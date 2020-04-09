EssentialLines v3.00 é um indicador para MetaTrader 5 que desenha automaticamente os níveis do dia anterior: High, Low, Open, Close e Mid Range. Cada linha possui controle individual de visibilidade, cor, estilo e largura.

1. Instalação

Copie o arquivo para: MT5/MQL5/Indicators Reinicie o MT5 Adicione o indicador ao gráfico

2. Configurações

Visibilidade

High, Low, Open, Close, Mid Range

Ative apenas os níveis necessários.

Parâmetros Individuais

Cada linha permite ajustar:

Cor

Estilo (SOLID, DASH, DOT, DASHDOT, DASHDOTDOT)

Largura (1 a 5 px)

Recomendações:

1 px leve, 2 px padrão, 3 px destaque.

3. Configurações Prontas

Day Trade

ShowHighLine = true ShowLowLine = true ShowCloseLine = true ShowMidRangeLine = true HighLineWidth = 3 LowLineWidth = 3 CloseLineWidth = 2 MidRangeLineWidth = 2

Swing Trad

ShowHighLine = true ShowLowLine = true ShowOpenLine = true ShowCloseLine = true ShowMidRangeLine = true HighLineStyle =SOLID LowLineStyle =SOLID OpenLineStyle =DASH CloseLineStyle =DASH MidRangeLineStyle =DOT Minimalista

ShowHighLine = true ShowLowLine = true ShowOpenLine = false ShowCloseLine = false ShowMidRangeLine = false

4. Informações do Indicador

Ao clicar na linha, são exibidos dados do dia anterior, como range, distância entre níveis e porcentagens relativas.

Esses valores ajudam a identificar força, equilíbrio ou fraqueza do movimento.

Regras de leitura:

Acima de 60%: direção mais forte

40–60%: neutro

Abaixo de 40%: menor força

5. Estratégias Comuns

Breakout

Usar High e Low. Entrada após fechamento além do nível e reteste.

Range

Usar High, Low e Mid Range. Entradas no Mid Range com alvo no extremo.

Abertura

Usar Open, Close e Mid Range para rompimentos iniciais.

6. Operação Automática

Atualiza sempre às 00:00

Remove linhas antigas

Registra mensagem no log ao atualizar

7. Solução de Problemas

Linhas não aparecem: verificar visibilidade

Cores não aplicam: revisar parâmetros

Duplicação: remover e recolocar o indicador

8. Limitações

Não possui alertas

Desenha apenas níveis do dia anterior

Não faz backtest automático

9. Requisitos