EssentialLines
- 实用工具
- Everton Fernando Da Silva Messias
- 版本: 3.0
- 激活: 5
EssentialLines Indicator v3.00 – 使用手册
EssentialLines v3.00 是一款 MetaTrader 5 指标，可自动绘制前一天的 High、Low、Open、Close 和 Mid Range。每条线都可以单独设置可见性、颜色、样式和宽度。
-
安装
复制文件到 MT5/MQL5/Indicators
重启 MT5
将指标添加到图表
-
设置
可见性：High、Low、Open、Close、Mid Range
只启用需要的线。
单独参数：颜色、样式（SOLID、DASH、DOT、DASHDOT、DASHDOTDOT）、宽度（1–5 px）
-
推荐设置：Day Trade、Swing Trade、Minimalist（参数保持原样）
-
指标信息
点击任意线可查看前一天的数据。
60%：强趋势
40–60%：中性
<40%：弱趋势
-
常用策略
Breakout、Range、Opening
-
自动运行
每日 00:00 更新
自动清理旧线
日志通知
-
问题解决
看不到线 → 检查可见性
颜色无变化 → 检查参数
重复 → 删除并重新添加
-
限制
无提醒
仅绘制前一天
无历史测试
-
要求
MetaTrader 5
品种历史数据