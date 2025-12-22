PriceMovementMapperBR
- Utilità
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Versione: 3.32
- Attivazioni: 5
Price Movement Mapper B3 - Indicatore Esclusivo per Borsa Brasiliana
Descrizione Tecnica:
Il Price Movement Mapper B3 è un indicatore avanzato sviluppato specificamente per l'analisi tecnica degli asset negoziati nella Borsa Brasiliana (B3). Questo strumento visivo mappa i movimenti di prezzo giornalieri attraverso una rappresentazione grafica unica che combina blocchi colorati con linee verticali strategicamente posizionate.
Caratteristiche Principali:
-
Blocchi Giornalieri Colorati: Rappresentazione visiva chiara della relazione apertura/chiusura
-
Copertura Temporale Completa: Blocchi disegnati dalle 00:00 alle 23:59 (24 ore)
-
Posizionamento Intelligente degli Stoppini: Linee verticali posizionate esattamente a metà sessione B3 (~13:30)
-
Linee di Riferimento: Massimo e minimo del giorno precedente con etichette descrittive
-
Sistema di Avviso: Notifiche sulla disponibilità dati storici
Funzionalità Esclusive B3:
Sviluppato considerando particolarità mercato brasiliano:
-
Orari specifici B3 (10:00-17:59)
-
Regolazione automatica per split e split inversi
-
Posizionamento temporale preciso elementi visivi
-
Ottimizzato per comportamento asset brasiliani
Requisiti:
-
MetaTrader 5
-
Timeframe inferiori a D1 (intragiornaliero)
-
Dati storici dell'asset
-
Asset negoziati su B3 (consigliato)