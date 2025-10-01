BlocoSwingBR
- Utilità
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Versione: 3.20
- Attivazioni: 5
BlocoSwingBR - Indicatore di Analisi Grafica Avanzata
Presentiamo BlocoSwingBR, un indicatore tecnico professionale per MetaTrader 5 che offre una visione completa della struttura del mercato attraverso molteplici strumenti grafici integrati.
Funzionalità Principali:
• Rettangoli Dinamici: Disegna automaticamente rettangoli che rappresentano l'escursione di ogni candela sul timeframe selezionato, permettendo di visualizzare rapidamente le aree di trading.
• Rettangoli Fissi Giornalieri: Crea rettangoli fissi basati sul massimo e minimo di ogni giorno, fornendo chiari riferimenti visivi dei limiti giornalieri.
• Linee di Riferimento: Traccia automaticamente le linee del massimo e minimo del giorno precedente, essenziali per identificare livelli di supporto e resistenza.
• Rilevamento Punti Swing: Identifica e segna automaticamente massimi e minimi swing con frecce intuitive, facilitando l'analisi delle inversioni e della continuazione delle tendenze.
Caratteristiche Tecniche:
-
Completamente personalizzabile (colori, spessori, stili di linea)
-
Compatibile con tutti i timeframe e strumenti
-
Interfaccia organizzata per gruppi di configurazione
-
Ottimizzato per le prestazioni
-
Prefisso univoco per una facile gestione degli oggetti