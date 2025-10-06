Gatilho Swing
- Utilità
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Versione: 2.0
- Attivazioni: 5
Swing Trigger - Indicatore Professionale per Swing Trading
Indicatore avanzato per MT5 specializzato in swing trading su timeframe H1. Identifica punti di inversione chiave con analisi intelligente di price action. Rettangoli personalizzabili, linee di riferimento e segnali di entrata chiari. Design minimalista per grafici puliti.
Caratteristiche: Rettangoli di prezzo, livelli del giorno precedente, frecce di inversione, colori/stili personalizzabili. Prestazioni ottimizzate.