DailyFirstHourLines
- Indicatori
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Versione: 1.8
- Attivazioni: 5
Descrizione
Il Daily First Hour Lines è un innovativo indicatore tecnico per MetaTrader 5 che traccia automaticamente i livelli di supporto e resistenza basati sulla prima candela di 1 ora di ogni sessione di trading. Sviluppato per trader che operano nei mercati finanziari, questo indicatore fornisce cruciali riferimenti visivi per identificare potenziali punti di inversione e continuazione del trend.
Caratteristiche Principali
-
Linee della Prima Candela H1: Traccia linee punteggiate ai livelli di massimo e minimo della prima candela di 1 ora di ogni giorno
-
Riferimenti del Giorno Precedente: Include linee tratteggiate con i livelli di massimo e minimo del giorno precedente
-
Codifica Colori Intuitiva:
-
Blu (DodgerBlue) per i massimi
-
Magenta per i minimi
-
-
Pulizia Automatica: Rimuove automaticamente oggetti più vecchi di 48 ore per mantenere il grafico organized
-
Aggiornamento Giornaliero: Elabora automaticamente una volta al giorno dopo le 01:00
Vantaggi per i Trader
-
Identificazione Supporto/Resistenza: Le linee della prima candela H1 spesso funzionano come importanti livelli di supporto e resistenza intraday
-
Analisi Contestuale: Le linee del giorno precedente forniscono contesto aggiuntivo per l'analisi dei prezzi
-
Visuale Pulita: Design discreto che non ingombra il grafico con informazioni non necessarie
-
Completamente Automatico: Non richiede intervento manuale dopo l'installazione
Come Utilizzare
-
Installa l'indicatore in MetaTrader 5
-
Allevalo al grafico desired (consigliato: grafici H1, H4 o Giornalieri)
-
Osserva le linee tracciate automaticamente:
-
Linee punteggiate: Massimo e minimo della prima candela H1 del giorno current
-
Linee tratteggiate: Massimo e minimo del giorno precedente
-
Applicazioni Trading
-
Trading di Breakout: Utilizza i livelli come punti di ingresso per i breakout
-
Reversione alla Media: Opera contro gli estremi quando il prezzo si allontana significantly
-
Gestione del Rischio: Utilizza i livelli per definire stop e target
-
Analisi di Tendenza: Identifica la forza della tendenza osservando come il prezzo reagisce ai livelli
Configurazione Tecnica
-
Piattaforma: MetaTrader 5
-
Timeframe: Tutti (ottimizzato per H1 e superiori)
-
Mercati: Forex, Azioni, Indici, Commodities
-
Caratteristiche: Basso consumo CPU, aggiornamento efficiente
Codice Sorgente
L'indicatore è stato sviluppato in MQL5 seguendo le best practices di programmazione, con codice pulito e commentato per una facile comprensione e personalizzazione.
Nota: Questo indicatore è uno strumento di aiuto all'analisi e non garantisce risultati profitable. Utilizzare sempre stop loss e una corretta gestione del rischio in tutte le operazioni.