Slayer Scalping

Questo indicatore si concentra su due livelli take profit e uno stoploss molto stretto; l'idea principale è scalpare il mercato su intervalli temporali più alti a partire da m15 in su, poiché questi frame non vengono molto influenzati da spread e commissione del broker; l'indicatore dà segnali di compra/vendita basati sulla strategia di divergenza di prezzo dove traccia una freccia d'acquisto con livelli tp/sl quando le condizioni di divergenza rialzista sono pienamente soddisfatte. Lo stesso vale per le frecce di vendita: la freccia si stampa alla chiusura della candela e non viene ridipinta in diretta, alcuni segnali arrivano un po' tardi e vengono ignorati dall'indicatore e non danno allerta, dato che questa è la natura della divergenza su certe condizioni di mercato (alta volatilità/impatto sulle notizie).


Perché funziona?

. Buona strategia dietro ogni segnale

.Niente ridipingimento dal vivo.

. Funziona su qualsiasi coppia.

. Offre prestazioni costanti

Raccomandazioni :


. Da usare su tempi più alti


. Cambiare il periodo principale dell'indicatore cambia la qualità del segnale, è un solo input quindi cerca di trovare il periodo migliore per ogni coppia


. Non scambiate spread alti, per favore, provate a usare account raw spread


Prodotti consigliati
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicatori
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indicatori
Discover the Power of Trend Strength Pro Unlock a new level of clarity in your trading with Trend Strength Pro , the ultimate tool for visualizing market momentum. Stop guessing and start seeing the true strength of a trend with a single glance. Our elegant and intuitive indicator helps you make smarter, more confident trading decisions. Key Advantages & Features Instantly See Trend Strength : Our color-coded histogram tells you whether the trend is getting stronger or weaker. Green means moment
FREE
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicatori
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
"Dynamic Scalping Oscillator" - è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato - uno strumento di trading efficiente per MT4! - Nuova generazione di oscillatori - guarda le immagini per vedere come usarlo. - L'oscillatore Dynamic Scalping ha zone di ipervenduto/ipercomprato adattive. - L'oscillatore è uno strumento ausiliario per trovare punti di ingresso esatti dalle aree dinamiche di ipervenduto/ipercomprato. - Valori di ipervenduto: sotto la linea verde, valori di ipercomprato: sopra
Ugenesys AI MT4
Odaine Ramon Mcmillan
5 (1)
Indicatori
uGenesys AI - 90% Accurate Daytrading Indicator Introducing the ultimate forex trading indicator system, uGenesys AI, powered by cutting-edge AI technology and advanced analytical techniques, including Time-Series Analysis and Genetic Algorithms. Our AI-powered trading system leverages the power of time-series analysis to identify trends and patterns in historical price data, allowing traders to make informed predictions about future market movements. By analyzing vast amounts of data, our syst
TPA True Price Action MT4 Indicator
InvestSoft
4.3 (79)
Indicatori
TPA True Price Action indicator reveals the true price action of the market makers through 100% non-repainting signals (except early signals mode) strictly at the close of a candle! TPA shows entries and re-entries, every time the bulls are definitely stronger than the bears and vice versa. Not to confuse with red/green candles. The shift of power gets confirmed at the earliest stage and is ONE exit strategy of several. There are available now two free parts of the TPA User Guide for our custom
Horizontal tick volumes
Aleksandr Suchkov
Indicatori
Horizontal tick volumes (HTV) Horizontal tick volumes - an easy and convenient indicator of a horizontal market profile in a user-selected time. Produces a visual image of strong trading levels by maximum peaks past volumes and trading direction by color (sell or buy), and also allows you to detect smaller trading levels by differentiating past volumes. In the "Optimal" mode, when displayed on chart periods up to and including "M30", the data of one-minute bars are used, on H1 and H4 - five-minu
Arrow Signal System
Alex Amuyunzu Raymond
Indicatori
MV Arrow Signal System  Indicator Overview The MV Arrow Signal System is a comprehensive multi-indicator trading system for MetaTrader 4 that identifies potential buy and sell signals based on swing point detection combined with multiple technical confirmation filters. Core Concept The system scans price charts to identify swing highs and swing lows, then applies a scoring system based on multiple technical indicators to validate these potential reversal points. Only high-probability signals tha
SRP Pro
Farhad Kia
5 (1)
Indicatori
Strong Retracement Points Pro edition! SRP (Strong Retracement/Reversal Points) is a powerful and unique support and resistance indicator. It displays the closest important levels which we expect the price retracement/reversal! If all level are broken from one side, it recalculates and draws new support and resistance levels, so the levels might be valid for several days depending on the market! If you are still hesitating to start using this wonderful tool, you can check this link to see how ef
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicatori
L'indicatore SMC Venom Model BPR è uno strumento professionale per i trader che operano nell'ambito del concetto di Smart Money (SMC). Identifica automaticamente due modelli chiave sul grafico dei prezzi: FVG   (Fair Value Gap) è una combinazione di tre candele, in cui c'è un gap tra la prima e la terza candela. Forma una zona tra livelli in cui non c'è supporto di volume, il che spesso porta a una correzione dei prezzi. BPR   (Balanced Price Range) è una combinazione di due modelli FVG che for
