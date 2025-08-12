BullBea Display

BullBea Display – Versione Pro

Scopri uno strumento professionale creato per trader che apprezzano precisione e velocità nell'analisi. BullBea Display mostra in tempo reale la vera forza dei compratori (Bulls) e dei venditori (Bears) direttamente sul grafico, permettendoti di vedere chiaramente chi controlla il mercato in ogni momento — senza segnali superflui.

Design minimalista, metriche chiare e piena compatibilità con MetaTrader — il tutto senza alterare l'aspetto del tuo grafico. Ora saprai sempre dove si trova la forza, dove c'è debolezza e potrai agire con un passo di vantaggio sugli altri.

📊 Osserva i numeri. Scopri chi domina. Prendi decisioni migliori.
Personalizza il tuo profilo, aggiungi i tuoi indicatori preferiti e opera come un vero professionista!

Caratteristiche principali:

  • Visualizzazione in tempo reale della pressione rialzista/ribassista

  • Interfaccia pulita che non interferisce con il grafico

  • Compatibilità completa con MetaTrader 4/5

  • Impostazioni personalizzabili


