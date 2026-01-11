Trande Candle MT4

Trend Candle — Indicatore di lettura istantanea del trend

L'indicatore Trend Candle colora automaticamente le candele del grafico, trasformando un'analisi complessa in un'immagine visivamente comprensibile. Determina istantaneamente la forza e la direzione del mercato: verde per un trend rialzista, rosso per un trend ribassista e grigio per una fase neutra. Lo strumento si basa sulla sincronizzazione di due filtri adattivi, fornendo segnali chiari senza rumore inutile.

Vantaggi principali

Visualizzazione istantanea del trend: la direzione del mercato viene determinata a colpo d'occhio.

Algoritmo non-repainting: il segnale viene fissato alla chiusura della candela e non cambia in futuro, garantendo un'analisi onesta dei dati storici e un trading affidabile.

Doppio filtraggio del segnale: i filtri veloci e lenti lavorano insieme per filtrare i falsi movimenti ed evidenziare condizioni di trend di alta qualità.

Set completo di avvisi: ricevi notifiche di inversione di tendenza tramite finestre pop-up, notifiche push sul tuo dispositivo mobile, e-mail o avvisi sonori.

Versatilità: l'indicatore funziona su tutti gli strumenti finanziari e su tutti gli intervalli temporali.

Per chi è progettato Trend Candle?

Per i trader che apprezzano la velocità e la facilità di decisione.

Per i principianti che desiderano imparare rapidamente a identificare i trend.

Per i trader esperti che cercano un filtro affidabile per confermare le proprie strategie.

Raccomandazione sull'intervallo temporale
Per ottenere il miglior equilibrio tra reattività e affidabilità del segnale, consigliamo di utilizzare un intervallo temporale di H1 o superiore. Su questi intervalli temporali, l'indicatore filtra più efficacemente il rumore di mercato e identifica con precisione i movimenti di tendenza stabili.

Come iniziare

Installa l'indicatore sul grafico.

Configura i periodi di filtro in base alle tue preferenze (le impostazioni predefinite di 5/20 sono già ottimizzate).

Attiva i tipi di avviso desiderati.

Monitora il colore delle candele per identificare i trend e ricevere segnali tempestivi.

Offerta di lancio speciale
Il prezzo di partenza per i primi 50 acquirenti è di $49. Una volta raggiunto questo limite, il prezzo del prodotto aumenterà. Questa è la tua occasione per acquistare uno strumento di analisi dei trend premium a un prezzo di lancio speciale.

Nota importante
Tutti gli acquirenti riceveranno un aggiornamento gratuito alla versione 2.0, che includerà strumenti di analisi aggiuntivi.

Altri dall’autore
Economic Calendar AS
Alexandr Saprykin
Utilità
Questa utility visualizza le notizie economiche direttamente sul grafico. Mostra gli eventi imminenti, il tempo mancante alla loro pubblicazione, la loro importanza e invia notifiche. Per: Per i trader che seguono le notizie economiche Per chi fa trading sulle notizie Per i trader che desiderano ricevere avvisi tempestivi Per gli utenti che necessitano di un calendario semplice e intuitivo direttamente sul grafico Caratteristiche principali Pannello Notizie - Mostra l'evento economico più
FREE
Engulfing Pattern Scanner MT4
Alexandr Saprykin
Indicatori
Version 4.4 Un indicatore professionale per rilevare il pattern Engulfing con un sistema di conferma flessibile su intervalli temporali più brevi. Caratteristiche principali: Impostazioni flessibili dei timeframe Timeframe inferiori completamente personalizzabili per la conferma È possibile utilizzare qualsiasi combinazione: M1-M5-M15, M5-M15-H1, M15-H1-H4, ecc. Adatto a qualsiasi stile e strategia di trading Conferma del segnale a tre livelli Conferma debole (timeframe personalizzabile)
Smart Pivot Points MT4
Alexandr Saprykin
Indicatori
Smart Pivot Points per MetaTrader 4: Livelli chiari per un trading intelligente Smart Pivot Points è un indicatore professionale per MetaTrader 4 che calcola e visualizza automaticamente un set completo di livelli di trading chiave sul grafico. Trasforma il caos dell'andamento dei prezzi in una mappa chiara e strutturata, evidenziando supporto, resistenza, equilibrio dei prezzi e potenziali zone target. Progettato per i trader che apprezzano la chiarezza, lo strumento funziona su qualsiasi merc
Engulfing Pattern Scanner
Alexandr Saprykin
Indicatori
Versione 4.4 Indicatore professionale per il rilevamento di pattern Engulfing Candlestick con conferma multi-timeframe. Caratteristiche principali: Configurazione flessibile dei timeframe Timeframe inferiori completamente personalizzabili per la conferma Utilizza qualsiasi combinazione: M1-M5-M15, M5-M15-H1, M15-H1-H4, ecc. Si adatta a qualsiasi stile e strategia di trading Conferma del segnale a tre livelli Conferma debole (TF personalizzato) - frecce gialle Conferma media (TF persona
Smart Pivot Points
Alexandr Saprykin
Indicatori
Smart Pivot Points per MetaTrader 5: Livelli chiari per un trading intelligente Smart Pivot Points è un indicatore professionale per MetaTrader 5 che calcola e visualizza automaticamente un set completo di livelli di trading chiave sul grafico. Trasforma il caos dell'andamento dei prezzi in una mappa chiara e strutturata, evidenziando supporto, resistenza, equilibrio dei prezzi e potenziali zone target. Progettato per i trader che apprezzano la chiarezza, lo strumento funziona su qualsiasi merc
Trande Candle
Alexandr Saprykin
Indicatori
Trend Candle — Indicatore di lettura istantanea del trend L'indicatore Trend Candle colora automaticamente le candele del grafico, trasformando un'analisi complessa in un'immagine visivamente comprensibile. Determina istantaneamente la forza e la direzione del mercato: verde per un trend rialzista, rosso per un trend ribassista e grigio per una fase neutra. Lo strumento si basa sulla sincronizzazione di due filtri adattivi, fornendo segnali chiari senza rumore inutile. Vantaggi principali Vi
