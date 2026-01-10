Big Daddy Nasdaq Turbo Pulse
- Experts
- Vishnu Bajpai
- Version: 1.90
- Activations: 5
BIG DADDY NASDAQ - TURBO PULSE : LE DOMINATEUR ULTIME DU MARCHÉ
Le "Big Daddy" de tous les EAs NASDAQ est arrivé. Conçu pour l'environnement à haute vitesse de l'indice US Tech 100, Turbo Pulse représente le sommet du scalping algorithmique basé sur le momentum. Ce système ne s'appuie pas sur des indicateurs retardés, mais utilise les données de ticks brutes pour capturer les mouvements du marché.
Mesures de Performance Institutionnelles
-
Dépôt Initial : 500.00
-
Profit Net Total : 45,148.64
-
Facteur de Profit : 3.17
-
Facteur de Récupération : 334.29
-
Drawdown Maximal : Seulement 0.39% ($135.06)
Fonctionnalités d'Élite
-
Moteur Momentum Overdrive : Analyse les flux de liquidité en quelques millisecondes pour des entrées ultra-précises.
-
Radar de Volatilité de la Session NY : Sincronisation GMT automatique pour trader le volume maximum (14h30 à 21h00 GMT).
-
Protocole Profit Tether : Un "lien" actif qui déplace le Stop Loss dynamiquement pour verrouiller les gains.
-
Armure de Risque Multicouche : Filtrage des flux toxiques, protection contre le spread et Stop Loss de sécurité sur chaque trade.