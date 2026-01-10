BIG DADDY NASDAQ - TURBO PULSE: EL DOMINADOR DEFINITIVO DEL MERCADO

El "Big Daddy" de todos los EAs para NASDAQ ha llegado. Diseñado para el entorno de alta velocidad del índice US Tech 100, Turbo Pulse representa la cúspide del scalping algorítmico basado en el impulso. Este sistema no depende de indicadores tardíos; en su lugar, utiliza datos de ticks en tiempo real y análisis de impulsos de precios para capturar cambios rápidos en el mercado antes de что se reflejen en los gráficos estándar.

Métricas de Rendimiento de Nivel Institucional

Depósito Inicial: 500.00

Beneficio Neto Total: 45,148.64

Factor de Beneficio: 3.17 (Alta eficiencia comercial)

Factor de Recuperación: 334.29 (Capacidad de recuperación de élite)

Reducción Máxima de Equidad (Drawdown): Solo 0.39% ($135.06)

Características de Élite