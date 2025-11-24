



PriceMovementMapper rivoluziona l'analisi tecnica con il suo approccio visivo unico all'azione dei prezzi. Questo innovativo indicatore per MT5 crea blocchi dinamici che mappano i range di apertura/chiusura giornalieri con linee verticali intelligenti che mostrano gli estremi di prezzo. A differenza degli strumenti convenzionali, fornisce una visualizzazione cristallina della struttura del mercato, della forza del trend e dei livelli chiave di supporto/resistenza attraverso rettangoli codificati a colori e linee di connessione intuitive. Ogni giorno di trading è rappresentato come un blocco distinto che mostra il viaggio completo del prezzo dall'apertura alla chiusura, con estensioni verticali che rivelano quanto lontano il prezzo ha viaggiato oltre i livelli di apertura e chiusura. Perfetto per swing trader, analisti tecnici ed appassionati di price action che cercano un vantaggio nell'identificazione di opportunità di trading ad alta probabilità. L'indicatore funziona su tutti gli strumenti finanziari e timeframe inferiori al giornaliero, offrendo una chiarezza impareggiabile nella comprensione del movimento del mercato con opzioni personalizzabili di colori, stili e riempimento per un'esperienza di trading personalizzata.





PriceMovementMapper - Mappatore del Movimento dei Prezzi

Descrizione per Pubblicazione MQL5

PriceMovementMapper è un indicatore tecnico innovativo che rivoluziona la visualizzazione dell'azione dei prezzi in MetaTrader 5. A differenza di qualsiasi altro strumento disponibile sul mercato, offre una rappresentazione visiva unica e intuitiva dei movimenti di prezzo giornalieri, consentendo ai trader di identificare pattern e opportunità con una chiarezza senza precedenti.

🎯 CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

🎨 Blocchi di Azione dei Prezzi

• Rettangoli colorati che rappresentano visivamente la relazione tra apertura e chiusura giornaliere

• Colori automatici: VERDE per giorni rialzisti, ROSSO per giorni ribassisti

• Impostazioni personalizzabili di spessore e stile delle linee

📊 Linee di Movimento Verticale Intelligenti

• Per Giorni Rialzisti:

◦ Linea dal MASSIMO alla CHIUSURA

◦ Linea dal MINIMO all'APERTURA

• Per Giorni Ribassisti:

◦ Linea dal MASSIMO all'APERTURA

◦ Linea dal MINIMO alla CHIUSURA

⚙️ Impostazioni Avanzate

• Timeframe personalizzabile per l'analisi

• Quantità regolabile di giorni storici

• Linee di riferimento del giorno precedente

• Etichette descrittive opzionali

🚀 VANTAGGI COMPETITIVI

✅ Visualizzazione Unica - Combina l'analisi di range con l'azione dei prezzi

✅ Identificazione Rapida di tendenze e inversioni

✅ Analisi Multi-timeframe integrata

✅ Configurazione Flessibile per diversi stili di trading

✅ Interfaccia Pulita senza inquinamento visivo

📈 APPLICAZIONI PRATICHE

• Swing Trading: Identifica punti di ingresso basati sull'azione dei prezzi giornaliera

• Analisi di Tendenza: Visualizza la forza dei movimenti giornalieri

• Supporto/Resistenza: Identifica livelli chiave attraverso gli estremi giornalieri

• Conferma Pattern: Convalida pattern candlestick con visualizzazione ampliata

🎓 A CHI È RIVOLTO QUESTO INDICATORE?

• Trader Principianti che necessitano di visualizzazione chiara dell'azione dei prezzi

• Professionisti che cercano un vantaggio visivo competitivo

• Analisti Tecnici che lavorano con multiple timeframe

• Swing Trader focalizzati sui movimenti giornalieri

