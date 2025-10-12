BlockOscilationDay

BlockOscilationDay - Strumento Professionale di Analisi di Mercato

Descrizione
Il BlockOscilationDay è un indicatore tecnico sofisticato che fornisce una visualizzazione chiara ed elegante dei movimenti del mercato. Sviluppato per trader che valorizzano semplicità ed efficienza, questo indicatore combina multiple stratificazioni di informazioni all'interno di un'interfaccia pulita e intuitiva. La sua filosofia di design minimalista garantisce che i dati essenziali del mercato siano presentati senza ingombrare il grafico, consentendo decisioni di trading più rapide e precise. Il sistema intelligente di codifica a colori segnala immediatamente la direzione del mercato e i key livelli di oscillazione, mentre i suoi componenti personalizzabili permettono una perfetta adattabilità a vari stili e strategie di trading su tutti i timeframe.

Caratteristiche Principali

🎯 Analisi Multi-Timeframe

  • Linee di tendenza dinamiche configurabili su qualsiasi timeframe

  • Visualizzazione dei livelli significativi delle sessioni di trading precedenti

  • Rettangoli di oscillazione giornalieri con sistema intelligente di codifica colore

🎯 Sistema Colore Intelligente

  • 🟢 RETTANGOLO VERDE: Prezzo attuale ≥ Punto Medio Giornaliero  [(Alto+Basso)/2]

  • 🔴 RETTANGOLO ROSSO: Prezzo attuale < Punto Medio Giornaliero  [(Alto+Basso)/2]

  • Feedback visivo istantaneo sul bias di mercato all'interno del range giornaliero

🎨 Design Minimalista

  • Interfaccia visiva pulita e discreta

  • Codici colore semaforici per un'interpretazione immediata

  • Elementi grafici discreti che completano l'analisi dell'azione dei prezzi

 Funzionalità Avanzate

  • Rilevamento automatico di massimi e minimi oscillanti

  • Livelli di supporto e resistenza del giorno precedente

  • Indicatori di bias direzionale del mercato tramite rettangoli colorati

  • Frecce opzionali per punti di inversione

Impostazioni Personalizzabili

Linee di Tendenza

  • Conservazione regolabile delle linee storiche (0-500 linee)

  • Spessore e stile personalizzabili

  • Timeframe specifico per l'analisi centrale

Rettangoli Giornalieri

  • Periodo di visualizzazione configurabile (1+ giorni)

  • Stili e spessori di linea personalizzabili

  • Dinamica del colore in tempo reale basata sulla posizione del prezzo

Elementi Visivi

  • Schemi di colore completamente personalizzabili

  • Controllo completo della larghezza e dello stile della linea

  • Etichette informative opzionali

  • Dimensioni e stili delle frecce regolabili

Vantaggi Tecnici

 Visualizzazione Chiara: Informazioni essenziali senza inquinamento visivo
 Logica del Colore Intelligente: Precisione matematica nel rilevamento dei bias
 Altamente Configurabile: Si adatta al tuo approccio di trading unico
 Funzionamento Intuitivo: Colori e forme che migliorano il processo decisionale
 Efficienza delle Risorse: Consumo minimo delle risorse di sistema
 Analisi in Tempo Reale: Aggiornamenti istantanei basati sull'azione dei prezzi corrente

Eleva la tua analisi tecnica con uno strumento che combina eleganza visiva e funzionalità pratica. BlockOscilationDay rappresenta la scelta ideale per i trader che cercano chiarezza e precisione nell'analisi di mercato attraverso il suo sistema intelligente di codifica colore e il rilevamento matematico dei bias di mercato.


