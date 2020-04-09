EssentialLines


EssentialLines Indicator v3.00 – 使用手册

EssentialLines v3.00 是一款 MetaTrader 5 指标，可自动绘制前一天的 High、Low、Open、Close 和 Mid Range。每条线都可以单独设置可见性、颜色、样式和宽度。

  1. 安装
    复制文件到 MT5/MQL5/Indicators
    重启 MT5
    将指标添加到图表

  2. 设置
    可见性：High、Low、Open、Close、Mid Range
    只启用需要的线。

单独参数：颜色、样式（SOLID、DASH、DOT、DASHDOT、DASHDOTDOT）、宽度（1–5 px）

  1. 推荐设置：Day Trade、Swing Trade、Minimalist（参数保持原样）

  2. 指标信息
    点击任意线可查看前一天的数据。

60%：强趋势
40–60%：中性
<40%：弱趋势

  1. 常用策略
    Breakout、Range、Opening

  2. 自动运行
    每日 00:00 更新
    自动清理旧线
    日志通知

  3. 问题解决
    看不到线 → 检查可见性
    颜色无变化 → 检查参数
    重复 → 删除并重新添加

  4. 限制
    无提醒
    仅绘制前一天
    无历史测试

  5. 要求
    MetaTrader 5
    品种历史数据


推荐产品
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
实用工具
Expert TP SL v04 - Professional Trading Assistant with AI Motivation System Advanced manual trading tool with automatic risk management, overtrading protection, and intelligent psychological support for disciplined trading. PRODUCT OVERVIEW Expert TP SL v04 is a comprehensive trading assistant designed for manual traders who want to maintain emotional discipline while automating risk calculations. This isn't just another order placement tool - it's a complete trading psychology system that pr
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
实用工具
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Mine Farm
Maryna Kauzova
专家
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Mirror Signals Service
Isaac Derban
实用工具
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
SmartRAL
Jemy Yeferson Dimu Ludji
实用工具
SmartRAL (Smart Risk Auto-Lot EA) SmartRAL: The Ultimate Risk & Lot Management Expert Advisor (EA) SmartRAL is an essential tool for traders who demand precise risk management and automated position sizing in MetaTrader 5. Stop guessing your lot size and let the algorithm handle the calculations. This EA allows you to trade with confidence by guaranteeing your risk exposure on every single trade, while offering absolute flexibility in setting your Stop Loss (SL). Key Features & Benefits Guarante
Trading Utility
Tahir Hussain
实用工具
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
DG trade scalper
Xuan Long Hoang
实用工具
EA自动止盈，自动买入/卖出，交易量管理，横盘交易，追踪开仓点 1 – 自动开买入/卖出 EA根据设置自动开买入或卖出：盈利，止损，交易量。 交易量管理：订单总数和固定大小 2 – 自动止盈：根据设置以最小盈利止盈，根据最小和最大盈利止盈按钮 3 – 订单处理：仓位止损有3个级别，根据EA中设置的点数 4 – 横盘交易：在横盘峰值区域开卖单 – 在横盘底部区域开买单，横盘峰值和底部值在EA中设置。 5 – 追踪开仓：跟踪1个价格点，当价格运行到该点时开卖单并根据EA中的设置减少点数，当价格运行到买入观察点并且价格恢复到设置中的点数时开买单然后开仓 EA自动止盈，自动买入/卖出，交易量管理，横盘交易，追踪开仓点 1 – 自动开买入/卖出 EA根据设置自动开买入或卖出：盈利，止损，交易量。 交易量管理：订单总数和固定大小 2 – 自动止盈：根据设置以最小盈利止盈，根据最小和最大盈利止盈按钮 3 – 订单处理：仓位止损有3个级别，根据EA中设置的点数 4 – 横盘交易：在横盘峰值区域开卖单 – 在横盘底部区域开买单，横盘峰值和底部值在EA中设置。 5 – 追踪开仓：跟踪1个价格点，当价格运
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
指标
SMC Venom 模型 BPR 指標是針對在智慧貨幣 (SMC) 概念內工作的交易者的專業工具。它會自動辨識價格圖表上的兩種關鍵模式： FVG （公平價值缺口）是三根蠟燭的組合，其中第一根和第三根蠟燭之間存在缺口。它在水平之間形成一個沒有成交量支撐的區域，這通常會導致價格調整。 BPR （平衡價格區間）是兩種 FVG 模式的組合，形成一個「橋樑」 - 當價格以低成交量活動移動時，突破並返回到水平的區域，從而在蠟燭之間產生間隙。 這些模式可協助交易者透過分析圖表上的交易量和價格動態（大型市場參與者和普通參與者之間的互動）來識別關鍵的支撐/阻力位、突破區域和切入點。 此指標以矩形和箭頭的形式可視化模式，也支援靈活的警報設定。 主要特點： 模式顯示模式：選擇顯示 BPR 模式（看漲和看跌）或 FVG 模式（看漲和看跌）。 可以隱藏所有圖表分析模式。 以條數過濾：BPR 結構中 FVG 之間的最小/最大距離。 訊號的附加視覺化： 箭頭有 9 種類型可供選擇（標準、細、分形等）或手動輸入 Wingdings 代碼，其表格可以選擇性地顯示在圖表上。 設定顏色、尺寸及其縮放時相對於價格的動態
Inverted Chart EA
Samuele Borella
实用工具
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
指标
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
专家
Moving Average Surfer – MT5 精准趋势捕捉系统 使用 Moving Average Surfer 乘风破浪，这款 EA 专为追求精准、高效与自动风险管理的交易者打造。它结合快速与慢速移动平均线的趋势洞察，并加入高级市场过滤器，用于识别高概率交易机会。 主要功能： 双移动平均线分析： 利用快/慢 MA 判断市场方向，提高交易精确度。 集成 RSI 过滤： 提供动能验证，避免低质量交易并保持与趋势一致。 动态风险管理： 可自定义的最大风险百分比与自适应手数保护资金安全。 灵活的交易方向控制： 可选择只做多、只做空或双向交易。 基于 ATR 的止损/止盈： 自动计算 SL 与 TP，适用于各种市场环境。 自定义时间周期： 适配任何周期，从剥头皮到波段交易。 独立 Magic Number： 多图表运行安全稳定。 为何交易者选择 Moving Average Surfer： 它是一款结合趋势判定、动能验证与智能风险控制的全自动EA，适合希望拥有纪律化系统的交易者。所有参数均可调整，既灵活又可靠。 让 Moving Average Surfer 帮你精准捕捉高概率交易
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
指标
MT4版本  |   FAQ Owl Smart Levels Indicator 是一個完整的交易系統，包含 Bill Williams 的高級分形、構建正確的市場波浪結構的 Valable ZigZag 以及標記準確入場水平的斐波那契水平等流行的市場分析工具 進入市場和地方獲利。 策略的详细说明 指示灯使用说明 顾问-贸易猫头鹰助手助理 私人用户聊天 ->购买后写信给我，我会将您添加到私人聊天中，您可以在那里下载所有奖金 力量在於簡單！ Owl Smart Levels 交易系統非常易於使用，因此適合專業人士和剛開始研究市場並為自己選擇交易策略的人。 策略和指標中沒有隱藏的秘密公式和計算方法，所有策略指標都是公開的。 Owl Smart Levels 允許您快速查看進入交易的信號，突出顯示下訂單的水平並向您發送有關已出現信號的通知。 優點很明顯： 清楚地顯示主要和更高時間框架的趨勢方向。 指示儀器信號的出現。 標記開單、止損設置和固定利潤的水平。 沒有多餘的，只有必要的結構！ ZigZag 表示全球趨勢的方向，因此也表示貿易方向。 市場反轉點的短線清楚地表明在什麼水平上構建斐波那
Zigzag Price Arrows 1
Aiman Saeed Salem Dahbag
实用工具
The Zigzag Price Arrow indicator   is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: •   Directional arrows:   Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. •   Price labels:   Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. •   Improved visual c
Stopp Loss Manager
Gerhard Oehler
实用工具
The Stop Loss Manger - SL Mange With the Stop Loss Manager you can finally sleep peacefully while it effectively manages your risk in stock market trading. Simply set your individual stop loss limits and let the manager trade for you. Never worry about losses again - the Stop Loss Manager takes care of it for you! Get the ultimate support for your trading now and maximize your profits with ease. Join the community of successful traders who swear by Stop Loss Manager today. Function overview: 1.