Riko Trend
Nadiya Mirosh
Indicatori
The Riko Trend indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Riko Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader for both forex and binary options. You don’t need to configure anything, everything is perfected by time and experience, it works great during a flat and in a trend. The Riko Trend indicator is a technical analysis tool for financial markets that reflects the current price f
ForexGumpXL
Andrey Kozak
5 (1)
Indicatori
ForexGumpXL is a new generation in the forex gump indicator line. More accurate, faster, less complicated in the settings is all about the new ForexGumpXL indicator. In the new version of the indicator, we have applied a truly new algorithm of work. Now he does not just analyze the market for a price reversal, but with the help of an adaptation algorithm, determining the current volatility in the market indicator with a high degree of probability is able to anticipate false price reversals in or
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indicatori
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indicatori
Indicatore unico che implementa un approccio professionale e quantitativo al trading di reversione. Sfrutta il fatto che il prezzo devia e ritorna alla media in modo prevedibile e misurabile, il che consente regole di entrata e uscita chiare che superano di gran lunga le strategie di trading non quantitative. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Segnali di trading chiari Incredibilmente facile da scambiare Colori e dimensioni personalizzabili Implementa l
Gold Trend 4
Sergei Linskii
Indicatori
Gold Trend   - è un buon indicatore tecnico azionario. L'algoritmo dell'indicatore analizza il movimento del prezzo di un asset e riflette la volatilità e le potenziali zone di ingresso. I migliori segnali dell'indicatore: - Per VENDERE = istogramma rosso + puntatore SHORT rosso + freccia di segnale gialla nella stessa direzione + freccia rossa di direzione del trend. - Per l'ACQUISTO = istogramma blu + puntatore LONG blu + freccia di segnale acquatica nella stessa direzione + freccia blu di
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicatori
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indicatori
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns , including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patte
A Boss Stats
Anthonius Soruh
Indicatori
Hi Trader, We are strategy development for Binary and Forex tools, our product have success for binary trading 1 min - 2 min experation. At the moment I build indicator for trading all day, not like Bonosu series with specific time. We launch A-Boss Stats Indicator for trading 1 minute to 5 minutes experation is mean can trade from 1 minutes - 5 minutes. Specification of A Boss Stats trading binary option: Work with all MT4 broker. Chart Time Frame M1 only, can use M5 Experation time for contact
HMA Trend Professional MT4
Pavel Zamoshnikov
4.57 (7)
Indicatori
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Wick Hunter
Mohamed Hassan
Indicatori
After purchase, you are eligible to receive EA Forex Proton and try it for 14 days completely FREE! This robot automates the alerts from Wick Hunter! Tired of getting trapped by false breakouts? Wick Hunter is a powerful custom indicator designed to detect fakeouts and identify true reversals before the crowd catches on. Built on the proven False Breakout Strategy , Wick Hunter helps you: Spot liquidity grabs and stop-hunts Enter with precision near wicks Avoid fake breakouts that ruin trades
Basic Support and Resistance
Mehran Sepah Mansoor
Indicatori
Il nostro indicatore Basic Support and Resistance è la soluzione necessaria per aumentare l'analisi tecnica.Questo indicatore consente di proiettare i livelli di supporto e resistenza sul grafico/ MT5 gratuita Funzionalità Integrazione dei livelli di Fibonacci: Con la possibilità di visualizzare i livelli di Fibonacci insieme a livelli di supporto e resistenza, il nostro indicatore ti dà una visione ancora più profonda del comportamento del mercato e delle possibili aree di inversione. Ottimi
TPO Profile MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Indicatori
Definition : TPO is a Time Price Opportunity. Instead of using bars or candles with an Open, High, Low, and Close price, each "bar" in a Market Profile is represented by horizontal bars against the price It is called Market Profile terminology. In other words time-price-opportunity (TPO) profiles are histograms of how much time was spent at each price within the span of the profile. By using a TPO chart, you are able to analyze the amount of trading activity, based on time, for each price level
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicatori
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. Ins
TMA AI Bands
Monique Ellen Miranda Dos Santos
Indicatori
L'indicatore TMA AI Bands si basa sulla Media Mobile Triangolare (TMA) con bande superiore e inferiore dinamiche e frecce chiare di acquisto/vendita tracciate direttamente sul grafico. Integra un'IA per l'ottimizzazione adattiva e garantisce l'assenza di ridisegno, fornendo segnali precisi di inversione quando il prezzo tocca le bande. * Coppie: funziona con tutte le coppie di valute * Timeframe consigliati: D1 / W1 / MN * Variabili esterne configurabili:   * TimeFrame – periodo di calcolo
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicatori
