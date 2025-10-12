BlockOscilationDay
- Indicatori
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Versione: 3.20
- Attivazioni: 5
BlockOscilationDay - Strumento Professionale di Analisi di Mercato
Descrizione
Il BlockOscilationDay è un indicatore tecnico sofisticato che fornisce una visualizzazione chiara ed elegante dei movimenti del mercato. Sviluppato per trader che valorizzano semplicità ed efficienza, questo indicatore combina multiple stratificazioni di informazioni all'interno di un'interfaccia pulita e intuitiva. La sua filosofia di design minimalista garantisce che i dati essenziali del mercato siano presentati senza ingombrare il grafico, consentendo decisioni di trading più rapide e precise. Il sistema intelligente di codifica a colori segnala immediatamente la direzione del mercato e i key livelli di oscillazione, mentre i suoi componenti personalizzabili permettono una perfetta adattabilità a vari stili e strategie di trading su tutti i timeframe.
Caratteristiche Principali
🎯 Analisi Multi-Timeframe
-
Linee di tendenza dinamiche configurabili su qualsiasi timeframe
-
Visualizzazione dei livelli significativi delle sessioni di trading precedenti
-
Rettangoli di oscillazione giornalieri con sistema intelligente di codifica colore
🎯 Sistema Colore Intelligente
-
🟢 RETTANGOLO VERDE: Prezzo attuale ≥ Punto Medio Giornaliero [(Alto+Basso)/2]
-
🔴 RETTANGOLO ROSSO: Prezzo attuale < Punto Medio Giornaliero [(Alto+Basso)/2]
-
Feedback visivo istantaneo sul bias di mercato all'interno del range giornaliero
🎨 Design Minimalista
-
Interfaccia visiva pulita e discreta
-
Codici colore semaforici per un'interpretazione immediata
-
Elementi grafici discreti che completano l'analisi dell'azione dei prezzi
⚡ Funzionalità Avanzate
-
Rilevamento automatico di massimi e minimi oscillanti
-
Livelli di supporto e resistenza del giorno precedente
-
Indicatori di bias direzionale del mercato tramite rettangoli colorati
-
Frecce opzionali per punti di inversione
Impostazioni Personalizzabili
Linee di Tendenza
-
Conservazione regolabile delle linee storiche (0-500 linee)
-
Spessore e stile personalizzabili
-
Timeframe specifico per l'analisi centrale
Rettangoli Giornalieri
-
Periodo di visualizzazione configurabile (1+ giorni)
-
Stili e spessori di linea personalizzabili
-
Dinamica del colore in tempo reale basata sulla posizione del prezzo
Elementi Visivi
-
Schemi di colore completamente personalizzabili
-
Controllo completo della larghezza e dello stile della linea
-
Etichette informative opzionali
-
Dimensioni e stili delle frecce regolabili
Vantaggi Tecnici
✅ Visualizzazione Chiara: Informazioni essenziali senza inquinamento visivo
✅ Logica del Colore Intelligente: Precisione matematica nel rilevamento dei bias
✅ Altamente Configurabile: Si adatta al tuo approccio di trading unico
✅ Funzionamento Intuitivo: Colori e forme che migliorano il processo decisionale
✅ Efficienza delle Risorse: Consumo minimo delle risorse di sistema
✅ Analisi in Tempo Reale: Aggiornamenti istantanei basati sull'azione dei prezzi corrente
Eleva la tua analisi tecnica con uno strumento che combina eleganza visiva e funzionalità pratica. BlockOscilationDay rappresenta la scelta ideale per i trader che cercano chiarezza e precisione nell'analisi di mercato attraverso il suo sistema intelligente di codifica colore e il rilevamento matematico dei bias di mercato.