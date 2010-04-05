First Block
- Utilità
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Versione: 1.10
- Attivazioni: 5
Indicatore First Order Block of the Day - Identificazione Aree di Valore
Descrizione
L'indicatore First Order Block of the Day (Primo Blocco Ordini del Giorno) è uno strumento essenziale per i trader che operano basandosi sul concetto di blocchi ordine e analisi del profilo di mercato. Questo indicatore identifica automaticamente il primo blocco ordine formatosi nella prima ora di negoziazione di ogni giorno, un'area di estrema importanza per il processo decisionale strategico.
Caratteristiche Principali
-
Identificazione Automatica: Disegna automaticamente il rettangolo del primo blocco ordine del giorno basato sulla candela 1h.
-
Linee di Riferimento: Aggiunge i massimi e minimi del giorno precedente come aree di supporto/resistenza.
-
Gestione Oggetti: Rimuove automaticamente gli oggetti più vecchi di 48 ore per mantenere il grafico organizzato.
-
Visualizzazione Chiara: Colori e stili differenti per facilitare l'identificazione degli elementi grafici.
Importanza del Primo Blocco Ordine di 1 Ora
Il primo blocco ordine formatosi nella prima ora di negoziazione è ampiamente riconosciuto come una delle aree più significative per l'analisi dell'azione del prezzo (price action) a causa di:
Alta Liquidità e Partecipazione di Mercato
-
Rappresenta l'accumulazione/distribuzione iniziale dei grandi partecipanti.
-
Stabilisce l'intervallo di negoziazione iniziale che spesso funge da riferimento per il resto della sessione.
-
Concentra un volume significativo di ordini istituzionali.
Forte Azione come Supporto/Resistenza
-
Come supporto: Quando il prezzo ritorna in quest'area dopo un movimento rialzista, trova spesso acquirenti.
-
Come resistenza: In trend ribassisti, quest'area generalmente offre un forte rifiuto ai movimenti rialzisti.
-
Rottura significativa: La rottura decisiva di questo blocco spesso indica un cambiamento del sentiment di mercato.
Valore Predittivo
-
La direzione della rottura iniziale di questo blocco spesso stabilisce il tono per la sessione.
-
I ritorni a quest'area dopo le rotture offrono opportunità di ingresso con un migliore rapporto rischio/rendimento.
Come Utilizzare
-
L'indicatore funziona automaticamente dopo l'installazione.
-
Attendere la formazione completa della prima candela 1h del giorno.
-
Osservare come il prezzo interagisce con il blocco identificato durante la sessione.
-
Utilizzare le linee di massimo/minimo del giorno precedente come aree di interesse aggiuntive.
Parametri Tecnici
-
Timeframe consigliato: H1 o inferiori per entrate precise.
-
Coppie: Funziona con qualsiasi coppia di valute o asset.
-
Orario di funzionamento: Si attiva automaticamente dopo le 01:00 GMT.
Questo indicatore è particolarmente valuable per trader istituzionali, operatori di futures e qualsiasi professionista che riconosca l'importanza delle aree di valore nel mercato finanziario.
Nota: Questo indicatore dovrebbe essere utilizzato come parte di una strategia di trading completa, considerando analisi aggiuntive e un'adeguata gestione del rischio.