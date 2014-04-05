Auto Optimized RSI MT5

Auto Optimized RSI è un indicatore a freccia intelligente e facile da usare, progettato per fornire segnali di acquisto e vendita precisi. Utilizza simulazioni di trading su dati storici per individuare automaticamente i livelli RSI più efficaci per ogni strumento e timeframe.

Questo indicatore può essere utilizzato come sistema di trading autonomo o integrato nella tua strategia esistente, ed è particolarmente utile per i trader a breve termine.

A differenza dei livelli fissi tradizionali del RSI (come 70/30), Auto Optimized RSI adatta dinamicamente i suoi livelli in base al comportamento reale dei prezzi e ai risultati dei backtest. Monitora statistiche chiave come il tasso di successo, il drawdown e la media dei profitti/perdite, per adattarsi al mercato attuale e fornire segnali realmente efficaci.

Quando il RSI attraversa i livelli ottimizzati, l’indicatore mostra frecce di acquisto e vendita sul grafico, aiutando a identificare punti di ingresso con alta probabilità di successo.

Contattami dopo l’acquisto per ricevere gratuitamente strumenti aggiuntivi e consigli esclusivi di trading!

Ti auguro buon trading!


