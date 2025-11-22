EssentialLines
- Utilità
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Versione: 3.0
- Attivazioni: 5
EssentialLines Indicator v3.00 – Manuale
EssentialLines v3.00 è un indicatore per MetaTrader 5 che disegna automaticamente i livelli del giorno precedente. Ogni linea è configurabile singolarmente.
-
Installazione
Copiare in MT5/MQL5/Indicators
Riavviare MT5
Aggiungere al grafico
-
Configurazione
Visibilità, colore, stile, larghezza (1–5 px)
-
Preset: Day Trade, Swing Trade, Minimalist
-
Informazioni
Clic sulla linea per dati del giorno precedente
60% forte, 40–60% neutro, <40% debole
-
Strategie
Breakout, Range, Apertura
-
Automatico
Aggiorna alle 00:00
Rimuove linee vecchie
Log
-
Problemi
Non appare → visibilità
Colore non cambia → parametri
Doppio → reinserire
-
Limitazioni
Nessun alert
Solo livelli del giorno precedente
No backtest
-
Requisiti
MetaTrader 5
Storico del simbolo