EssentialLines

EssentialLines Indicator v3.00 – Handbuch

EssentialLines v3.00 ist ein MetaTrader-5-Indikator, der automatisch die Levels des Vortages zeichnet: High, Low, Open, Close und Mid Range. Jede Linie ist einzeln konfigurierbar.

  1. Installation
    Kopieren nach MT5/MQL5/Indicators
    MT5 neu starten
    Indikator hinzufügen

  2. Einstellungen
    Sichtbarkeit: High, Low, Open, Close, Mid Range
    Individuell: Farbe, Stil, Breite (1–5 px)

  3. Voreinstellungen: Day Trade, Swing Trade, Minimalist

  4. Informationen
    Beim Anklicken erscheinen Daten des Vortages.

60% stark, 40–60% neutral, <40% schwach

  1. Strategien
    Breakout, Range, Opening

  2. Automatik
    Update um 00:00
    Entfernt alte Linien
    Log-Eintrag

  3. Probleme
    Keine Linien → Sichtbarkeit prüfen
    Farbe ändert nicht → Parameter
    Doppelt → neu hinzufügen

  4. Einschränkungen
    Keine Alerts
    Nur Vortag
    Kein Backtest

  5. Anforderungen
    MetaTrader 5
    Symbolhistorie