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indicatori
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Dynamic Power Oscillator m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
"Dynamic Power Oscillator" - è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato - uno strumento di trading efficiente per MT4! - Nuova generazione di oscillatori - guarda le immagini per vedere come utilizzarlo. - Questo è un indicatore di momentum tecnico molto utile. - Il Dynamic Power Oscillator ha zone di ipervenduto/ipercomprato adattive. - L'oscillatore è uno strumento ausiliario per trovare punti di ingresso esatti dalle aree dinamiche di ipervenduto/ipercomprato. - Valori di ipervend
Risk Lot Calculator Dashboard Indicator
Pearly Gianan
Indicatori
This is  a dashboard indicator that displays the auto-calculated risk lot, with the given risk percentage & risk points (Stop Loss) and others. The main function of this indicator is to help you calculate your exact scalping risk lots and swing risk lots. Also it displays the active trades of each pair you've executed with the following: type of trade, lot size, symbol, & equity(+/-). Also displays the bar counter set in every 5-minute bar timer. (whichever time frame you're active, the bar time
BOA Ice Signals Indicator MT4 FREE
Eugene Kendrick
Indicatori
Binary Options Assistant (BOA) ICE Signals Indicator provides signals based on gkNextLevel Binary Options Strategy.  Indicators: 2 Bollinger Bands & Stochastic Stop missing trades, stop jumping from chart to chart looking for trade set-ups and get all the signals on 1 chart! U se any of the BOA Signals Indicator with the  Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard .   All BOA Signal Indicator settings are adjustable to give you more strategy combinations. The signals can be seen
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indicatori
Indicatore Smart FVG MT4 – Rilevamento Avanzato del Fair Value Gap per MetaTrader 4 L'indicatore Smart FVG per MetaTrader 4 offre rilevamento, monitoraggio e avvisi professionali dei Fair Value Gap (FVG) direttamente sui tuoi grafici. Combina un filtro basato sull'ATR con una logica sensibile alla struttura per eliminare il rumore, adattarsi alla liquidità e mantenere solo gli squilibri più rilevanti per decisioni operative precise. Vantaggi principali Rilevamento accurato degli FVG: individua
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. CONTATTATEMI DOPO L'ACQUISTO PER RICEVERE CONSIGLI DI TRADING, BONUS E L'ASSISTENTE EA GANN MADE EASY GRATUITAMENTE! Probabilmente hai già sentito parlare molte volte d
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indicatori
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 99 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 10th Jan -20th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicatori
Volatility Trend System - un sistema di trading che fornisce segnali per le voci. Il sistema di volatilità fornisce segnali lineari e puntuali nella direzione del trend, nonché segnali per uscirne, senza ridisegnare e ritardi. L'indicatore di tendenza monitora la direzione della tendenza a medio termine, mostra la direzione e il suo cambiamento. L'indicatore di segnale si basa sui cambiamenti della volatilità e mostra gli ingressi nel mercato. L'indicatore è dotato di diversi tipi di avvisi. Pu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicatori
Currency Strength Wizard è un indicatore molto potente che ti fornisce una soluzione all-in-one per un trading di successo. L'indicatore calcola la potenza di questa o quella coppia forex utilizzando i dati di tutte le valute su più intervalli di tempo. Questi dati sono rappresentati in una forma di indice di valuta facile da usare e linee elettriche di valuta che puoi utilizzare per vedere il potere di questa o quella valuta. Tutto ciò di cui hai bisogno è collegare l'indicatore al grafico che
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicatori
Indicatore Miraculous – Strumento Forex e Binario 100% Non-Repaint Basato sul Quadrato di Nove di Gann Questo video presenta l' Indicatore Miraculous , uno strumento di trading altamente accurato e potente, sviluppato specificamente per i trader di Forex e Opzioni Binarie . Ciò che rende unico questo indicatore è la sua base sul leggendario Quadrato di Nove di Gann e sulla Legge della Vibrazione di Gann , rendendolo uno degli strumenti di previsione più precisi disponibili nel trading moderno. L
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (75)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicatori
LINEE DI TENDENZA PRO       Aiuta a capire dove il mercato sta realmente cambiando direzione. L'indicatore mostra reali inversioni di tendenza e punti in cui i principali attori rientrano. Vedi  Linee BOS   Cambiamenti di tendenza e livelli chiave su timeframe più ampi, senza impostazioni complesse o rumore inutile. I segnali non vengono ridisegnati e rimangono sul grafico dopo la chiusura della barra. Cosa mostra l'indicatore: Cambiamenti reali       tendenza (linee BOS) Una volta che un segna
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! Questo cruscotto è un software molto potente che lavora su più simboli e fino a 9 timeframe. Si basa sul nostro indicatore principale (migliori recensioni: Advanced Supply Demand ).   Il cruscotto offre un'ottima panoramica. Mostra:    Valori filtrati di domanda e offerta, compresa la valutazione della forza delle zone, distanze dei pip da/all'interno delle zone, Evidenzia le zone annidate, Fornisce 4 tipi di allarmi per i simboli scelti in tutti i (9) time-frames.
