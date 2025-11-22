EssentialLines
- Utilitaires
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Version: 3.0
- Activations: 5
EssentialLines Indicator v3.00 – Manuel
EssentialLines v3.00 est un indicateur MetaTrader 5 qui trace automatiquement les niveaux du jour précédent : High, Low, Open, Close, Mid Range. Chaque ligne est entièrement personnalisable.
-
Installation
Copier vers MT5/MQL5/Indicators
Redémarrer MT5
Ajouter au graphique
-
Paramètres
Visibilité, couleur, style, largeur (1–5 px)
-
Presets : Day Trade, Swing Trade, Minimaliste
-
Informations
Cliquez pour voir les données du jour précédent.
60% fort, 40–60% neutre, <40% faible
-
Stratégies
Breakout, Range, Ouverture
-
Automatique
Mise à jour à 00h
Suppression des anciennes lignes
Log enregistré
-
Problèmes
Pas de lignes → visibilité
Couleur ne change pas → paramètres
Doublon → réinstaller
-
Limites
Pas d’alertes
Uniquement le jour précédent
Pas de backtest
-
Exigences
MetaTrader 5
Historique du symbole