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
指标
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Crypto to MT5
Rajesh Kumar Nait
实用工具
Crypto.com 到 MT5 从 Crypto.com websocket 到 Metatrader 5 的实时烛台流 它是 OHCLV（高开低收真实交易量）实时汇率数据  交易者，如果在一分钟图表中，OHLC 数据不正确，那么它可能会在技术图表研究中给出错误的分析，该产品确保它提供实时准确的数据，有助于手动分析 您可以在我的个人资料中查看我的其他加密产品 https://www.mql5.com/en/users/rajeshnait/seller 1. OHLCV 数据 2.支持和创建多个符号 3. 您需要添加 Crypto.com websocket 和 api URL，如工具 > 选项 > 允许来自 URL 选项卡的 Webrequest 并勾选 Allow Webrequest 复选框 - Websocket URL：stream.crypto.com - API URL：api.crypto.com 4. 图表绘制于 GMT+0 时区（Crypto.com 的服务器时间） 5. 不进行 DLL 调用
RR Ratio KS Visual Calculator
Kulvinder Singh
指标
RR Ratio KS Visual Calculator Unlock effortless risk-reward mastery with the RR Ratio KS Visual Calculator —a sleek, professional MetaTrader 5 indicator that automates TP/SL calculations and delivers crystal-clear visual setups directly on your chart. No more tedious manual math or miscalculations: it instantly computes precise dollar amounts based on your lot size and position direction (buy/sell), displaying interactive lines for TP, SL, half-price targets, and open levels. Perfect for traders
Half Trend Scanner
Jalitha K Johny
实用工具
A HalfTrend scanner for MT5 (MetaTrader 5) is a technical analysis tool designed to help traders identify trend reversals and trade opportunities in the market. The HalfTrend indicator itself is based on price movements and a specific algorithm that identifies changes in market direction. Here’s a detailed description of an MT5 HalfTrend scanner: Overview The MT5 HalfTrend scanner is an advanced tool that scans multiple currency pairs or financial instruments for potential trend reversal signals
Hull Heikin Ashi Smoothed
Flavio Javier Jarabeck
指标
Heikin Ashi candlesticks are a powerful tool for traders, offering a clear and smooth visualization of market trends. Unlike traditional candlesticks, they filter out market noise, providing a cleaner view of the market's direction and strength, which helps traders make more informed decisions. The Hull Heikin Ashi Smoothed indicator from Minions Labs takes this a step further by integrating the Hull Moving Average for enhanced smoothing and precision. This indicator not only simplifies trend id
Position Manager TP SL
Felix Bowi
实用工具
!! BLACK FRIDAY !!  FOR LIFETIME !! ================== == 35$ ONLY !! == ================== BOOK YOURS NOW !! The Position Manager Contains A Lot of Functions such as; (How to Operate) 1. Adjustable Volume per Trade (You could change the volume as you wish per trade). 2. Adjustable Risk : Reward Ratio (1RR means sacrifice 1 Risk : 1 Reward, 1.5RR, 2RR etc. as you wish) 3. Adjustable Stop Loss Points (Calculated Points as Stop Loss and Automatically adjusted the Risk Reward Ratio) 4. Buy Button
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
实用工具
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution with a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation and smart position management. Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys for fast ex
ScalperTraderPanel
Andres Daniel Leonel Lusin
实用工具
Overview:   ScalperTradePanel is the ultimate assistant for manual traders and scalpers who need speed, precision, and automated trade management. Unlike standard one-click panels, this tool combines manual entry with an   automated Grid system , allowing you to average your entry price intelligently. It features a unique   Dual-Mode Interface : switch instantly between   Market Execution   for speed, or   Visual Pending Mode   to plan your trades directly on the chart with drag-and-drop lines t
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
指标
我们的   Basic Support and Resistance   指示器是提高技术分析所需的解决方案。该指标允许您在图表/ MT4版本 功能 斐波那契水平的集成： 可以选择显示斐波那契水平以及支持和阻力水平，我们的指标使您对市场行为和可能的逆转区域有更深入的了解。 性能优化： 只能在每个栏的打开时更新扩展线，我们的指标可确保最佳性能，而无需牺牲支持和阻力级别的准确性。 输入 主设置 Timeframe:   通过此输入，您可以选择在图表上显示较高时间范围的支撑线和阻力线。 Support/Resistance Strength [Number of Bars]:   使用此输入，您可以确定支撑和电阻的强度。数量越高，支持/阻力越强。 Price mode:  此参数允许您选择哪种价格将用于计算支持和电阻水平。它可以是收盘价，最高价格，最低价格等。取决于您的策略和偏好，您可以选择最适合您需求的价格。 显示设置 Display Fibonacci levels:   此参数确定是否将显示斐波那契水平以及图表上的支持和电阻级别。斐波那契水平是技术分析中使用的关键水平，并使用斐
