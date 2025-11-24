PriceMovementMapper


PriceMovementMapper rivoluziona l'analisi tecnica con il suo approccio visivo unico all'azione dei prezzi. Questo innovativo indicatore per MT5 crea blocchi dinamici che mappano i range di apertura/chiusura giornalieri con linee verticali intelligenti che mostrano gli estremi di prezzo. A differenza degli strumenti convenzionali, fornisce una visualizzazione cristallina della struttura del mercato, della forza del trend e dei livelli chiave di supporto/resistenza attraverso rettangoli codificati a colori e linee di connessione intuitive. Ogni giorno di trading è rappresentato come un blocco distinto che mostra il viaggio completo del prezzo dall'apertura alla chiusura, con estensioni verticali che rivelano quanto lontano il prezzo ha viaggiato oltre i livelli di apertura e chiusura. Perfetto per swing trader, analisti tecnici ed appassionati di price action che cercano un vantaggio nell'identificazione di opportunità di trading ad alta probabilità. L'indicatore funziona su tutti gli strumenti finanziari e timeframe inferiori al giornaliero, offrendo una chiarezza impareggiabile nella comprensione del movimento del mercato con opzioni personalizzabili di colori, stili e riempimento per un'esperienza di trading personalizzata.

PriceMovementMapper - Mappatore del Movimento dei Prezzi

Descrizione per Pubblicazione MQL5

PriceMovementMapper è un indicatore tecnico innovativo che rivoluziona la visualizzazione dell'azione dei prezzi in MetaTrader 5. A differenza di qualsiasi altro strumento disponibile sul mercato, offre una rappresentazione visiva unica e intuitiva dei movimenti di prezzo giornalieri, consentendo ai trader di identificare pattern e opportunità con una chiarezza senza precedenti.

🎯 CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

🎨 Blocchi di Azione dei Prezzi
• Rettangoli colorati che rappresentano visivamente la relazione tra apertura e chiusura giornaliere
• Colori automatici: VERDE per giorni rialzisti, ROSSO per giorni ribassisti
• Impostazioni personalizzabili di spessore e stile delle linee

📊 Linee di Movimento Verticale Intelligenti
• Per Giorni Rialzisti:
◦ Linea dal MASSIMO alla CHIUSURA
◦ Linea dal MINIMO all'APERTURA
• Per Giorni Ribassisti:
◦ Linea dal MASSIMO all'APERTURA
◦ Linea dal MINIMO alla CHIUSURA

⚙️ Impostazioni Avanzate
• Timeframe personalizzabile per l'analisi
• Quantità regolabile di giorni storici
• Linee di riferimento del giorno precedente
• Etichette descrittive opzionali

🚀 VANTAGGI COMPETITIVI

 Visualizzazione Unica - Combina l'analisi di range con l'azione dei prezzi
 Identificazione Rapida di tendenze e inversioni
 Analisi Multi-timeframe integrata
 Configurazione Flessibile per diversi stili di trading
 Interfaccia Pulita senza inquinamento visivo

📈 APPLICAZIONI PRATICHE
 Swing Trading: Identifica punti di ingresso basati sull'azione dei prezzi giornaliera
 Analisi di Tendenza: Visualizza la forza dei movimenti giornalieri
 Supporto/Resistenza: Identifica livelli chiave attraverso gli estremi giornalieri
 Conferma Pattern: Convalida pattern candlestick con visualizzazione ampliata

🎓 A CHI È RIVOLTO QUESTO INDICATORE?
 Trader Principianti che necessitano di visualizzazione chiara dell'azione dei prezzi
 Professionisti che cercano un vantaggio visivo competitivo
 Analisti Tecnici che lavorano con multiple timeframe
 Swing Trader focalizzati sui movimenti giornalieri

📥 DISPONIBILE ORA - Trasforma la tua analisi tecnica con un approccio visivo unico e potente!

🔧 Facile Installazione - Configura in pochi secondi e inizia a mappare il movimento dei prezzi come mai prima!

 Distinguiti dagli altri trader con uno strumento che mostra veramente DOVE e COME il prezzo si è mosso durante ogni sessione di trading.

PriceMovementMapper - Non solo vedere il prezzo, ma CAPIRE il suo movimento!


