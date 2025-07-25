ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer

DYJ SuperTrendWave Daying Cao Indicatori

DYJ Super Trend Wave è un sistema di trading di picchi e valli altamente accurato. Questo indicatore cerca i punti più alti e più bassi del filo di candela quando entra e esce dal mercato. Il prezzo di ingresso è vicino al punto più alto o più basso. Il tipo di notifica del segnale è stato aggiunto al dyj supertrend. Quando viene generato un segnale multi-spazio, È possibile utilizzare i seguenti tipi di segnali di notifica: Alert mailSend, MobilePush. Input InpSignalPeriod = 10 BarDistance = 2