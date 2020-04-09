EssentialLines

EssentialLines Indicator v3.00 – Manual

EssentialLines v3.00 é um indicador para MetaTrader 5 que desenha automaticamente os níveis do dia anterior: High, Low, Open, Close e Mid Range. Cada linha possui controle individual de visibilidade, cor, estilo e largura.

1. Instalação

  1. Copie o arquivo para: MT5/MQL5/Indicators

  2. Reinicie o MT5

  3. Adicione o indicador ao gráfico

2. Configurações

Visibilidade

  • High, Low, Open, Close, Mid Range
    Ative apenas os níveis necessários.

Parâmetros Individuais

Cada linha permite ajustar:

  • Cor

  • Estilo (SOLID, DASH, DOT, DASHDOT, DASHDOTDOT)

  • Largura (1 a 5 px)

Recomendações:
1 px leve, 2 px padrão, 3 px destaque.

3. Configurações Prontas

Day Trade

ShowHighLine=true ShowLowLine=true ShowCloseLine=true ShowMidRangeLine=true HighLineWidth=3 LowLineWidth=3 CloseLineWidth=2 MidRangeLineWidth=2

Swing Trad

ShowHighLine=true
ShowLowLine=true
ShowOpenLine=true
ShowCloseLine=true
ShowMidRangeLine=true
HighLineStyle=SOLID
LowLineStyle=SOLID
OpenLineStyle=DASH
CloseLineStyle=DASH
MidRangeLineStyle=DOT

Minimalista

ShowHighLine=true ShowLowLine=true ShowOpenLine=false ShowCloseLine=false ShowMidRangeLine=false

4. Informações do Indicador

Ao clicar na linha, são exibidos dados do dia anterior, como range, distância entre níveis e porcentagens relativas.
Esses valores ajudam a identificar força, equilíbrio ou fraqueza do movimento.

Regras de leitura:

  • Acima de 60%: direção mais forte

  • 40–60%: neutro

  • Abaixo de 40%: menor força

5. Estratégias Comuns

Breakout

Usar High e Low. Entrada após fechamento além do nível e reteste.

Range

Usar High, Low e Mid Range. Entradas no Mid Range com alvo no extremo.

Abertura

Usar Open, Close e Mid Range para rompimentos iniciais.

6. Operação Automática

  • Atualiza sempre às 00:00

  • Remove linhas antigas

  • Registra mensagem no log ao atualizar

7. Solução de Problemas

  • Linhas não aparecem: verificar visibilidade

  • Cores não aplicam: revisar parâmetros

  • Duplicação: remover e recolocar o indicador

8. Limitações

  • Não possui alertas

  • Desenha apenas níveis do dia anterior

  • Não faz backtest automático

9. Requisitos

  • MetaTrader 5

  • Histórico do símbolo


