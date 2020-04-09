EssentialLines
- Утилиты
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Версия: 3.0
- Активации: 5
EssentialLines Indicator v3.00 – Руководство
EssentialLines v3.00 — это индикатор для MetaTrader 5, который автоматически наносит уровни предыдущего дня: High, Low, Open, Close и Mid Range. Каждый уровень имеет индивидуальный контроль видимости, цвета, стиля и толщины.
-
Установка
Скопируйте файл в: MT5/MQL5/Indicators
Перезапустите MT5
Добавьте индикатор на график
-
Настройки
Видимость: High, Low, Open, Close, Mid Range
Активируйте только нужные уровни.
Индивидуальные параметры: цвет, стиль (SOLID, DASH, DOT, DASHDOT, DASHDOTDOT), толщина (1–5 px)
Рекомендации: 1 px легкий, 2 px стандарт, 3 px выделение.
-
Готовые настройки
Day Trade, Swing Trade, Minimalista (параметры сохраняются как в оригинале)
-
Информация
Нажав на линию, вы увидите данные предыдущего дня: диапазон, расстояния и проценты.
60% — сильное направление
40–60% — нейтрально
<40% — слабее
-
Стратегии
Breakout: использовать High и Low
Range: High, Low, Mid Range
Opening: Open, Close, Mid Range
-
Автоматическая работа
Обновление в 00:00
Удаление старых линий
Запись в лог
-
Проблемы
Нет линий → проверить видимость
Цвет не меняется → проверить параметры
Дублирование → удалить и добавить снова
-
Ограничения
Нет оповещений
Только уровни предыдущего дня
Нет автотеста
-
Требования
MetaTrader 5
Исторические данные символа