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicatori
Daily Candle Predictor è un indicatore che prevede il prezzo di chiusura di una candela. L'indicatore è destinato principalmente all'uso sui grafici D1. Questo indicatore è adatto sia per il trading forex tradizionale che per il trading di opzioni binarie. L'indicatore può essere utilizzato come sistema di trading autonomo o può fungere da aggiunta al sistema di trading esistente. Questo indicatore analizza la candela corrente, calcolando alcuni fattori di forza all'interno del corpo della cande
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicatori
Apollo SR Master è un indicatore di Supporto/Resistenza con caratteristiche speciali che rendono il trading con le zone di Supporto/Resistenza più semplice e affidabile. L'indicatore calcola le zone di Supporto/Resistenza in tempo reale senza alcun ritardo, rilevando i massimi e i minimi dei prezzi locali. Quindi, per confermare la nuova area SR formata, l'indicatore mostra un segnale speciale che segnala che la zona SR può essere presa in considerazione e utilizzata come un vero e proprio segna
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
Indicatori
MQL5マーケットの厳格な「第四条」ガイドラインに完全準拠した英語版の全文です。 MQL5では英語が主言語となるため、このテキストを説明文の冒頭（日本語より上）に配置することを強くお勧めします。専門的かつ冷静なトーンで作成しており、世界中のプロトレーダーに「技術的根拠のあるツール」として認識される構成になっています。 KATANA Scalper for MT4  Product Overview KATANA Scalper for MT4 is a high-performance technical analysis indicator optimized for the MetaTrader 4 platform. It is specifically engineered to address the two most significant challenges in short-term trading (scalping and day trading): Price Noise and Signal Lag . Utilizing a proprietary s
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicatori
Se acquisti questo indicatore, riceverai il mio Trade Manager Professionale   + EA  GRATUITAMENTE. Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indic
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicatori
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicatori
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Indicatori
SHOGUN Trade - Strategic Market Structure & Multi-Timeframe Dashboard Concept: The Commander’s Perspective In the battlefield of trading, getting lost in localized price fluctuations (noise) is the most significant risk to capital. SHOGUN Trade is engineered to elevate a trader's perspective from "reactive" to "strategic," providing a comprehensive overview of market structures across multiple time horizons. This system monitors seven timeframes (M1 to D1) simultaneously, quantifying market m
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Indicatori
Questo cruscotto mostra gli ultimi pattern armonici disponibili per i simboli selezionati, in modo da risparmiare tempo ed essere più efficienti / versione MT5 . Indicatore gratuito: Basic Harmonic Pattern Colonne dell'indicatore Symbol : vengono visualizzati i simboli selezionati Trend: rialzista o ribassista Pattern: tipo di pattern (gartley, butterfly, bat, crab, shark, cypher o ABCD) Entry: prezzo di ingresso SL: prezzo di stop loss TP1: 1 prezzo di take profit TP2: 2 prezzo di take pr
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non è repaint, non è ridisegno e non presenta ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Manuale utente: impostazioni, input e strategia. L'Analista Atomico è un indicatore di azione del prezzo PA che utilizza la forza e il momentum del prezzo per trovare un miglior vantaggio sul mercato. Dotato di filtri avanzati che aiutano a rimuovere rumori e segnali falsi, e aumentare il pote
AW Breakout Catcher
AW Trading Software Limited
5 (14)
Indicatori
Analisi dei livelli di prezzo, statistiche avanzate, calcolo TakeProfit e 3 tipi di notifiche. Benefici: Non ridisegnare i risultati Segnale rigorosamente alla chiusura della candela Algoritmo di filtraggio dei falsi guasti Va bene con qualsiasi strategia di tendenza. Funziona su tutti gli strumenti e le serie temporali Manuale e istruzioni ->   QUI   / Risoluzione dei problemi ->   QUI   / Versione MT5->   QUI Come fare trading con l'indicatore Fare trading con AW Breakout Catcher in soli tre s
Prop Firm Gold Indicator
Mohit Dhariwal
5 (3)
Indicatori
This is a unique  Gold Indicator On channel trading pullbacks and gives accurate entries on gold and major Fx Pairs on M15tf. It has the ability to pass any prop firm Challenge and get accurate entries on gold and major fx pairs. EA FOR PROP FIRM AND CHANNEL INDICATOR IS FREE ALONG WITH THIS POWERFUL INDICATOR ALONG WITH THE BEST SET FILE FOR FIRST 25 USERS. Strategy tester report is in comment section. INDICATOR FEATURES: INDICATOR IS BEST ON M15 GIVES ACCURATE ENTRIES  EA AND CHANNEL INDICATO
