EssentialLines
- Utilitários
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Versão: 3.0
- Ativações: 5
EssentialLines v3.00 é um indicador para MetaTrader 5 que desenha automaticamente os níveis do dia anterior: High, Low, Open, Close e Mid Range. Cada linha possui controle individual de visibilidade, cor, estilo e largura.
1. Instalação
-
Copie o arquivo para: MT5/MQL5/Indicators
-
Reinicie o MT5
-
Adicione o indicador ao gráfico
2. Configurações
Visibilidade
-
High, Low, Open, Close, Mid Range
Ative apenas os níveis necessários.
Parâmetros Individuais
Cada linha permite ajustar:
-
Cor
-
Estilo (SOLID, DASH, DOT, DASHDOT, DASHDOTDOT)
-
Largura (1 a 5 px)
Recomendações:
1 px leve, 2 px padrão, 3 px destaque.
3. Configurações Prontas
Day Trade
Swing Trad
ShowHighLine=true ShowLowLine=true ShowOpenLine=true ShowCloseLine=true ShowMidRangeLine=true HighLineStyle=SOLID LowLineStyle=SOLID OpenLineStyle=DASH CloseLineStyle=DASH MidRangeLineStyle=DOT Minimalista
4. Informações do Indicador
Ao clicar na linha, são exibidos dados do dia anterior, como range, distância entre níveis e porcentagens relativas.
Esses valores ajudam a identificar força, equilíbrio ou fraqueza do movimento.
Regras de leitura:
-
Acima de 60%: direção mais forte
-
40–60%: neutro
-
Abaixo de 40%: menor força
5. Estratégias Comuns
Breakout
Usar High e Low. Entrada após fechamento além do nível e reteste.
Range
Usar High, Low e Mid Range. Entradas no Mid Range com alvo no extremo.
Abertura
Usar Open, Close e Mid Range para rompimentos iniciais.
6. Operação Automática
-
Atualiza sempre às 00:00
-
Remove linhas antigas
-
Registra mensagem no log ao atualizar
7. Solução de Problemas
-
Linhas não aparecem: verificar visibilidade
-
Cores não aplicam: revisar parâmetros
-
Duplicação: remover e recolocar o indicador
8. Limitações
-
Não possui alertas
-
Desenha apenas níveis do dia anterior
-
Não faz backtest automático
9. Requisitos
-
MetaTrader 5
-
Histórico do símbolo