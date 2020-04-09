EssentialLines
- Utilidades
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Versión: 3.0
- Activaciones: 5
EssentialLines Indicator v3.00 – Manual
EssentialLines v3.00 es un indicador para MetaTrader 5 que dibuja automáticamente los niveles del día anterior: High, Low, Open, Close y Mid Range. Cada línea tiene control individual de visibilidad, color, estilo y grosor.
-
Instalación
Copiar en MT5/MQL5/Indicators
Reiniciar MT5
Agregar al gráfico
-
Configuración
Visibilidad: High, Low, Open, Close, Mid Range
Active solo lo necesario.
Parámetros: color, estilo (SOLID, DASH…), grosor (1–5 px)
-
Configuraciones listas: Day Trade, Swing Trade, Minimalista
-
Información
Al hacer clic, se muestran datos del día anterior.
60% fuerte, 40–60% neutral, <40% débil
-
Estrategias
Breakout, Range, Apertura
-
Automático
Actualiza a las 00:00
Elimina líneas viejas
Registra en el log
-
Problemas
Sin líneas → visibilidad
Color no cambia → parámetros
Duplicado → reinstalar
-
Limitaciones
Sin alertas
Solo niveles del día anterior
Sin backtest
-
Requisitos
MetaTrader 5
Historial del símbolo