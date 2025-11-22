EssentialLines
- Yardımcı programlar
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Sürüm: 3.0
- Etkinleştirmeler: 5
EssentialLines Indicator v3.00 – Kılavuz
EssentialLines v3.00, MetaTrader 5 için geliştirilmiş bir göstergedir ve önceki günün High, Low, Open, Close ve Mid Range seviyelerini otomatik çizer. Her çizgi ayrı ayrı yapılandırılabilir.
-
Kurulum
MT5/MQL5/Indicators klasörüne kopyalayın
MT5’i yeniden başlatın
Grafiğe ekleyin
-
Ayarlar
Görünürlük, renk, stil (SOLID, DASH vb.), genişlik (1–5 px)
-
Hazır ayarlar: Day Trade, Swing Trade, Minimalist
-
Bilgi
Çizgiye tıklayınca önceki gün verileri görünür
60% güçlü, 40–60% nötr, <40% zayıf
-
Stratejiler
Breakout, Range, Opening
-
Otomatik
00:00 güncelleme
Eski çizgileri siler
Log kaydı
-
Sorunlar
Çizgi yok → görünürlük
Renk değişmiyor → parametre
Çift çizgi → kaldırıp ekleyin
-
Sınırlamalar
Uyarı yok
Sadece önceki gün
Backtest yok
-
Gereksinimler
MetaTrader 5
Sembol geçmişi