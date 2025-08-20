Candle Color Buy vs Sell Power Visualizer

Visualizzatore della Forza di Acquisto vs Vendita (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)

🔍 Descrizione:
Il "Visualizzatore della Forza di Acquisto vs Vendita" è un esclusivo indicatore per MetaTrader 5 che trasforma l'analisi della forza del mercato in un'esperienza visiva intuitiva. Mostra gli indicatori di Forza d'Acquisto e Forza di Vendita, colorando lo sfondo del grafico in base alla forza dominante:

🟢 Verde → Forza d'Acquisto dominante (pressione rialzista)
🔴 Rosso → Forza di Vendita dominante (pressione ribassista)
 Nero → Equilibrio tra le forze

Perfetto per i trader che vogliono identificare rapidamente i trend e prendere decisioni più consapevoli!

🎯 Vantaggi principali:
✅ Visualizzazione immediata della forza del mercato (nessun calcolo necessario)
✅ Configurazione semplificata (solo 1 parametro principale)
✅ Sfondo colorato dinamico per una migliore immersione
✅ Protezione anti-pirateria integrata

⚙️ Parametri personalizzabili:
PeriodBuySell (periodo dell'indicatore - predefinito: 13)

📊 Come usarlo:

  1. Aggiungi l'indicatore al tuo grafico MT5

  2. Osserva i colori di sfondo per identificare la forza dominante

  3. Usalo con la tua strategia per confermare ingressi/uscite

🛡️ Licenza & Sicurezza:
• Disponibile esclusivamente su MQL5 Market
• Attivazione hardware (collegata al tuo computer)
• Supporto tecnico incluso

📌 Esempio pratico:

mql5

// Esempio di output sul grafico: // [Forza Acquisto]: 2.45 | [Forza Vendita]: -1.87 → SFONDO VERDE (Acquisto dominante)

🔗 Acquistalo ora!
Trasforma la tua analisi tecnica con visualizzazioni chiare e professionali!

📥 Download immediato dopo l'acquisto

Note di localizzazione:

  1. Uso di termini finanziari italiani come "pressione rialzista/ribassista"

  2. "Forza d'Acquisto/di Vendita" per una traduzione precisa del concetto originale

  3. Conservazione dei simboli visivi (🟢🔴⚫) per riconoscibilità internazionale

  4. Il codice MQL5 rimane in inglese per mantenerne la precisione tecnica

Ho adattato la traduzione al contesto del trading italiano, mantenendo la terminologia tecnica corretta e lo stile chiaro e persuasivo tipico dei prodotti finanziari. La struttura è stata ottimizzata per la leggibilità e l'impatto sul lettore italiano.



