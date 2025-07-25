ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer

Visualizzatore della Forza di Acquisto vs Vendita (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)

🔍 Descrizione:
Il "Visualizzatore della Forza di Acquisto vs Vendita" è un esclusivo indicatore per MetaTrader 5 che trasforma l'analisi della forza del mercato in un'esperienza visiva intuitiva. Mostra gli indicatori di Forza d'Acquisto e Forza di Vendita, colorando lo sfondo del grafico in base alla forza dominante:

🟢 Verde → Forza d'Acquisto dominante (pressione rialzista)
🔴 Rosso → Forza di Vendita dominante (pressione ribassista)
 Nero → Equilibrio tra le forze

Perfetto per i trader che vogliono identificare rapidamente i trend e prendere decisioni più consapevoli!

🎯 Vantaggi principali:
✅ Visualizzazione immediata della forza del mercato (nessun calcolo necessario)
✅ Configurazione semplificata (solo 1 parametro principale)
✅ Sfondo colorato dinamico per una migliore immersione
✅ Protezione anti-pirateria integrata

⚙️ Parametri personalizzabili:
PeriodBuySell (periodo dell'indicatore - predefinito: 13)

📊 Come usarlo:

  1. Aggiungi l'indicatore al tuo grafico MT5

  2. Osserva i colori di sfondo per identificare la forza dominante

  3. Usalo con la tua strategia per confermare ingressi/uscite

🛡️ Licenza & Sicurezza:
• Disponibile esclusivamente su MQL5 Market
• Attivazione hardware (collegata al tuo computer)
• Supporto tecnico incluso

📌 Esempio pratico:

mql5

// Esempio di output sul grafico: // [Forza Acquisto]: 2.45 | [Forza Vendita]: -1.87 → SFONDO VERDE (Acquisto dominante)

