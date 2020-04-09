EssentialLines

RUSSIAN (Русский)

EssentialLines Indicator v3.00 – Руководство

EssentialLines v3.00 — это индикатор для MetaTrader 5, который автоматически наносит уровни предыдущего дня: High, Low, Open, Close и Mid Range. Каждый уровень имеет индивидуальный контроль видимости, цвета, стиля и толщины.

  1. Установка
    Скопируйте файл в: MT5/MQL5/Indicators
    Перезапустите MT5
    Добавьте индикатор на график

  2. Настройки
    Видимость: High, Low, Open, Close, Mid Range
    Активируйте только нужные уровни.

Индивидуальные параметры: цвет, стиль (SOLID, DASH, DOT, DASHDOT, DASHDOTDOT), толщина (1–5 px)

Рекомендации: 1 px легкий, 2 px стандарт, 3 px выделение.

  1. Готовые настройки
    Day Trade, Swing Trade, Minimalista (параметры сохраняются как в оригинале)

  2. Информация
    Нажав на линию, вы увидите данные предыдущего дня: диапазон, расстояния и проценты.

60% — сильное направление
40–60% — нейтрально
<40% — слабее

  1. Стратегии
    Breakout: использовать High и Low
    Range: High, Low, Mid Range
    Opening: Open, Close, Mid Range

  2. Автоматическая работа
    Обновление в 00:00
    Удаление старых линий
    Запись в лог

  3. Проблемы
    Нет линий → проверить видимость
    Цвет не меняется → проверить параметры
    Дублирование → удалить и добавить снова

  4. Ограничения
    Нет оповещений
    Только уровни предыдущего дня
    Нет автотеста

  5. Требования
    MetaTrader 5
    Исторические данные символа