Altri dall’autore
Gatilho Swing
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilità
Swing Trigger - Indicatore Professionale per Swing Trading Indicatore avanzato per MT5 specializzato in swing trading su timeframe H1. Identifica punti di inversione chiave con analisi intelligente di price action. Rettangoli personalizzabili, linee di riferimento e segnali di entrata chiari. Design minimalista per grafici puliti. Caratteristiche: Rettangoli di prezzo, livelli del giorno precedente, frecce di inversione, colori/stili personalizzabili. Prestazioni ottimizzate.
ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicatori
Visualizzatore della Forza di Acquisto vs Vendita (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   Descrizione : Il "Visualizzatore della Forza di Acquisto vs Vendita" è un esclusivo indicatore per MetaTrader 5 che trasforma l'analisi della forza del mercato in un'esperienza visiva intuitiva. Mostra gli indicatori di Forza d'Acquisto e Forza di Vendita, colorando lo sfondo del grafico in base alla forza dominante:   Verde   → Forza d'Acquisto dominante (pressione rialzista)   Rosso   → Forza d
BullBea Display
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicatori
BullBea Display – Versione Pro Scopri uno strumento professionale creato per trader che apprezzano precisione e velocità nell'analisi.   BullBea Display   mostra in tempo reale la vera forza dei compratori ( Bulls ) e dei venditori ( Bears ) direttamente sul grafico, permettendoti di vedere chiaramente chi controlla il mercato in ogni momento — senza segnali superflui. Design minimalista, metriche chiare e piena compatibilità con   MetaTrader   — il tutto senza alterare l'aspetto del tuo grafico
PullbackShit
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicatori
PullbackShit – Segnali su M5 PullbackShit è un indicatore sviluppato per trader che cercano entrate obiettive sui pullback nel timeframe di 5 minuti. Basato sull'interazione tra prezzo e media mobile, l'indicatore segna sul grafico i potenziali punti di acquisto e vendita con frecce visive chiare.   Funzioni principali: Pullback validati:   Genera un segnale solo quando il prezzo ritorna alla media e conferma il movimento. Segnali chiari e visivi:   Frecce verdi (acquisto) e rosse (vendita) d
DailyFirstHourLines
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicatori
Daily First Hour Lines - Indicatore per MetaTrader 5 Descrizione Il   Daily First Hour Lines   è un innovativo indicatore tecnico per MetaTrader 5 che traccia automaticamente i livelli di supporto e resistenza basati sulla prima candela di 1 ora di ogni sessione di trading. Sviluppato per trader che operano nei mercati finanziari, questo indicatore fornisce cruciali riferimenti visivi per identificare potenziali punti di inversione e continuazione del trend. Caratteristiche Principali Linee dell
PriceActionCore
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilità
PriceActionCore (MT5) – Indicatore di Price Action Puro - ( PREZZO MINIMO DI VENDITA $30 USD. Paga una volta e possiedi l'indicatore per sempre.) Autore: Everton Versione: 1.50 Piattaforma: MetaTrader 5 Ricorda di attivare la visualizzazione della descrizione sulla piattaforma! Profilo di Price Action Puro Grafici puliti, solo candele (senza indicatori). Linee orizzontali: supporto, resistenza, chiusura giornaliera, massimo e minimo del giorno precedente. Utilizzato da trader che operano su
First Order Block of the Day
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilità
Indicatore First Order Block of the Day - Identificazione Aree di Valore Descrizione L'indicatore   First Order Block of the Day   (Primo Blocco Ordini del Giorno) è uno strumento essenziale per i trader che operano basandosi sul concetto di blocchi ordine e analisi del profilo di mercato. Questo indicatore identifica automaticamente il primo blocco ordine formatosi nella prima ora di negoziazione di ogni giorno, un'area di estrema importanza per il processo decisionale strategico. Caratteristi
DailyChange
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilità
Indicatore Daily Change - Visualizzazione Variazione Mercato in Tempo Reale Panoramica L'indicatore Daily Change è uno strumento di trading professionale progettato per MetaTrader 5 che fornisce il monitoraggio in tempo reale delle variazioni di prezzo giornaliere direttamente sul grafico. Questo indicatore leggero ma potente visualizza la variazione di prezzo del giorno corrente sia in punti assoluti che in termini percentuali, posizionato convenientemente accanto alla linea del prezzo Bid per
First Block
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilità
Indicatore First Order Block of the Day - Identificazione Aree di Valore Descrizione L'indicatore   First Order Block of the Day   (Primo Blocco Ordini del Giorno) è uno strumento essenziale per i trader che operano basandosi sul concetto di blocchi ordine e analisi del profilo di mercato. Questo indicatore identifica automaticamente il primo blocco ordine formatosi nella prima ora di negoziazione di ogni giorno, un'area di estrema importanza per il processo decisionale strategico. Caratteristi
BlocoSwingBR
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilità
Indicatore BlocoSwingBR Identificatore di Aree di Valore BlocoSwingBR evidenzia le zone di prezzo chiave nel grafico per decisioni più chiare. Funzioni principali: Rettangoli dinamici Rettangoli fissi giornalieri Linee del giorno precedente Frecce di swing Impostazioni flessibili Benefici per il trader: Identificazione di aree di difesa e attacco Riconoscimento degli swing (massimi e minimi) Strategie Price Action più oggettive Supporto/resistenza automatici BlocoS
BlockOscilationDay
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicatori
BlockOscilationDay - Strumento Professionale di Analisi di Mercato Descrizione Il BlockOscilationDay è un indicatore tecnico sofisticato che fornisce una visualizzazione chiara ed elegante dei movimenti del mercato. Sviluppato per trader che valorizzano semplicità ed efficienza, questo indicatore combina multiple stratificazioni di informazioni all'interno di un'interfaccia pulita e intuitiva. La sua filosofia di design minimalista garantisce che i dati essenziali del mercato siano presentati
