Big Daddy Nasdaq Turbo Pulse
- Uzman Danışmanlar
- Vishnu Bajpai
- Sürüm: 1.90
- Etkinleştirmeler: 5
BIG DADDY NASDAQ - TURBO PULSE: PİYASANIN TEK HAKİMİ
NASDAQ EA'larının "Babası" geldi. US Tech 100 endeksinin yüksek hızdaki ortamı için tasarlanan Turbo Pulse, momentum tabanlı algoritmik scalping'in zirvesini temsil eder. Sistem gecikmeli göstergelere değil, ham tick verilerine ve fiyat darbe analizine dayanır.
Kurumsal Düzeyde Performans Metrikleri
Başlangıç Bakiyesi: 500.00
Toplam Net Kar: 45,148.64
Kar Faktörü: 3.17
Geri Kazanma Faktörü: 334.29
Maksimum Düşüş (Drawdown): Sadece %0.39 ($135.06)
Seçkin Özellikler
Momentum Overdrive Motoru: Milisaniyelik pencerelerde likidite artışlarını tespit eder.
NY Seansı Oynaklık Radarı: NASDAQ hacminin en yüksek olduğu saatlere (14:30 - 21:00 GMT) otomatik odaklanır.
Profit Tether Protokolü: Endeks dönüşlerinde kârı anında kilitleyen dinamik takip eden durdurucu.
Çok Katmanlı Risk Zırhı: Hatalı veri akışı engelleme, spread koruması ve her işlemde zorunlu emniyet stopu.