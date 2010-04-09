PriceActionCore

PriceActionCore (MT5) – Indicatore di Price Action Puro - (PREZZO MINIMO DI VENDITA $30 USD. Paga una volta e possiedi l'indicatore per sempre.)

Autore: Everton
Versione: 1.50
Piattaforma: MetaTrader 5

Ricorda di attivare la visualizzazione della descrizione sulla piattaforma!

Profilo di Price Action Puro
Grafici puliti, solo candele (senza indicatori).
Linee orizzontali: supporto, resistenza, chiusura giornaliera, massimo e minimo del giorno precedente.
Utilizzato da trader che operano sui pullback, breakout e inversioni.
👉 Molto efficiente per chi si fida più degli occhi che degli indicatori.

Descrizione
PriceActionCore è un indicatore visivo per trader che utilizzano la Price Action come base delle loro decisioni. Mostra automaticamente le linee orizzontali più importanti del grafico, relative al giorno precedente e all'apertura del giorno corrente, facilitando l'identificazione di livelli di supporto, resistenza e zone critiche di prezzo senza dipendere da medie mobili o altri indicatori derivati.

Funzionalità
L'indicatore disegna quattro linee orizzontali direttamente sul grafico, ognuna con un colore distinto e accompagnata da un'etichetta descrittiva posizionata sul lato sinistro della linea:

High Prev (Massimo del giorno precedente) – linea blu (DodgerBlue)
Low Prev (Minimo del giorno precedente) – linea magenta (Magenta)
Close Prev (Chiusura del giorno precedente) – linea arancione (Orange)
Open Day (Apertura del giorno corrente) – linea verde (Lime)

Inoltre, le linee sono tratteggiate, regolabili in larghezza, e vengono automaticamente rimosse dopo 24 ore, garantendo che il grafico rimanga ordinato.

Principali Vantaggi
Facilita l'analisi dei livelli chiave di supporto e resistenza del giorno precedente.
Aiuta a identificare rapidamente l'intervallo di prezzo rilevante per il giorno corrente.
Ideale per strategie di Price Action, Breakout e Day Trading.
Completamente visivo e pulito, senza sovraccaricare il grafico con informazioni non necessarie.

Impostazioni Personalizzabili
Colori delle linee: definibili dall'utente.
Larghezza delle linee: regolabile.
Etichette automatiche sul lato sinistro, che facilitano la lettura dei livelli importanti.

Riepilogo
PriceActionCore.mq5 è uno strumento semplice ma potente per i trader che desiderano concentrarsi esclusivamente sul comportamento del prezzo, offrendo informazioni visive chiare che supportano decisioni rapide e precise.


