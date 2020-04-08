Slayer Scalping
- Indicatori
- Abdulkarim Karazon
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 13 gennaio 2026
- Attivazioni: 5
Questo indicatore si concentra su due livelli take profit e uno stoploss molto stretto; l'idea principale è scalpare il mercato su intervalli temporali più alti a partire da m15 in su, poiché questi frame non vengono molto influenzati da spread e commissione del broker; l'indicatore dà segnali di compra/vendita basati sulla strategia di divergenza di prezzo dove traccia una freccia d'acquisto con livelli tp/sl quando le condizioni di divergenza rialzista sono pienamente soddisfatte. Lo stesso vale per le frecce di vendita: la freccia si stampa alla chiusura della candela e non viene ridipinta in diretta, alcuni segnali arrivano un po' tardi e vengono ignorati dall'indicatore e non danno allerta, dato che questa è la natura della divergenza su certe condizioni di mercato (alta volatilità/impatto sulle notizie).
Perché funziona?
. Buona strategia dietro ogni segnale
.Niente ridipingimento dal vivo.
. Funziona su qualsiasi coppia.
. Offre prestazioni costanti
Raccomandazioni :
. Da usare su tempi più alti
. Cambiare il periodo principale dell'indicatore cambia la qualità del segnale, è un solo input quindi cerca di trovare il periodo migliore per ogni coppia
. Non scambiate spread alti, per favore, provate a usare account raw spread