Big Daddy Nasdaq Turbo Pulse
- Experts
- Vishnu Bajpai
- Versão: 1.90
- Ativações: 5
BIG DADDY NASDAQ - TURBO PULSE: O DOMINADOR SUPREMO DO MERCADO
O "Big Daddy" de todos os EAs para NASDAQ chegou. Projetado para o ambiente de alta velocidade do índice US Tech 100, o Turbo Pulse representa o ápice do scalping algorítmico baseado em momentum. Este sistema não depende de indicadores atrasados; em vez disso, utiliza dados de ticks brutos e análise de impulso de preço para capturar mudanças rápidas no mercado.
Métricas de Desempenho Institucional
Depósito Inicial: 500.00
Lucro Líquido Total: 45,148.64
Fator de Lucro: 3.17
Fator de Recuperação: 334.29
Rebaixamento Máximo (Drawdown): Apenas 0.39% ($135.06)
Recursos de Elite
Motor Momentum Overdrive: Identifica picos de liquidez em janelas de milissegundos.
Radar de Volatilidade da Sessão de NY: Foca o poder de fogo nas horas de maior volume do NASDAQ (14:30 às 21:00 GMT).
Protocolo Profit Tether: Trailing stop dinâmico que protege lucros contra as reversões violentas típicas dos índices.
Proteção de Risco Multicamada: Bloqueio de ordens tóxicas, monitoramento de spread e Stop Loss de segurança em todas as operações.