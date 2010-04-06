Trend Entry Histogram mt
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 2.11
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Istogramma di ingresso trend" per MT4, senza ridisegno.
- L'indicatore Istogramma di ingresso trend può essere utilizzato per la ricerca di segnali di ingresso nella direzione del trend una volta visualizzata la barra Entry_bar.
- Questo indicatore ha una caratteristica unica: considera sia il prezzo che il volume per i calcoli.
- L'istogramma di ingresso trend può essere in 2 colori: rosso per trend ribassista e blu per trend rialzista.
- Una volta individuato un trend stabile (minimo 10 barre consecutive dell'istogramma dello stesso colore), attendere la barra Entry_bar.
- Il segnale di ingresso è rappresentato da una colonna con il colore opposto nell'istogramma e dalla colonna successiva con il colore iniziale del trend (vedere le immagini).
- Utilizzare obiettivi short: massimi/minimi più vicini sul grafico a seconda del trend attuale.
- L'indicatore dispone di avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
COME USARE l'indicatore:
- Per segnali di ACQUISTO: trend rialzista stabile (barre blu dell'istogramma) + 1 barra rossa sull'istogramma + 1 barra blu (aprire una posizione Long qui).
- per segnali di VENDITA: trend ribassista costante (barre rosse dell'istogramma) + 1 barra blu sull'istogramma + 1 barra rossa (apri una posizione Short qui).
Questo è un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.