Gold Signal Pro
Mohamed Hassan
Indicatori
First 25 copies at $80, after that price becomes $149 Gold Signal Pro is a powerful MT4 indicator designed to help traders spot strong price reactions in the market. It focuses on clear wick rejections , showing when price strongly rejects a level and often continues in the same direction. Gold Signal Pro is mainly built for scalping gold (XAUUSD) and works best on lower timeframes like M5 and M15 , where timing matters most. That said, it can also be used on any forex pair, any symbol, and a
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicatori
Presentiamo l'Indicatore F-16 Plane, uno strumento all'avanguardia per MT4 progettato per rivoluzionare la tua esperienza di trading. Ispirato alla velocità e alla precisione imbattibili dell'aereo da combattimento F-16, questo indicatore combina algoritmi avanzati e tecnologia all'avanguardia per offrire prestazioni senza precedenti sui mercati finanziari. Con l'Indicatore F-16 Plane, volerai al di sopra della concorrenza poiché fornisce analisi in tempo reale e genera segnali di trading estrem
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicatori
Indicatore in anticipo   determina i livelli e le zone di inversione del mercato , consente di attendere che il prezzo ritorni al livello ed entrare all'inizio di un nuovo trend, e non alla sua fine. Lui mostra   livelli di inversione   dove il mercato conferma un cambio di direzione e forma un ulteriore movimento. L'indicatore funziona senza ridisegnare, è ottimizzato per qualsiasi strumento e rivela il suo massimo potenziale quando abbinato al   LINEE DI TENDENZA PRO   indicatore. Scanner st
Altri dall’autore
Sure Reversal
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Indicatori
SURE REVERSAL è un indicatore di tipo istogramma sovracomprato/sovravenduto che fornisce punti chiave di inversione che indicano un movimento di mercato rialzista o orso questo indicatore è una fusione tra media mobile e indicatore RSI, questo indicatore non è repainter e non è ritardato. Parametri: Ma periodo Ma Metodo Ma Prezzo Periodo sicuro (Rsi) Certo Prezzo (Rsi) ==============
TMA Stochastic
Abdulkarim Karazon
Indicatori
TMA Stochastic è un indicatore basato sull'oscillatore stocastico e sull'indicatore delle bande tma, questo indicatore si basa su una strategia di inversione. Periodo di tempo consigliato: 15 e oltre Impostazioni consigliate: valori più bassi per lo scalping, valori più alti per lo swing trading ================================================== ===================== Parametri: Storia tma: quante barre indietro per mostrare le bande tma sullo stocastico Periodo K (stocastico) Periodo D (
FREE
ZHL Channel
Abdulkarim Karazon
Indicatori
basato sull'indicatore a zigzag, l'indicatore del canale alto basso a zigzag è uno strumento per avvisare il trader di un cambiamento di tendenza, è di grande utilità poiché avvisa tempestivamente di un cambiamento nella tendenza attuale, l'indicatore ha un'opzione su più intervalli di tempo per scambiare intervalli di tempo più alti o più bassi canale sull'intervallo di tempo corrente, questo indicatore è un'aggiunta al tuo sistema/strategia e può essere utilizzato come strumento autonomo per f
FREE
Supreme HmaSignal
Abdulkarim Karazon
4.5 (2)
Indicatori
The Supreme HmaSignal indicator is an indicator for trend trading , its main character is the hull moving average colored line , and secondary is buy and sell arrows , arrows are fair but the main focus is on the colored hma , this indicator does not repaint or back paint or delay its signals. if you like this indicator please check my Supreme Trendhisto:   here   , and my Supreme Diamond indicator :   here Parameters:  HMA Period HMA Smoothing HMA Price (close/open) Signal Period (Arrows)
FREE
SuperEntryx
Abdulkarim Karazon
Indicatori
Super Entry è un indicatore di tipo freccia tutto in uno in cui fornisce segnali lunghi e brevi solo sui livelli tp e sl che si basano sul valore ATR e possono essere modificati e ottimizzati, questo indicatore fornisce un pannello di backtest che mostra il tasso di vincita e altre statistiche per dare una visione chiara di quanta precisione aspettarsi. questo indicatore non si ridipinge o si retrovernicia e il segnale arriva a barra aperta senza ritardo. Parametri: impostazioni: valori dell
