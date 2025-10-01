BlocoSwingBR

BlocoSwingBR - Indicatore di Analisi Grafica Avanzata

Presentiamo BlocoSwingBR, un indicatore tecnico professionale per MetaTrader 5 che offre una visione completa della struttura del mercato attraverso molteplici strumenti grafici integrati.

Funzionalità Principali:

 Rettangoli Dinamici: Disegna automaticamente rettangoli che rappresentano l'escursione di ogni candela sul timeframe selezionato, permettendo di visualizzare rapidamente le aree di trading.

 Rettangoli Fissi Giornalieri: Crea rettangoli fissi basati sul massimo e minimo di ogni giorno, fornendo chiari riferimenti visivi dei limiti giornalieri.

 Linee di Riferimento: Traccia automaticamente le linee del massimo e minimo del giorno precedente, essenziali per identificare livelli di supporto e resistenza.

 Rilevamento Punti Swing: Identifica e segna automaticamente massimi e minimi swing con frecce intuitive, facilitando l'analisi delle inversioni e della continuazione delle tendenze.

Caratteristiche Tecniche:

  • Completamente personalizzabile (colori, spessori, stili di linea)

  • Compatibile con tutti i timeframe e strumenti

  • Interfaccia organizzata per gruppi di configurazione

  • Ottimizzato per le prestazioni

  • Prefisso univoco per una facile gestione degli oggetti


