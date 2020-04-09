EssentialLines

EssentialLines Indicator v3.00 – Manual

EssentialLines v3.00 es un indicador para MetaTrader 5 que dibuja automáticamente los niveles del día anterior: High, Low, Open, Close y Mid Range. Cada línea tiene control individual de visibilidad, color, estilo y grosor.

  1. Instalación
    Copiar en MT5/MQL5/Indicators
    Reiniciar MT5
    Agregar al gráfico

  2. Configuración
    Visibilidad: High, Low, Open, Close, Mid Range
    Active solo lo necesario.
    Parámetros: color, estilo (SOLID, DASH…), grosor (1–5 px)

  3. Configuraciones listas: Day Trade, Swing Trade, Minimalista

  4. Información
    Al hacer clic, se muestran datos del día anterior.

60% fuerte, 40–60% neutral, <40% débil

  1. Estrategias
    Breakout, Range, Apertura

  2. Automático
    Actualiza a las 00:00
    Elimina líneas viejas
    Registra en el log

  3. Problemas
    Sin líneas → visibilidad
    Color no cambia → parámetros
    Duplicado → reinstalar

  4. Limitaciones
    Sin alertas
    Solo niveles del día anterior
    Sin backtest

  5. Requisitos
    MetaTrader 5
    Historial del símbolo