Supreme Stoploss
Abdulkarim Karazon
Indicatori
Supreme Stoploss is an indicator for metatrader 4 that is based on the ATR indicator , it gives stoploss/takeprofit as lines drawn above and below the price , this indicator does not repaint/back paint and is not delayed. can be used to determine the stop loss or take profit of a trade using ATR value multiplied by the number set by user. ====================================================================================================== Parameters : ATR SL period : ATR period identity : leave
FREE
Supreme StochRsi
Abdulkarim Karazon
Indicatori
Rsi indicator and Stochastic Combined into one indicator , the Supreme StochRsi doesnt repaint / Back-paint / delay. can be used as overbought oversold strategy , or trend following on 50 level cross. if you like this indicator please check my Supreme Trendhisto: here , and my Supreme Diamond indicator : here ========================================================================= Parameters : Stochastic K and D value , Stochastic period Rsi Period Rsi price ====================================
FREE
Supreme Direction
Abdulkarim Karazon
4 (1)
Indicatori
Supreme Direction is an indicator based on market volatility , the indicator draws a a two lined channel with 2 colors above and below price , this indicator does not repaint or back-paint and signal is not delayed. how to use : long above purple line , short below golden line. Parameters : channel period ========================================================
FREE
Ambitious Dragon EA
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Experts
Ambitious Dragon EA è un Expert Advisor progettato specificamente per il trading di eurusd con un intervallo temporale di 1 milione. La logica alla base si basa sull'apertura degli ordini utilizzando una strategia mista, ciò significa che l'EA utilizza la logica di copertura insieme al tasso di vincita e perdita calcolato e quindi l'EA deciderà di aprire le operazioni o saltarle, poiché l'EA è una strategia mista ea, può avere un DD enorme se viene utilizzato il file di set aggressivo e avrà un
Bands Sniper
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Indicatori
Solo 10 copie al prezzo attuale, dopodiché il prezzo sarà di 90$ Basato sull'inviluppo e sul tma con le frecce, l'indicatore Bands Sniper è un indicatore multiuso in quanto mostra supporto e resistenza dinamici e fornisce anche segnali di ingresso come frecce di acquisto e vendita. Le impostazioni predefinite si basano su un intervallo di tempo di 1 ora, contattare dopo l'acquisto per la guida completa. Regole di ingresso: ACQUISTA: 1.Candle chiude sotto entrambe le bande          2.La can
SuperOsma Arrow
Abdulkarim Karazon
Indicatori
SuperOsma Arrow è un indicatore supertrend basato su Osma che fornisce segnali di acquisto e vendita, l'indicatore non è ridisegnato e viene fornito con un dashboard che mostra le statistiche dei segnali. Tempi consigliati: 15 e oltre Acquista: la freccia Acquista appare sulla barra aperta, imposta tp e sl come disegnato sul grafico Vendi: la freccia di vendita appare sulla barra aperta, imposta tp e sl come disegnato sul grafico ===============================     La dashboard mostra le in
BinaryMartini
Abdulkarim Karazon
Indicatori
un indicatore per il trading binario basato sul cross 3ma con macd, fornisce segnali di acquisto e vendita all'apertura della barra e non si ridipinge o si retrodipinge l'indicatore non si concentra su un tasso di vincita elevato poiché è stato creato per il trading con martingala, l'indicatore si concentra sul conteggio di segnali perdenti più bassi consecutivi. Strategia: Il deposito minimo è di 1000 unità, iniziamo la negoziazione con 1 unità (la dimensione della transazione è 1 unità per ogn
Statistic Arrow
Abdulkarim Karazon
Indicatori
Basato su 3 strategie incrociate di medie mobili, la freccia statistica fornisce segnali di acquisto e vendita con tp e sl nei punti disegnati sul grafico, viene fornito con un dashboard di test retrospettivo che mostra il tasso di vincita e quante operazioni sono state chiuse, quante hanno vinto, quante hanno persi, profitti finali realizzati, l'indicatore stampa la freccia lungo i lati tp e sl su BAR OPEN e fornisce un avviso preliminare. I parametri sono mostrati nella schermata delle impost
Ambitious Donchian
Abdulkarim Karazon
Indicatori
