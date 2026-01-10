Big Daddy Nasdaq Turbo Pulse
- Vishnu Bajpai
BIG DADDY NASDAQ - TURBO PULSE: EL DOMINADOR DEFINITIVO DEL MERCADO
El "Big Daddy" de todos los EAs para NASDAQ ha llegado. Diseñado para el entorno de alta velocidad del índice US Tech 100, Turbo Pulse representa la cúspide del scalping algorítmico basado en el impulso. Este sistema no depende de indicadores tardíos; en su lugar, utiliza datos de ticks en tiempo real y análisis de impulsos de precios para capturar cambios rápidos en el mercado antes de что se reflejen en los gráficos estándar.
Métricas de Rendimiento de Nivel Institucional
-
Depósito Inicial: 500.00
-
Beneficio Neto Total: 45,148.64
-
Factor de Beneficio: 3.17 (Alta eficiencia comercial)
-
Factor de Recuperación: 334.29 (Capacidad de recuperación de élite)
-
Reducción Máxima de Equidad (Drawdown): Solo 0.39% ($135.06)
Características de Élite
-
Motor Momentum Overdrive: Detecta entradas mediante un sistema de impulsos en una "ventana de pulso" de milisegundos.
-
Radar de Volatilidad de la Sesión de NY: Sincronización automática con el horario de Nueva York (14:30 a 21:00 GMT).
-
Protocolo Profit Tether: Un sistema activo que arrastra el Stop Loss dinámicamente para asegurar ganancias instantáneas.
-
Armadura de Riesgo Multicapa: Bloqueo de flujo tóxico, protección contra el diferencial (spread) y Stop Loss de seguridad obligatorio.