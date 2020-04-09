EssentialLines
- Utilitys
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Version: 3.0
- Aktivierungen: 5
EssentialLines Indicator v3.00 – Handbuch
EssentialLines v3.00 ist ein MetaTrader-5-Indikator, der automatisch die Levels des Vortages zeichnet: High, Low, Open, Close und Mid Range. Jede Linie ist einzeln konfigurierbar.
-
Installation
Kopieren nach MT5/MQL5/Indicators
MT5 neu starten
Indikator hinzufügen
-
Einstellungen
Sichtbarkeit: High, Low, Open, Close, Mid Range
Individuell: Farbe, Stil, Breite (1–5 px)
-
Voreinstellungen: Day Trade, Swing Trade, Minimalist
-
Informationen
Beim Anklicken erscheinen Daten des Vortages.
60% stark, 40–60% neutral, <40% schwach
-
Strategien
Breakout, Range, Opening
-
Automatik
Update um 00:00
Entfernt alte Linien
Log-Eintrag
-
Probleme
Keine Linien → Sichtbarkeit prüfen
Farbe ändert nicht → Parameter
Doppelt → neu hinzufügen
-
Einschränkungen
Keine Alerts
Nur Vortag
Kein Backtest
-
Anforderungen
MetaTrader 5
Symbolhistorie