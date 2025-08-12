BullBea Display
- Indicatori
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
BullBea Display – Versione Pro
Scopri uno strumento professionale creato per trader che apprezzano precisione e velocità nell'analisi. BullBea Display mostra in tempo reale la vera forza dei compratori (Bulls) e dei venditori (Bears) direttamente sul grafico, permettendoti di vedere chiaramente chi controlla il mercato in ogni momento — senza segnali superflui.
Design minimalista, metriche chiare e piena compatibilità con MetaTrader — il tutto senza alterare l'aspetto del tuo grafico. Ora saprai sempre dove si trova la forza, dove c'è debolezza e potrai agire con un passo di vantaggio sugli altri.
📊 Osserva i numeri. Scopri chi domina. Prendi decisioni migliori.
Personalizza il tuo profilo, aggiungi i tuoi indicatori preferiti e opera come un vero professionista!
Caratteristiche principali:
-
Visualizzazione in tempo reale della pressione rialzista/ribassista
-
Interfaccia pulita che non interferisce con il grafico
-
Compatibilità completa con MetaTrader 4/5
-
Impostazioni personalizzabili