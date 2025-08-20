Candle Color Buy vs Sell Power Visualizer
- Indicatori
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Visualizzatore della Forza di Acquisto vs Vendita (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)
🔍 Descrizione:
Il "Visualizzatore della Forza di Acquisto vs Vendita" è un esclusivo indicatore per MetaTrader 5 che trasforma l'analisi della forza del mercato in un'esperienza visiva intuitiva. Mostra gli indicatori di Forza d'Acquisto e Forza di Vendita, colorando lo sfondo del grafico in base alla forza dominante:
🟢 Verde → Forza d'Acquisto dominante (pressione rialzista)
🔴 Rosso → Forza di Vendita dominante (pressione ribassista)
⚫ Nero → Equilibrio tra le forze
Perfetto per i trader che vogliono identificare rapidamente i trend e prendere decisioni più consapevoli!
🎯 Vantaggi principali:
✅ Visualizzazione immediata della forza del mercato (nessun calcolo necessario)
✅ Configurazione semplificata (solo 1 parametro principale)
✅ Sfondo colorato dinamico per una migliore immersione
✅ Protezione anti-pirateria integrata
⚙️ Parametri personalizzabili:
PeriodBuySell (periodo dell'indicatore - predefinito: 13)
📊 Come usarlo:
-
Aggiungi l'indicatore al tuo grafico MT5
-
Osserva i colori di sfondo per identificare la forza dominante
-
Usalo con la tua strategia per confermare ingressi/uscite
🛡️ Licenza & Sicurezza:
• Disponibile esclusivamente su MQL5 Market
• Attivazione hardware (collegata al tuo computer)
• Supporto tecnico incluso
📌 Esempio pratico:
// Esempio di output sul grafico: // [Forza Acquisto]: 2.45 | [Forza Vendita]: -1.87 → SFONDO VERDE (Acquisto dominante)
