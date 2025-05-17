Trend Teller MT4

Trend Teller è uno strumento dashboard potente e intuitivo, progettato per offrirti una panoramica completa della tendenza del mercato su tutte le principali coppie di valute e su tutti i timeframe — da M1 a MN1.

Creato da trader per trader, questo strumento elimina le congetture dall'analisi del trend e ti aiuta a rimanere allineato con la direzione generale del mercato.

Molti trader principianti faticano a identificare la direzione del mercato — e, sorprendentemente, anche i trader esperti a volte commettono errori in questo.

Ecco perché Trend Teller è perfetto per ogni livello di esperienza.

Caratteristiche principali:

Analisi Multi-Timeframe

Analizza istantaneamente la forza e la direzione delle principali valute su tutti i timeframe. Che tu faccia scalping o swing trading, Trend Teller è il tuo alleato.

Display Personalizzabile

Troppi dati? Nessun problema. Puoi scegliere se visualizzare solo i numeri, i segnali colorati o persino nascondere alcuni timeframe per una vista più pulita.

Notifiche Integrate

Non serve stare davanti allo schermo tutto il giorno. Ricevi notifiche quando si formano forti tendenze o potenziali idee di trade, così potrai agire al momento giusto.

Perfetto per principianti e professionisti

Conoscere la direzione della tendenza è fondamentale. Trend Teller rende semplice ciò che spesso confonde anche i trader più esperti.

Suggerimenti per idee di trade

Quando appare una configurazione ad alta probabilità, un messaggio appare sotto la dashboard, dandoti il tempo per analizzare e confermare l’opportunità prima di entrare a mercato.

Ideale per il trading durante le news

Durante eventi economici importanti, puoi subito individuare quali coppie stanno reagendo di più. Niente più bisogno di passare da un grafico all'altro: è tutto qui.

Pensato per la direzione del trend (non per i punti di entrata)

Trend Teller non è un indicatore per l’ingresso, ma una guida per comprendere la direzione. Prendi decisioni basate sulla forza del trend, non sull’emotività.

Input semplici, risultati potenti

Personalizza facilmente la dashboard con impostazioni intuitive. Dalla frequenza di aggiornamento alla visualizzazione semplificata — Trend Teller si adatta a te.

Trend Teller è il tuo assistente fidato per comprendere i movimenti del mercato. Analizza con fiducia, conferma le operazioni e resta sempre un passo avanti alla tendenza.