Prop Firm Simulator
Abdeljalil El Kedmiri
实用工具
在冒险使用真实资金之前掌握prop firm挑战！   我们的高级模拟器重现真实的prop firm交易环境，帮助您练习、制定策略并自信通过挑战。使用我们的模拟器，您可以通过模拟或真实账户模拟任何prop firm挑战，支持手动交易策略和通过EA的自动交易，创建个性化挑战周期，并挑战自己培养持续盈利所需的纪律。 FTMO 1万和10万挑战配置文件：   提供主要prop firm的配置文件和专属支持 - 只需询问！ 前10名买家享受7折优惠。 主要功能 实时挑战监控 实时统计仪表板 - 实时追踪余额、净值、盈亏、回撤 专业指标 - 已平仓与未平仓盈亏、胜率、交易分析 支持手动/自动交易：同时支持手动交易策略和通过专家顾问的自动交易 完整Prop Firm规则执行 盈利目标管理 - 设置和追踪具体盈利目标 回撤保护 - 每日和最大回撤限制及警报 交易天数要求 - 最低活跃交易天数追踪 风险管理 - 止损合规、仓位大小限制 时间限制 - 挑战持续时间倒计时 高级风险管理 双重盈亏追踪 - 分离已实现盈利和未平仓头寸 实时违规警报 - 规则违反即时通知 自动交易保护 - 违规时可选自
Mirror Signals EA
Isaac Derban
实用工具
Overview Mirror Signals EA is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends real-time Telegram notifications for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for signal providers , trade-copier operators , auditors , educators , and professional trading services that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing stop activations, pending order modifications
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
实用工具
Ultimate Trade Assistant MT5 — 多功能智能交易助手 集成超过 66 项专业功能的智能交易面板，帮助您更高效、更安全、更精确地进行交易。 这款多功能交易助手集成了 风险管理、自动下单、仓位控制、市场分析 等核心功能， 让交易者能够更轻松地管理订单、减少失误，并提升整体交易效率。无论是新手还是专业交易员， 都能通过它显著提升操作体验。 为什么选择这款交易助手 一键下单与智能管理，提高交易执行速度 自动 计算仓位大小与风险比例 ，精准控制资金 支持 智能订单系统： 网格、OCO、隐藏止盈止损、虚拟挂单 强大的 仓位管理功能： 部分平仓、保本、移动止损、自动平仓 内置 市场分析模块： 供需区、波动率、货币强弱、交易时段 支持多品种管理与详细 交易统计分析 重要事件 推送与 Telegram 通知 主要功能（66+） 风险管理模块： 自动计算最佳仓位 交易管理模块： 止盈止损、保本、11 种移动止损模式、部分平仓 智能订单系统： 网格策略、OCO、隐藏挂单、虚拟止损 市场分析工具： 供需区、波动率、货币强弱、会话时段显示 绩效与监控： 盈亏、回撤、胜率、资金管理、过
BTC Asia Europe Sessions
Angel Torres
专家
Important note: before running the EA, you must load the .set file with the optimized configuration. The default EA parameters use a wider Stop Loss; if you do not use the .set file, you must edit the SL parameter and set it to 1.5. This is critical for proper risk management. The .set file will be available in the Discussion area or in the comments section of this MQL5 page. BTC Asia Europe Sessions is an Expert Advisor for BTCUSD on H1, designed to capture volatility between the Asian and Eur
GGP Trade Copier MT5
Mohammadmahmood Pirayeh
实用工具
GGP Trade Copier  EA is an automatic trading bot that can help traders automatically replicate the trading strategies and operations from one trading terminal to others by experiencing exceptionally fast trade copying system. Its easy-to-use setup allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. The software supports multiple trading varieties, including Forex, commodities, stocks
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
专家
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
TradePad
Ruslan Khasanov
5 (1)
实用工具
TradePad 是一種既可用於手動交易又可用於演算法交易的工具。我們為您提供一個簡單的解決方案，用於快速交易操作和控制多種交易工具的持股。 注意，該應用程式不適用於策略測試器！ 模擬帳戶應用程式的試用版和所有工具的描述 應用程式介面適應高解析度顯示器，簡單直覺。為了方便工作，我們為交易者提供了以下工具： 熱鍵管理器，用於管理交易操作、在主圖表的週期之間切換、在 TradePad 工具之間切換； 標記交易等級的工具，用於在開倉或設定掛單時評估虧損風險並計算潛在利潤； MultiCharts 工具用於直觀地監控多個交易符號，以及接收演算法交易的交易訊號。為了方便起見，您可以組織交易對的集合，這將使您有機會在多個時間範圍內監控價格並進行多幣種交易； 用於查看任何歷史時期的交易統計資料的資訊模組，能夠產生擴展的 HTML 報告、查看交易符號的特徵和有關交易帳戶的資訊； 掛單管理器用於管理掛單 - 設定單一或一組（網路）掛單，可按訂單類型和單一符號或交易帳戶上的所有類型進行分組刪除； 設定賣出停損限價和買入停損限價掛單的工具； 頭寸管理器用於管理一個或多個頭寸（取決於帳戶類型） - 全部
该产品的买家也购买
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
实用工具
它有助于计算每笔交易的风险，容易安装新的订单，具有部分关闭功能的订单管理， 7 种类型的追踪止损和其他有用的功能。   附加材料和说明 安装说明   -   应用程序说明   -   模拟账户应用程序的试用版 线条功能  - 在图表上显示开仓线、止损线、止盈线。 有了这个功能，就可以很容易地设置一个新的订单，并在开仓前看到它的附加特性。   风险管理  - 风险计算功能在考虑到设定的风险和止损单的大小的情况下，计算新订单的成交量。它允许你设置任何大小的止损，同时观察设定的风险。 批量计算按钮 - 启用 / 禁用风险计算。 在 " 风险 " 一栏中设置必要的风险值，从 0 到 100 的百分比或存款的货币。 在 " 设置 " 选项卡上选择风险计算的变量： $ 货币， % 余额， % 资产， % 自由保证金， % 自定义， %AB 前一天， %AB 前一周， %AB 前一个月。   R/TP 和 R/SL - 设置止盈和止损的关系。 这允许你设置相对于损失的利润大小。 例如， 1 : 1 - 这决定了 TP = SL 的大小。 2 : 1 - 这意味着 TP 是 SL 的两倍。 RR -
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