Ambitious Donchian EA can be downloaded from comment section but it need the ambitious donchian indicator to work. Ambitious Donchian is a Donchian Channel and XO histogram based indicator that gives buy and sell signals in form of up and down arrows with tp and sl as objects on chart. features : 1. Tp and Sl for each signal , the tp and sl can be selected as based on points or ATR value from indicator settings. 2.backtesting dashboard : the dashboard shows the following according to your input
Supreme Arrow
Abdulkarim Karazon
Indicatori
Supreme Arrow è un indicatore a freccia per mt4 basato sulla strategia degli indicatori rsi e demarker. la strategia è adatta ai mercati in trend, ma funziona anche nei mercati in range, soprattutto se viene utilizzata per lo scalping Periodo consigliato: qualunque Componenti aggiuntivi consigliati: 200 SMA L'indicatore Supreme Arrow non viene ridipinto o retroverniciato e il segnale non viene ritardato
Supreme Channel
Abdulkarim Karazon
Indicatori
basato sull'indicatore del canale TV atr, l'indicatore Supreme Channel è una banda dinamica di supporto e resistenza che dà al trader un suggerimento su una potenziale inversione della tendenza attuale. Intervallo di tempo consigliato: 15 milioni e oltre Impostazioni consigliate: predefinite, ma il trader può scegliere di modificare secondo necessità. Parametri: 1. Lunghezza del canale 2.Larghezza di banda (la distanza tra le due linee di canale) 3.Moltiplicatore (moltiplicatore del valor
Supreme Diamond
Abdulkarim Karazon
Indicatori
Supreme Diamond è un indicatore multi-intervallo temporale basato sulla strategia di inversione e di trading di tendenza, l'indicatore non ridipinge o retrovernicia e i segnali non vengono ritardati, l'indicatore fornisce segnali di acquisto e vendita con avviso. l'indicatore ha 2 modalità di segnale che possono essere scelte dall'ingresso (usa la voce migliore come diamanti), se è impostato su vero l'indicatore filtrerà i segnali in modalità normale e fornirà il miglior segnale possibile come
Supreme EmaCross
Abdulkarim Karazon
Indicatori
Supreme EmaCross è un indicatore basato su due medie mobili esponenziali incrociate, genera frecce di acquisto e vendita basate su ema cross e fornisce avvisi sull'apparizione del segnale, l'indicatore non si ridipinge o si retrodipinge e le frecce non vengono ritardate, l'indicatore ha un veloce Pannello di modifica del periodo ema in cui il trader può modificare i valori di ema senza accedere alle impostazioni dell'indicatore, il pannello è mobile. ===========================================
Supreme TrendHisto
Abdulkarim Karazon
Indicatori
Supreme TrendHisto è un indicatore di tendenza che fornisce segnali di tendenza al rialzo e al ribasso, l'indicatore agisce come un istogramma, l'indicatore non si ridipinge/ritarda. Strategia Acquista operazione: incrocio dell'istogramma superiore a 0,65, apriamo un'operazione di acquisto, poiché per l'uscita puoi uscire quando l'istogramma raggiunge il livello di 0,70 o uscire bene. Vendi operazione: l'istogramma incrocia sotto -0,65, apriamo l'operazione di acquisto, poiché per l'uscita p
Supreme MaColor
Abdulkarim Karazon
Indicatori
Supreme MaColor is an indicator based on moving average indicator , it gives up and down trend colors and it has different moving averages types and has multi time frame function , this indicator does not repaint/back-paint/delay signal. =================================================================================== Parameters : Timeframe (what time frame to use to draw Supreme Ma) Ma Period  Ma Type Ma Price (close/open...etc) Average Shift (Ma shift) Multi Time frame on/off ===============
Supreme MaChannel
Abdulkarim Karazon
Indicatori
Supreme MaChannel is an indicator based on moving averages , the indicator gives dynamic support and resistance in bands format. Recommended for reversal traders , add it to your reversal strategy. Parameters :  Supreme MA Period : ma periods Supreme MA Price : close/open/high/low..etc Supreme MA Type : Simple/Exponential/Smoothed/Linear Weighted Deviation : bands deviation the distance between the two band lines
Supreme Entry
Abdulkarim Karazon
Indicatori
Supreme Entry is an arrow signal based indicator that give buy and sell signals , the indicator gives buy/sell signals with alert on candle open/close (depends what you set it to be from inputs) . this indicator does not repaint/back-paint and signal is not delayed. Strategy : Open buy same moment buy arrow appear and open sell same moment a sell arrow appear , close on well or on opposite signal . Recommended Time frame : 15 and above this arrow is good as ? : addon to your existing strategy ,
