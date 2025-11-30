Digital Clock Real Time Display
- Utilità
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Versione: 1.0
🕐 Descrizione Generale
Digital Clock è un indicatore sviluppato da Everton Messias che mostra un orologio digitale in tempo reale direttamente nel grafico MetaTrader 5. Perfetto per i trader che devono monitorare l’orario delle sessioni senza lasciare la piattaforma.
Caratteristiche Principali:
⏰ Visualizzazione in tempo reale (ore:minuti:secondi)
🎨 Completamente personalizzabile (colori, font, dimensione)
📍 Posizionamento flessibile in qualsiasi punto del grafico
🔄 Aggiornamento automatico ogni secondo
💻 Compatibile con qualsiasi template MT5
📊 Ideale per strategie basate sulle sessioni
Digital Clock mantiene il trader sempre allineato al ritmo del mercato.