实用工具
欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
实用工具
通过 Local Trade Copier EA MT5 获得非常快速的交易复制体验。它的简单1分钟设置，使您可以在同一台Windows计算机或Windows VPS上在多个MetaTrader终端之间复制交易，具有闪电般快速的复制速度，低于0.5秒。 无论您是初学者还是专业交易者， Local Trade Copier EA MT5 都提供了广泛的选项，可根据您的特定需求进行自定义。对于任何希望增加利润潜力的人来说，这都是终极解决方案。 今天就尝试一下，看看为什么它是市场上最快、最简单的贸易复印机！ 提示： 您可以在您的模拟账户中下载并试用 Local Trade Copier EA MT5 模拟版： 这里 将下载的免费演示文件粘贴到您的 MT5 >> 文件 >> 打开数据文件夹 >> MQL5 >> 专家文件夹并重新启动您的终端。  免费演示版本每次可在 4 小时内发挥全部功能，仅限演示帐户。 要重置试用期，请转至 MT5 >> 工具 >> 全局变量 >> Control + A >> 删除。 请仅在非关键模拟账户上执行此操作，不要在挑战道具公司账户中执行此操作。 Local
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
实用工具
交易面板是一个多功能的交易助手。该应用程序包含超过 50 个用于手动交易的交易功能，并允许您自动化大多数交易操作。 注意，该应用程序在策略测试器中不起作用。购买之前，您可以在模拟帐户上测试演示版本。演示版 这里 。 完整说明 这里 。 贸易。 让您一键执行交易操作： 通过自动风险计算打开挂单和仓位。 一键打开多个订单和仓位。 打开订单网格。 按组关闭挂单和持仓。 头寸反转（关闭买入并打开卖出或关闭卖出并打开买入）。 锁定头寸（开立额外头寸，以平衡买入和卖出头寸的交易量）。 一键部分平仓所有仓位。 为同一价格水平的所有头寸设置止盈和止损。 将所有头寸的止损设置为该头寸的盈亏平衡水平。 开单建仓时，您可以应用以下功能： 计算交易量的多个订单或仓位之间的分布（一键开仓多个订单或仓位时）。 图表上未来订单交易水平的可视化。 设置开仓时允许的最大点差大小。 止盈和止损之间的自动比率。 虚拟止损和止盈。 根据当前点差的大小自动增加止损和止盈的大小。 根据 ATR 指标的读数计算止盈和止损。 设置挂单的到期日期。 挂单设置为“追踪”（挂单自动跟随当前价格移动指定距离）。 管理通过移动终端（手机）开立
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
实用工具
测试版发布 Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。 价格将在售出 20 份后上涨。剩余 $90 的副本: 2/20 。 Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。 支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。 界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。 系统需求 由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。 安装程序可通过官方 安装指南 获取。 核心功能 多提供者支持： 从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户 高级信号识别： 关键词、模式和标签全面自定义 逐提供者控制： 可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等 灵活风险管理： 固定手数、固
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
实用工具
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
实用工具
Smart Stop Scanner – 多品种结构化止损扫描系统 概述 Smart Stop Scanner 为交易者提供跨市场的专业止损结构监控。系统基于真实市场结构、关键突破点以及价格行为逻辑，自动识别最有意义的止损区域，并在统一的、高度清晰、DPI 自适应面板中展示所有信息。 适用于 Forex、黄金、指数、金属、加密货币等多种资产。 止损如何计算 本系统并未使用传统指标或任意公式，而是通过纯价格行为识别 突破、更高高点、更低低点 等结构事件。 止损位置基于这些结构节点生成，因此更加真实、自然，并与实际市场行为紧密吻合。 核心功能亮点 • 多品种精准兼容 完整支持外汇、黄金、指数、金属、加密资产及其他工具，自动处理不同的点值和小数位。 • 即时结构识别 实时检测新的、失效的和当前有效的止损结构，并提供方向、形成时间、距离等关键信息。 • SL %ADR – 自适应止损质量评估 每个止损都会与该品种历史的结构性止损事件进行统计对比。 自适应颜色区间清晰显示止损是 极紧、紧、适中、宽、非常宽 。 基于真实波动率，而非固定阈值。 • Dist % – 实时止损距离
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
实用工具
Copy Cat More Trade Copier MT5 (复制猫MT5) 是一个本地跟单软件，也是一个完整的风险管理和执行框架，专为当今的交易挑战而设计。从资金管理公司挑战到个人投资组合管理，它能适应各种情况，结合了稳健的执行、资本保护、灵活配置和高级交易处理功能。 该跟单软件可在主端（发送方）和从端（接收方）模式下工作，实时同步市价单和挂单、交易修改、部分平仓和对冲平仓操作。它兼容模拟和实盘账户、交易或投资者登录，并通过持久的交易记忆系统确保恢复功能，即使EA、终端或VPS重启也不例外。可以同时管理多个主端和从端，使用唯一ID，并通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理跨经纪商差异。 手册/设置  | Copy Cat More MT4 | 频道  特色功能： 易于设置——快至30秒（见视频）。 快速、稳定、准确——Turbo模式下低延迟复制（见截图）。 高安全性——不使用潜在危险的DLL或WebRequest。 持久交易记忆，避免孤立、丢失或不准确的交易。 可从手动或EA复制，支持所有账户类型。 品种自动前缀/后缀，快速设置；支持MT4和MT5之间复制。 非常灵活的多主端
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
实用工具
MT5 to Telegram Signal Provider 是一个易于使用且完全可自定义的工具，它允许向 Telegram 的聊天室、频道或群组发送 指定 的信号，将您的账户变为一个 信号提供商 。 与大多数竞争产品不同，它不使用 DLL 导入。 [ 演示 ] [ 手册 ] [ MT4 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 提供了逐步的 用户指南 。 不需要了解 Telegram API；开发者提供了您所需的一切。 关键特性 能够自定义发送给订阅者的订单详情 您可以创建分层的订阅模型，例如铜、银、金。其中金订阅获得所有信号等。 通过 id、符号或评论过滤订单 包括执行订单的图表截图 在发送的截图上绘制已关闭的订单，以便额外核实 延迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情完全透明： 新的市场订单*带截图 订单修改（止损、获利） 已关闭的订单*带截图 部分关闭的订单** 新的挂单 修改的挂单（进场价格） 挂单激活（作为新的市场订单附加） 已删除的挂单 历史订单报告
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
实用工具
MT5 交易复印机是 МetaТrader 5 平台的交易复印机 。 它复制外汇交易 之间   任何账户 MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 对于 COPYLOT MT5 版本（或 MT4   - MT4 MT5   -   MT4 对于 COPYLOT MT4 版本） 值得信赖的复印机！ MT4版本 详细描述   +DEMO +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 您还可以在 МТ4 终端 (   МТ4   -   МТ4, МТ5   -   МТ4   ) 中 复制交易： COPYLOT CLIENT for MT4 此版本包括在终端 МТ5   -   МТ5, МТ4   -   МТ5 之间 。 交易复制器用于在 2/3/10 终端之间复制交易/头寸。 支持从模拟账户和投资账户复制。 该程序可以在多个终端绑定上运行。 使用它作为您在一个账户上交易的各种投资者账户的交易的同步器， - COPYLOT 会将您的交易复制到其他终端。 从 多个 终端复制到一个； 从一个终端复
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Smart Stop Manager – 专业级自动化止损管理系统 概述 Smart Stop Manager 是 Smart Stop 产品线的执行核心，为需要结构化、可靠且全自动止损管理的交易者而设计。它持续监控所有持仓，根据 Smart Stop 市场结构逻辑计算最佳止损位置，并按照清晰透明的规则自动更新止损。 无论是管理单一品种还是多品种组合，Smart Stop Manager 都能为每笔交易提供纪律性、一致性和全面的风险可视化。它减少情绪化判断，降低手动操作负担，并确保止损始终基于真实的市场结构进行调整。 功能亮点 基于市场结构的自动止损计算 • 自动评估所有持仓，并根据 Smart Stop 逻辑应用最佳止损水平。 一站式组合管理面板 • 显示交易品种、方向、Magic Number、手数、开仓价、当前价、推荐止损、点差距离、浮动盈亏、风险敞口及实时状态标签。 DPI 自适应专业界面 • 在高分辨率屏幕上呈现清晰锐利的显示效果，布局会动态适配窗口。 清晰的状态标签 • 每笔交易都会标注当前状态，让交易者即时了解风险状况。 高级特殊情况识别 • 智能识别逆趋势
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
实用工具
交易面板一键交易。 处理仓位和订单！ 通过 图表 或 键盘 进行交易 。 使用我们的交易面板，您只需单击一下即可直接从图表中执行交易，执行交易操作的速度比使用标准 MetaTrader 控件快 30 倍。 参数和函数的自动计算使交易者的交易更加快捷、方便。 图形提示、信息标签和有关贸易交易的完整信息均位于图表 MetaTrader 上。 MT4版本 详细描述   +DEMO +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 打开和关闭、反转和锁定、部分关闭/Autolot。虚拟/真实止损/止盈/追踪止损/盈亏平衡，订单网格... МetaТrader 5 中主要订单的交易控制面板 ：买入、卖出、buystop、buylimit、sellstop、selllimit、平仓、删除、修改、追踪止损、止损、获利。 有 5 个选项卡 可用：头寸、挂单、账户信息、信号和总利润。 Description on English VirtualTradePad在“  MQL5语言最佳图形面板  ”竞赛中 获得二等奖 。 注意！如果
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
实用工具
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
HYT utility
Sergey Batudayev
实用工具
HYT（Help Your Trading）是一款帮助您对亏损持仓进行加仓操作的工具，支持两种主要策略： 标准加仓（Martingale）； 对冲并顺势建仓。 该工具能够处理多个方向相反的订单，无论是买入还是卖出。 HYT 可自动计算下一笔订单的手数、挂单价格、加仓方向以及以设定的止盈水平平仓的逻辑。 此外，您还可以通过 Buy 和 Sell 按钮手动开仓，只需设置所需的止盈点位和初始手数。 使用方法非常简单：将工具拖入图表，设置止盈价格，点击 “Start Averaging” 按钮即可开始。 请确保初始订单手数不过大，并做好资金管理准备，因为在加仓过程中，工具会逐步增加持仓量。 HYT 同时具备自动交易功能。启用后，它将按照您设定的参数自动开平仓。 为什么选择 HYT 实用程序？ HYT 是一款专为应对亏损局面而设计的智能工具，它通过系统化策略帮助您更有效地管理订单。无论是通过加仓，还是通过对冲后顺势开单，HYT 都能自动计算下单方向、手数和价格，协助您理性出场。 该工具支持混合持仓（买单和卖单同时存在）、可通过 Buy/Sell 按钮快速开仓、可设置止盈目标，同时也支持完全自动的
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
实用工具
Grid Manual是一个交易面板，用于处理订单网格。 该实用程序是通用的，具有灵活的设置和直观的界面。 它不仅可以在亏损方向上设置订单网格，还可以在盈利方向上设置订单网格。 交易者不需要创建和维护订单网格，实用程序会这样做。 打开一个订单就足够了，Grid manual会自动为它创建一个订单网格，并伴随它直到非常关闭。 完整说明和演示版 此處 。 该实用程序的主要特性和功能： 伴隨以任何方式打開的訂單，包括從移動終端打開的訂單。 適用於兩種類型的網格：“限制”和“停止”。 使用兩種方法計算網格間距：固定和動態（基於 ATR 指標）。 允許您更改未結訂單網格的設置。 顯示圖表上每個網格的盈虧平衡水平。 顯示每個網格的利潤率。 允許您一鍵關閉網格中的盈利訂單。 讓您一鍵關閉每個訂單網格。 允許您對訂單網格應用追踪止損功能。 允許您在訂單網格上應用將訂單網格的止損轉移到盈虧平衡水平的功能。 相對於訂單網格的盈虧平衡水平自動重新排列止盈（僅在限價網格模式下，距離取決於所選的計算類型：“保守”或“激進”）。 最多可管理 20 個訂單網格，每個網格最多可包含 100 個訂單。 計算初始手數時，
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
实用工具
这个产品在新闻时间过滤所有的专家顾问和手动图表，因此您不必担心突然的价格波动会破坏您的手动交易设置或其他专家顾问输入的交易。此产品还带有完整的订单管理系统，可在任何新闻发布前处理您的持仓和挂单。一旦您购买了   The News Filter ，您将不再需要依赖以后的专家顾问内置的新闻过滤器，因为这个产品可以从此过滤它们所有。 新闻选择 新闻来源于Forex Factory的经济日历。 选择可以基于任何一种货币，如USD，EUR，GBP，JPY，AUD，CAD，CHF，NZD和CNY等。 选择也可以基于关键识别，例如Non-Farm (NFP)，FOMC，CPI等。 能够选择新闻影响级别的筛选，从低、中、到高影响。 自动模式只选择与图表相关的新闻。 新闻来源每小时自动刷新，以确保最新的新闻数据。 为每个新闻影响级别提供单独的输入，以确定您要过滤掉的新闻发布前后的分钟数。 订单管理选项 在新闻发布前关闭未平仓头寸的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前删除挂单的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移除止损和止盈水平的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移动止损和
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
实用工具
秒级图表 (Seconds Chart) — 一款专为 MetaTrader 5 设计的独特工具，用于创建秒级时间框架的图表。 通过 秒级图表 ，您可以构建以秒为单位的时间框架图表，获得标准分钟或小时图表无法提供的极致灵活性和分析精度。例如，时间框架 S15 表示每根蜡烛图持续15秒。您可以使用任何支持自定义交易品种的指标和EA交易系统。操作它们就像在标准图表上交易一样方便。 与标准工具不同， 秒级图表 让您能够在超短时间框架下进行高精度交易，无延迟干扰。 秒级图表的优势 支持 1至900秒 的时间框架图表。 基于内置的实时报价数据库， 即时加载 历史数据。 数据实时更新， 无延迟或滞后 。 可同时创建 多个秒级图表 。 秒级图表的理想应用场景 剥头皮交易 和高频交易。 精确的入场和出场时机。 在短时间框架下测试交易策略。 时间框架设置 默认设置包含以下时间框架： S1、S2、S3、S4、S5、S6、S10、S12、S15、S20、S30 。 您可轻松自定义时间框架组合，只需按升序列出 1至900秒 的数值且避免重复即可。 其他免费工具 快速交易管理器 ( Quick Trade Ma
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
实用工具
DashPlus 是一款先进的交易管理工具，旨在提升您在 MetaTrader 5 平台上的交易效率和效果。它提供一整套功能，包括风险计算、订单管理、先进的网格系统、基于图表的工具和绩效分析。 主要功能 1. 恢复网格 实施一个平均和灵活的网格系统，以在不利的市场条件下管理交易。 允许设置战略性进出点，以优化交易恢复。 2. 叠加网格 通过在强劲的市场波动中增加仓位，最大化有利交易的潜在回报。 帮助您通过扩展获利交易来利用趋势市场。 3. 盈亏线 在图表上直接提供潜在利润和损失场景的可视化表示。 调整设置并拖动盈亏线，以在执行之前评估各种交易结果。 4. 篮子模式 简化同一交易品种的多仓位管理，将它们合并为一个聚合仓位。 基于平均价格，便于监控和应用止损、止盈以及其他订单修改。 5. 图表上的新闻 将预定的经济新闻事件整合到您的交易图表中。 帮助您随时掌握可能影响市场波动的即将发生的事件，从而更好地规划交易。 6. 警报 设置基于时间或价格的警报，通知会显示在 MT5 中，或通过 MT5 应用发送到您的移动设备。 对监控关键价格水平或重要的交易时段非常有用。 7. 绩效统计 提供详细的
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
实用工具
Telegram 到 MT5： 终极信号复制解决方案 使用 Telegram 到 MT5 简化您的交易，这款现代化工具可直接从 Telegram 频道和聊天室复制交易信号到您的 MetaTrader 5 平台，无需 DLL 文件。这款强大的解决方案可确保精准的信号执行、丰富的自定义选项，节省时间并提高您的效率。 [ Instructions and DEMO ] 主要特点 直接 Telegram API 集成 通过电话号码和安全码进行身份验证。 通过用户友好的 EXE 桥轻松管理聊天 ID。 添加、删除和刷新多个频道/聊天以同时复制信号。 使用高级过滤器进行信号解析 跳过包含异常词（例如“报告”、“结果”）的不需要的信号。 支持灵活的 SL 和 TP 格式：价格、点数或点数。 自动计算指定点而不是价格的信号的切入点。 订单定制和灵活性 使用多种模式配置订单大小：固定手数、动态手数（% 风险）或特定符号手数。 使用信号数据或自定义参数调整 SL/TP。 设置滑点限制、挂单到期时间和重试参数，以实现无缝执行。 综合符号管理 排除特定符号或映射到特定经纪人的符号。 自定义信号和经纪商符号之间
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
实用工具
MT5 的 Expert Advisor 风险管理器是一个非常重要的程序，我认为对每个交易者来说都是必要的程序。 使用此 EA 交易，您将能够控制您交易账户中的风险。风险和利润控制可以以货币形式和百分比形式进行。 要让智能交易系统工作，只需将其附加到货币对图表并以存款货币或当前余额的百分比设置可接受的风险值。 PROMO BUY 1 GET 2 FREE -   https://www.mql5.com/en/blogs/post/754725 顾问功能 该风险经理将帮助您控制风险： - 交易 - 每天 - 一个星期 - 一个月 你也可以控制 1) 交易时允许的最大手数 2) 每天最大订单数 3) 每天最大利润 4) 设置 Equity 的获利了结 不仅如此，如果您在设置中指定自动设置，顾问还可以为您设置默认的止损和止盈。 顾问会在每个事件中附上警报，并向您解释删除订单的原因。比如你开了，你开了第6个订单，按照你的规则你每天只允许开5个订单，顾问会立即删除6个并说明原因。 例如，您开仓的手数比您最初向自己指示的手数大，顾问将删除订单并解释原因。例如，您每天赚取 5
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
实用工具
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
实用工具
The Expert Advisor is a comprehensive risk manager helping users to control their trading activities. With this tool being a safeguard you can easily configure various risk parameters. When any limit is exceeded, the risk manager can force close opened positions, close other EAs, and even close the terminal to prevent emotional trading that doesn't correspond to your trading strategy. Risk Manager Settings Account Protection Check min equity limit to close all (account currency) - check the min
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
实用工具
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
实用工具
Easy Trade – 智能、简洁且强大的交易管理工具 Easy Trade 是为 MetaTrader 用户打造的一体化交易管理解决方案，帮助您轻松掌控风险，实现流畅交易执行。 它是根据交易者的反馈从零开始开发的，简化了多品种交易的执行、监控和管理流程，无需繁琐的操作。 无论您是手动短线交易者，还是管理多个交易设置的小型投资组合，Easy Trade 都能让您专注于明智决策和稳定盈利。 ⸻ 为什么选择 Easy Trade？ 精准风险管理：可选择固定手数或按百分比定义每笔交易的风险。实时显示风险与潜在收益。 篮子式跟踪止盈：追踪多笔交易的总利润，目标达成时自动锁定部分收益，适用于组合交易。 交易截图记录：每笔交易都可截图保存，方便日记记录、回顾与绩效分析。 定时自动平仓：可设定具体日期和时间自动关闭持仓，适合日终或周末前平仓。 界面可自定义：可调整按钮排序与大小、线条样式与颜色、缩放比例等，满足个人使用习惯。 ⸻ 主要功能（版本 1.0） 魔术号与策略标签： 使用注释标记轻松区分不同策略的交易，便于统计与复盘。 手数设置： 支持固定手数或基于止损与账户资金百分比的动态手
Uber Trade Manager
Meelis Hynninen
4.88 (16)
实用工具
UTM Manager 是一款直观且易于使用的工具，可提供快速高效的交易执行。其中一项突出的功能是“忽略价差”模式，该模式使您能够以蜡烛的价格进行交易，完全忽略价差（例如，允许在 LTF 上交易更高价差的货币对，避免因价差而退出交易）。 UTM Manager 的另一个关键方面是其独特的本地交易复印机，允许在每个经纪商中灵活地运行不同的交易策略和设置，例如不同的 TP、BE 和风险规则。 交易执行： 快速高效的交易执行：通过点击图表上的入场价格和止损价格或使用一键固定止损尺寸功能轻松进入交易。 自动手数计算：根据预定义的风险设置计算手数，当通过拖动修改仓位时会重新计算手数。 能够同时处理一个或多个职位。 止盈和盈亏平衡： 灵活的止盈设置：通过特定的风险回报 (RR) 比率设置灵活的部分止盈水平。 可配置的自动盈亏平衡功能：当达到一定的利润水平时，将止损移至盈亏平衡点。 用户友好的界面： 用户友好的图形界面 (GUI)，可轻松保存和加载设置。 内置帮助工具提示来解释其他功能。 职位定制： 仓位定制和调整：经理将所有仓位绘制在图表上，通过拖动线条即可轻松定制和调整。 图表上的按钮： 图表
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
作者的更多信息
Gatilho Swing
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
Gatilho Swing 指标手册 概述 Gatilho Swing   是一款用于 MetaTrader 5 的高级视觉指标，它将多种技术分析工具整合在一个面板中。它识别重要水平、绘制时段矩形、标记前一交易日的高点/低点，并用彩色箭头标示波峰和波谷。 主要功能 1. 前一交易日高点和低点线 在上一交易日的高点和低点水平绘制水平线 可选描述文本便于识别 可自定义颜色、样式和粗细 2. H1 时段矩形 为每个 1 小时 K 线创建视觉矩形 可调整图表上保留的矩形数量 可自定义样式和颜色 3. 波峰和波谷识别箭头 绿色箭头（代码 233）表示波谷（摆动低点） 红色箭头（代码 234）表示波峰（摆动高点） 基于可配置的回溯周期分析 参数设置 矩形设置 RectanglesToKeep: 保留矩形数量（0-10）- 默认：500 RectColor: 矩形颜色 - 默认：品红色 RectWidth: 线粗 - 默认：1 RectStyle: 线型 - 默认：STYLE_DOT 线条设置 ColorHigh: 前一交易日高点颜色 - 默认：道奇蓝 ColorLow: 前一交易日低点颜色 -
Digital Clock Real Time Display
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
总体说明 Digital Clock 是由 Everton Messias 开发的一款 MetaTrader 5 (MT5) 专用实时数字时钟指标。该工具旨在帮助交易者在分析图表时随时查看准确时间，而无需切换到系统时钟或外部软件。对于需要严格掌握交易时段、重要新闻发布时间、市场开盘与收盘节奏的交易者来说，此指标提供了极高的实用性。无论您是进行剥头皮交易、日内交易、波段交易，还是依赖时间周期的策略，这款数字时钟都能为您带来更高的效率与更清晰的节奏感。 主要功能： 实时显示 —— 以时、分、秒为单位，每秒自动更新，确保时间精准 完全自定义 —— 可调整颜色、字体、字号，让时钟完美融入您的图表风格 灵活定位 —— 可放置在图表的左侧、右侧、顶部、底部甚至中央任意位置 自动刷新 —— 不需要手动干预，时钟始终保持最新状态 兼容所有时间周期与交易品种 —— 从1分钟到月线图，从外汇到指数、黄金、加密货币均可使用 支持暗色/亮色主题 —— 在任何 MT5 主题中都具有良好可读性 适用于多图表环境 —— 多窗口监控市场时也能轻松掌握当前时间 轻量
FREE
ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
指标
多空力量强度可视化指标 (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   产品描述 : 「多空力量强度可视化指标」是一款专为MetaTrader 5设计的独家工具，将市场多空力量分析转化为直观的视觉体验。它会绘制“买入力量”和“卖出力量”曲线，并根据主导方动态切换图表背景色：   绿色   → 买方主导（多头压力强劲）   红色   → 卖方主导（空头压力强劲）   黑色   → 多空力量平衡 适合希望快速识别趋势并提升决策效率的交易者！   核心优势 : 无需计算，实时可视化市场动能 极简设置（仅1个主参数） 动态背景色强化图表沉浸感 内置版权保护系统 ️   参数自定义 : PeriodBuySell （指标周期，默认值：13）   使用指南 : 将指标添加到MT5图表 观察背景色判断主导力量 结合自身策略确认进出场时机 ️   授权与安全 : • 仅限MQL5官方市场购买 • 硬件绑定（单台电脑授权） • 含专业技术支持   示例 : mql5 // 图表输出示例: // [买入力量
BullBea Display
Everton Fernando Da Silva Messias
指标
1. 一般信息 指标名称:   BullBear Display 版本:   1.00 开发者:   [您的名字] 公司:   MT5TOOLSLAB 类型:   图表指标 市场:   外汇、股票、期货、加密货币 2. 描述 BullBear Display   是一个实时显示以下信息的视觉指标： 多头力量（买家） 空头力量（卖家） 市场主导权（谁控制价格） 该指标在图表左上角显示此信息，便于快速直接分析市场情绪。 3. 安装 保存   BullBear_Display.mq5   到:   \MQL5\Indicators\ 重启 MetaTrader 5 在"导航器"窗口中，找到"自定义指标" 拖放到所需图表 4. 输入参数 PeriodBuySell   (默认: 13): EMA参考计算周期。较低值产生更敏感信号，较高值产生更平滑信号。 5. 信号解读 主导: 多头:   买家控制市场 主导: 空头:   卖家控制市场 主导: 平衡:   买卖双方力量平衡 6. 推荐设置 M1-M15: 8-13 (剥头皮/日内交易) M30-H1: 13-21 (日内交易) H4-D1:
PullbackShit
Everton Fernando Da Silva Messias
指标
PullbackShit – M5信号 PullbackShit 是一个专为交易者设计的指标，用于在5分钟时间框架内寻找客观的回调入场点。 基于价格与移动平均线的相互作用，该指标在图表上用清晰的视觉箭头标记潜在的买入和卖出点。   主要功能: 验证的回调:   仅当价格回归均线并确认走势时生成信号。 清晰的视觉信号:   图表上直接显示绿色（买入）和红色（卖出）箭头。 噪音过滤:   避免连续多次信号，提高可靠性。 专为M5设计:   仅适用于5分钟时间框架。 建议:   不建议逆资产趋势交易信号。 重要提示！ PullbackShit 是为 MetaTrader 5 平台开发的，具有极其复杂、精确和敏感的分析代码，因此仅适用于 5 分钟图表。 使用方式： 仅限 M5 图表。添加指标后请勿更改时间周期。保持“允许修改信号设置”框为空。 建议添加指标后重新启动平台以重新读取市场数据。 在重大新闻事件期间，指标无法预测价格方向。 建议顺势操作以提高准确性。逆势交易风险高，可能出现虚假信号。 重新启动平台有助于数据准确读取。 如果出现逆势信号，请分析当前交易是否顺势。 建议使用模拟账
Candle Color Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
指标
多空力量强度可视化指标 (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   产品描述 : 「多空力量强度可视化指标」是一款专为MetaTrader 5设计的独家工具，将市场多空力量分析转化为直观的视觉体验。它会绘制“买入力量”和“卖出力量”曲线，并根据主导方动态切换图表背景色：   绿色   → 买方主导（多头压力强劲）   红色   → 卖方主导（空头压力强劲）   黑色   → 多空力量平衡 适合希望快速识别趋势并提升决策效率的交易者！   核心优势 : 无需计算，实时可视化市场动能 极简设置（仅1个主参数） 动态背景色强化图表沉浸感 内置版权保护系统 ️   参数自定义 : PeriodBuySell （指标周期，默认值：13）   使用指南 : 将指标添加到MT5图表 观察背景色判断主导力量 结合自身策略确认进出场时机 ️   授权与安全 : • 仅限MQL5官方市场购买 • 硬件绑定（单台电脑授权） • 含专业技术支持   示例 : mql5 // 图表输出示例: // [买入力量
DailyFirstHourLines
Everton Fernando Da Silva Messias
指标
Daily First Hour Lines - MetaTrader 5 指标 描述 Daily First Hour Lines   是一款创新的 MetaTrader 5 技术指标，基于每个交易时段的第一个 1 小时蜡烛自动绘制支撑和阻力位。该指标专为金融市场交易者开发，提供关键视觉参考以识别潜在反转点和趋势延续。 主要特点 第一个 H1 蜡烛线 : 在每个交易日第一个 1 小时蜡烛的高低价位绘制虚线 前日参考 : 包含前日高低价位的虚线 直观颜色编码 : 蓝色 (DodgerBlue) 表示高点 洋红色表示低点 自动清理 : 自动删除超过 48 小时的对象以保持图表整洁 每日更新 : 每日 01:00 后自动处理一次 交易者优势 支撑/阻力识别 : 第一个 H1 蜡烛线通常作为重要的日内支撑和阻力位 上下文分析 : 前日线为价格分析提供额外背景 简洁视觉 : 离散设计，不会用不必要的信息杂乱图表 全自动 : 安装后无需手动干预 使用方法 在 MetaTrader 5 中安装指标 附加到所需图表（推荐：H1、H4 或日线图） 观察自动绘制的线： 虚线：当日第一个 H1 蜡烛的高低
PriceActionCore
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
PriceActionCore (MT5) – 纯价格行为指标 - ( 最低售价 $30 USD。一次支付，永久拥有该指标。 (Zuì dī shòu jià $30 USD. Yī cì zhīfù, yǒngjiǔ yōngyǒu gāi zhǐbiāo.) ) 作者: Everton 版本: 1.50 平台: MetaTrader 5 请记得在平台上启用描述视图！ (Qǐng jìdé zài píngtái shang qǐyòng miáoshù shìtú!) 纯价格行为配置 干净的图表，仅蜡烛图（无指标）。 水平线：支撑、阻力、每日收盘价、前一日最高和最低点。 用于交易回调、突破和反转的交易者。 对于更信任眼睛而非指标的人来说非常高效。 (Chún jiàgé xíngwéi pèizhì / Gānjìng de túbiǎo, jǐn làzhú tú (wú zhǐbiāo). / Shuǐpíng xiàn: zhīchēng, zǔlì, měi rì shōupánjià, qián yī rì zuìgāo hé zuìdī diǎ
First Order Block of the Day
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
First Order Block of the Day 指标 - 价值区域识别 描述 First Order Block of the Day （每日首单区块）指标对于基于订单块和市场剖面分析概念进行交易的交易者来说是一个必不可少的工具。该指标自动识别每个交易日第一小时形成的第一个订单块，这是一个对战略决策至关重要的区域。 主要特点 自动识别 ：基于1小时K线自动绘制当日第一个订单块的矩形区域。 参考线 ：添加前一日最高点和最低点作为支撑/阻力区域。 对象管理 ：自动删除超过48小时的对象，保持图表整洁。 清晰可视化 ：不同的颜色和样式便于轻松识别图形元素。 首小时订单块的重要性 交易首小时形成的第一个订单块被广泛认为是价格行为分析中最重要的区域之一，原因如下： 高流动性和市场参与度 代表大参与者的初始积累/分布。 建立了初始交易区间，该区间通常在剩余交易时段内作为参考。 集中了大量的机构订单。 作为支撑/阻力的强烈作用 作为支撑 ：当价格在看涨运动后返回该区域时，通常会遇到买家。 作为阻力 ：在下跌趋势中，该区域通常对上涨运动提供强烈的拒绝。 显著突破 ：果断突破该区块通常表明