Stoch Arrow
Abdulkarim Karazon
Indicatori
STOCH ARROW is a long short arrow signal type indicator that is based on standard stochastic oscillator this indicator has 3 methods of giving long and short signal that are as follow : 1.whenever stochastic lines cross 2.when a cross happens in overbought and oversold zones (short arrow on overbought zone cross , long arrow on oversold zone cross) 3.when stochastic lines leave overbought and oversold zones (short arrow on leave from overbought zone  , long arrow leave on oversold zone) this ind
Supreme Trend
Abdulkarim Karazon
Indicatori
Supreme Trend is a reversal/continuation type Oscillator type indicator that is based on Moving average and stochastic indicators this indicator can be used in two methods : Reversal Method : short when golden arrow appear after arrows were above upper level (e.g 70) Reversal Method : long when Purple arrow appear after arrows were below lower level (e.g 30) Trend Method : long when arrows cross above 50 level line , short when arrows cross below 50 level line. use higher ma and stochastic peri
FireArrow
Abdulkarim Karazon
Indicatori
FireArrow is an arrow signal based indicator that give buy and sell signals with tp and sl levels , the indicator gives buy/sell signals with alert on candle close along side tp and sl levels on chart for each signal this indicator does not repaint/back-paint and signal is not delayed. Strategy : Open buy same moment buy arrow appear and open sell same moment a sell arrow appear , set tp as drawn on chart along side sl. Recommended Time frame : 15 and above this arrow is good as ? : addon t
BinarySniperZ
Abdulkarim Karazon
Indicatori
Binary Sniper è un indicatore mt4 che fornisce segnali di acquisto e vendita per il trading di opzioni binarie, questo indicatore ha un approccio diverso, per il trading di opzioni binarie, questo indicatore non ridipinge né ritarda il segnale. REGOLE DI INGRESSO: 1. CHIAMA (ACQUISTA), Quando una candela rossa si chiude con il colore binario della barra di precisione sul verde dopo che era rossa. (primo cambio di colore) 2. PUT (VENDITA), quando una candela verde si chiude con il colore binario
StalkeR Arrow
Abdulkarim Karazon
5 (3)
Indicatori
StalkeR Arrow è un indicatore a freccia che fornisce segnali di acquisto e vendita sulla barra aperta/intra bar, questo indicatore si basa su modelli di azione dei prezzi e frattali questo indicatore fornisce tp e sl per ogni segnale di acquisto e vendita, tp e sl sono sotto forma di linee sopra e sotto ciascun segnale, si estendono fino alla formazione di un nuovo segnale questo indicatore dispone di un pannello/dashboard di backtest che fornisce statistiche di vincita/sconfitta dei segnali
Renko Star
Abdulkarim Karazon
Indicatori
Renko Star è un indicatore di tipo freccia mt4 progettato per scambiare grafici renko, questo indicatore ha un dashboard di backtest che fornisce al trader informazioni utili come tasso di vincita e punti vinti, fornisce anche tp e sl nella moltiplicazione atr x, questo indicatore dà il suo segnale sulla barra aperta o intra bar e ha un segno giallo che segnerà il prezzo esatto in cui è stato dato il segnale, il modo per utilizzare questo indicatore è aprire un acquisto o una vendita secondo la
Renko Masterx
Abdulkarim Karazon
Indicatori
Renko Masterx è un indicatore di tipo freccia mt4 progettato per scambiare grafici renko, questo indicatore ha un dashboard di backtest che fornisce al trader informazioni utili come tasso di vincita e punti vinti, fornisce anche tp e sl nella moltiplicazione atr x, questo indicatore dà il suo segnale sulla barra aperta o intra bar, e ha un indicatore bianco che segnerà il prezzo esatto in cui è stato dato il segnale, il modo per utilizzare questo indicatore è aprire un acquisto o una vendita s
Spider Arrow
Abdulkarim Karazon
Indicatori
La freccia Spider Renko è un indicatore a freccia basato su Renko che fornisce il segnale sulla barra aperta/intra bar e utilizza 2 strategie per tracciare il segnale. Questo indicatore può essere utilizzato per scalpare una barra TP o per oscillare il commercio se utilizzato con periodi più alti nelle sue impostazioni. Questo indicatore non viene mai ridipinto o verniciato. ================================================== ======= Parametri: Periodo di ingresso: periodo del segnale principale
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione