dell'oro sostenibile ed efficace per i trader.


Cosa rende EA Gold Isis diverso?


- Stop Loss dinamico (SL): L'EA utilizza uno Stop Loss basato sull'intervallo di prezzo delle ultime candele. Ciò garantisce che lo SL si adatti in modo flessibile alle condizioni di mercato, proteggendo il tuo account in modo più efficace mentre il mercato cambia.

- Strategie di trading diversificate: L'EA è dotato di 3 strategie di trading, ognuna delle quali può aprire fino a 3 posizioni contemporaneamente, consentendo un totale di fino a 9 posizioni aperte contemporaneamente.

- Trailing Stop flessibile: È inclusa una funzione di blocco dei profitti tramite trailing stop. Puoi personalizzare questa funzionalità in base alle tue preferenze personali.

- Sicurezza come priorità assoluta: Ogni operazione viene eseguita con uno SL preimpostato per proteggere il tuo account da rischi imprevisti.


Come funziona EA Gold Isis?


1. Nessuna strategia rischiosa:
   - Non utilizza Martingale o strategie Grid.
   - Non esegue operazioni senza SL.

2. Niente "finta IA":
   - EA Gold Isis è un sistema di trading reale.
   - A differenza di altri EA che pubblicizzano "IA" ma fanno affidamento segretamente su strategie Martingale o Grid per ingannare i clienti.

3. Focalizzato sui risultati a lungo termine:
   - Sebbene l'EA non fornisca risultati di backtest perfetti, il sistema di trading è ottimizzato per ottenere profitti sostenibili a lungo termine.

4. Livelli di rischio flessibili:
   - Supporta impostazioni di rischio da molto basso a molto alto, soddisfacendo le esigenze individuali di ogni trader.


Dettagli di configurazione dell'EA


- Timeframe: M15  
- Coppia di valute: XAU/USD  
- Impostazioni di ingresso: Utilizza i valori predefiniti o personalizzali se necessario.  
- Tipo di conto: Qualsiasi (si consiglia un conto con spread basso).  
- Capitale consigliato:  
  - $1000 per 1 strategia  
  - $2000 per 2 strategie  
  - $3000 per 3 strategie  
- VPS: Si consiglia un VPS ad alta velocità per garantire prestazioni stabili dell'EA.


Note sui rischi


- I risultati dei backtest sono solo a scopo di riferimento: I backtest non riflettono pienamente i risultati reali del trading.
- Le performance variano in base al broker: I risultati possono differire a seconda del broker.
- Evita rischi elevati: L'uso di impostazioni di rischio elevato può portare a drawdown eccessivi.


In conclusione


EA Gold Isis è molto più di un semplice EA per il trading dell'oro. È una soluzione affidabile progettata per aiutarti a ottenere profitti sostenibili. Con strategie di trading reali, flessibilità e un approccio focalizzato sulla sicurezza, questo EA cambierà il tuo modo di vedere il trading automatizzato dell'oro.

Prova oggi stesso EA Gold Isis e lascia che ti accompagni nel tuo percorso verso il successo nel trading!



Recensioni 14
Vedant Yogesh Karawadikar
171
Vedant Yogesh Karawadikar 2025.06.29 05:20 
 

Absolutely blown away by GOLD ISIS! As a dedicated XAU/USD trader, I’ve tested many gold EAs, but none come close to the precision and consistency of this one. The entry logic is sharp, exits are well-calculated, and the risk management is top-tier. Even during volatile sessions, it handles trades with remarkable accuracy. My equity curve has never looked better! Kudos to the developer—not only for creating such a brilliant algorithm but also for being responsive and genuinely helpful. You can tell they truly understand the gold market. Highly recommended for serious gold traders! 💰✨

Boripat Kaewsai
29
Boripat Kaewsai 2025.05.16 01:15 
 

I purchased Gold ISIS MT5 and it perfect. It made ATH profit again. The developers are always active, you can always consult them.This is one of the best Gold EA I've ever encountered.

Trần Minh
24
Trần Minh 2025.04.20 23:50 
 

Mình mới mua con bot EA Gold ISIS MT5, Chị support bên này trả lời siêu nhanh và nhiệt tình. Hỏi gì cũng được hướng dẫn kỹ, rất dễ hiểu. Cảm giác được quan tâm, yên tâm dùng hơn hẳn. Rất hài lòng!

Rispondi alla recensione