DailyChange
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
每日变化指标 - 实时市场波动显示 概述 每日变化指标是一款为MetaTrader 5设计的专业交易工具，直接在图表上提供每日价格波动的实时监控。这个轻量级但功能强大的指标以绝对点和百分比两种形式显示当天的价格变化，方便地定位在Bid价格线旁边，便于即时市场评估。 主要特点 实时每日变化：跟踪并显示自每日开盘以来的价格变化 双重显示格式：显示绝对点变化和百分比变化 Bid价格集成：显示当前Bid价格以及变化数据 智能颜色编码：绿色表示正向变化，红色表示负向变化 灵活定位：可自定义在图表上的位置（默认：左上角） 自动每日重置：在市场开盘时自动重新计算 不重绘：提供准确、无延迟的实时数据 每日变化指标 - 实时市场波动显示 概述 每日变化指标是一款为MetaTrader 5设计的专业交易工具，直接在图表上提供每日价格波动的实时监控。这个轻量级但功能强大的指标以绝对点和百分比两种形式显示当天的价格变化，方便地定位在Bid价格线旁边，便于即时市场评估。 主要特点 实时每日变化：跟踪并显示自每日开盘以来的价格变化 双重显示格式：显示绝对点变化和百分比变化 Bid价格集成：显示当前Bid价格以
First Block
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
First Order Block of the Day 指标 - 价值区域识别 描述 First Order Block of the Day （每日首单区块）指标对于基于订单块和市场剖面分析概念进行交易的交易者来说是一个必不可少的工具。该指标自动识别每个交易日第一小时形成的第一个订单块，这是一个对战略决策至关重要的区域。 主要特点 自动识别 ：基于1小时K线自动绘制当日第一个订单块的矩形区域。 参考线 ：添加前一日最高点和最低点作为支撑/阻力区域。 对象管理 ：自动删除超过48小时的对象，保持图表整洁。 清晰可视化 ：不同的颜色和样式便于轻松识别图形元素。 首小时订单块的重要性 交易首小时形成的第一个订单块被广泛认为是价格行为分析中最重要的区域之一，原因如下： 高流动性和市场参与度 代表大参与者的初始积累/分布。 建立了初始交易区间，该区间通常在剩余交易时段内作为参考。 集中了大量的机构订单。 作为支撑/阻力的强烈作用 作为支撑 ：当价格在看涨运动后返回该区域时，通常会遇到买家。 作为阻力 ：在下跌趋势中，该区域通常对上涨运动提供强烈的拒绝。 显著突破 ：果断突破该区块通常表明
BlocoSwingBR
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
BlocoSwingBR 指标 价值区域识别器 BlocoSwingBR 用于突出图表上的 关键价格区域 ，帮助快速判断市场。 主要功能: 动态矩形 日固定矩形（高/低） 昨日高低线 摆动箭头 灵活设置 交易员优势: 识别支撑与压力区 识别波动高低点 更清晰的价格行为策略 自动支撑/阻力标记 BlocoSwingBR - 高级图形分析指标 为您推出 BlocoSwingBR，这是一款用于 MetaTrader 5 的专业技术指标，通过多种集成的图形工具，提供对市场结构的全面视角。 主要功能： •   动态矩形：   在选定的时间框架上自动绘制代表每个 K 线振幅的矩形，便于快速可视化交易区域。 •   固定日线矩形：   基于每天的最高价和最低价创建固定矩形，提供清晰的每日边界视觉参考。 •   参考线：   自动绘制前一日的最高价和最低价线，对于识别支撑和阻力位至关重要。 •   摆动点检测：   使用直观的箭头自动识别并标记摆动高点和低点，便于分析趋势反转和延续。 技术特点： 完全可定制（颜色、粗细、线条样式） 兼容所有
BlockOscilationDay
Everton Fernando Da Silva Messias
指标
BlockOscilationDay – 专业市场视觉分析 描述 BlockOscilationDay 是一个复杂的技术指标，可提供清晰优雅的市场走势视觉分析。专为重视简洁和高效的交易者设计，该指标在干净直观的界面中结合了多层信息。 主要特点 多时间框架分析 可在任何时间框架上配置动态趋势线 可视化前一交易日的重要水平 带有直观颜色的日波动矩形 极简设计 干净、不杂乱的可视界面 红绿灯颜色代码（绿色/红色），便于解读 不干扰价格分析的 discreet 图形元素 智能功能 自动检测高点和低点摆动 前一交易日的支撑线和阻力线 指示市场主导方向的矩形 可选的转折点箭头 可自定义设置 趋势线 保留的线条数量 可自定义粗细和样式 用于分析的特定时间框架 日矩形 可调整的显示周期 可自定义线条样式 基于当前价格位置的颜色 视觉元素 所有元素可自定义颜色 控制线条粗细和样式 可选的信息标签 优势 清晰的可视化 ：重要信息，无视觉杂乱 可自定义 ：适应您的交易风格 直观 ：便于决策的颜色和形状 高效 ：最低的系统资源消耗 通过结合视觉优雅和实用功能的工具提升
BlockLongTimeFlexible
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
BlockLongTimeFlexible - 时间块可视化工具 掌握市场时间分析 BlockLongTimeFlexible 是交易员和分析师必备的终极工具，能够专业直观地可视化和分析时间段。创建可自定义的可视矩形，直接在图表上突出显示周期、季节性和时间模式。 该指标的功能 在图表上创建 彩色矩形 来标记特定时间段。非常适合分析季节性模式、市场周期和比较不同时期。 ️ 基础设置三步走 1️⃣   选择周期类型 年/月/周 ：选择时间单位 每块单位数 ：每个矩形代表多少单位（如：2周） 块数量 ：要创建多少个矩形 2️⃣   设置日期（可选） 使用固定日期 ：勾选以设置特定时段 开始/结束日期 ：定义第一个矩形 后续矩形将自动创建 3️⃣   自定义颜色 主颜色 ：所有块的颜色 颜色组 ：用不同颜色突出特定块 简化颜色系统 基础颜色 所有块以主颜色开始 使用组来为特定块上色 如何使用组 text 组1: "0,2,4" → 块0、2和4变为红色 组2: "1,3,5" → 块1、3和5变为绿色 组3: "6-8" → 块6、7和8变为蓝色 快速提示：
PriceMovementMapper
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
PriceMovementMapper以其独特的视觉价格行为方法，革新了技术分析。这款适用于MT5的创新指标创建动态区块，通过智能垂直线显示价格极端值，映射每日开盘/收盘区间。与传统工具不同，它通过颜色编码的矩形和直观的连接线，提供对市场结构、趋势强度和关键支撑/阻力位的清晰可视化。每个交易日都被表示为一个独立的区块，显示价格从开盘到收盘的完整旅程，垂直延伸线揭示了价格超出开盘和收盘水平的距离。非常适合寻求识别高概率交易机会的波段交易者、技术分析师和价格行为爱好者。该指标适用于所有金融产品和日线以下的时间周期，通过可定制的颜色、样式和填充选项提供无与伦比的市场运动清晰度，实现个性化交易体验。 PriceMovementMapper - 价格运动映射器 MQL5发布说明 PriceMovementMapper是一款创新技术指标，彻底改变了MetaTrader 5中的价格行为可视化。与市场上任何其他工具不同，它提供了独特直观的每日价格运动视觉表示，使交易者能够以前所未有的清晰度识别模式和机会。 独家功能 价格行为区块 彩色矩形直观表示每日开盘与收盘关系 自动颜色：上涨日为绿色，
PriceMovementMapperBR
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
Price Movement Mapper B3 - 巴西股市专用指标 技术说明： Price Movement Mapper B3 是一款专门为巴西证券交易所（B3）交易资产技术分析开发的高级指标。该视觉工具通过独特的图形表示来映射每日价格走势，结合了彩色块和战略放置的垂直线。 主要特点： 彩色日线块 ：清晰展示开盘/收盘关系 完整时间覆盖 ：从00:00到23:59绘制块（24小时） 智能影线定位 ：垂直线精确放置在B3交易时段中间（约13:30） 参考线 ：前一日高低点带描述性标签 警告系统 ：历史数据可用性警报 B3专属功能： 考虑巴西市场特点开发： 特定B3交易时间（10:00-17:59） 自动调整拆股和并股 视觉元素的精确时间定位 针对巴西资产行为优化 要求： MetaTrader 5 低于D1的时间周期（日内） 资产历史数据 B3交易资产（推荐）
筛选:
无评论
回复评论