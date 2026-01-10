Big Daddy Nasdaq Turbo Pulse
- 버전: 1.90
- 활성화: 5
BIG DADDY NASDAQ - TURBO PULSE: 궁극의 시장 지배자
나스닥 EA의 '끝판왕'이 등장했습니다. US Tech 100 지수의 빠른 변동성을 공략하기 위해 설계된 Turbo Pulse는 모멘텀 기반 알고리즘 스캘핑의 정점을 보여줍니다. 이 시스템은 후행 지표에 의존하지 않고, 원시 틱 데이터와 가격 임펄스 분석을 통해 표준 차트에 반영되기 전 시장의 급격한 변화를 포착합니다.
기관급 성과 지표
-
초기 예치금: 500.00
-
총 순이익: 45,148.64
-
수익 요인(Profit Factor): 3.17 (매우 높은 거래 효율)
-
회복 요인(Recovery Factor): 334.29 (엘리트급 손실 회복 능력)
-
최대 자본 하락(Drawdown): 단 0.39% ($135.06)
핵심 주요 기능
-
모멘텀 오버드라이브 엔진: 밀리초 단위의 "펄스 윈도우" 내에서 가격 변화를 분석하여 유동성 급증 시점을 정확히 포착합니다.
-
NY 세션 변동성 레이더: 나스닥 거래량이 가장 집중되는 뉴욕 시간대(14:30 ~ 21:00 GMT)를 자동으로 감지하여 공략합니다.
-
수익 테더 프로토콜(Profit Tether): 인덱스 거래에서 흔히 발생하는 급격한 반전 시 수익을 즉시 확보하는 동적 트레일링 시스템.
-
다층 리스크 아머: 유독성 데이터 필터링, 스프레드 모니터링 및 모든 거래에 대한 안전 브레이크 SL(손절매).