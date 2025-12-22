PriceMovementMapperBR

PullbackShit Everton Fernando Da Silva Messias Indicatori

PullbackShit – Segnali su M5 PullbackShit è un indicatore sviluppato per trader che cercano entrate obiettive sui pullback nel timeframe di 5 minuti. Basato sull'interazione tra prezzo e media mobile, l'indicatore segna sul grafico i potenziali punti di acquisto e vendita con frecce visive chiare. Funzioni principali: Pullback validati: Genera un segnale solo quando il prezzo ritorna alla media e conferma il movimento. Segnali chiari e visivi: Frecce verdi (acquisto) e rosse (vendita) d