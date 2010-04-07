PullbackShit

PullbackShit – Segnali su M5

PullbackShit è un indicatore sviluppato per trader che cercano entrate obiettive sui pullback nel timeframe di 5 minuti.
Basato sull'interazione tra prezzo e media mobile, l'indicatore segna sul grafico i potenziali punti di acquisto e vendita con frecce visive chiare.

🔑 Funzioni principali:

  • Pullback validati: Genera un segnale solo quando il prezzo ritorna alla media e conferma il movimento.

  • Segnali chiari e visivi: Frecce verdi (acquisto) e rosse (vendita) direttamente sul grafico.

  • Filtro rumore: Evita segnali multipli consecutivi, aumentando l'affidabilità.

  • Esclusivo per M5: Progettato e ottimizzato per funzionare solo sul timeframe di 5 minuti.

Raccomandazione: Non è consigliabile operare i segnali contro il trend dell'asset.

AVVISI IMPORTANTI! PullbackShit è stato sviluppato per la piattaforma MetaTrader 5 con un codice di analisi estremamente complesso, preciso e sensibile, e funziona solo sul grafico a 5 minuti. Modalità d’uso: Solo sul grafico M5. Dopo aver aggiunto l’indicatore, non cambiare timeframe. Lascia la casella “Permetti modifica delle impostazioni dei segnali” vuota. Si consiglia di riavviare la piattaforma dopo aver aggiunto l’indicatore. Durante eventi di notizie che influenzano il mercato, l’indicatore non prevede la direzione del prezzo. È importante operare seguendo il trend. Operare contro trend è rischioso e può generare falsi segnali. Se appare un segnale contrario, valuta se la tua operazione o il segnale segue il trend. Usa un conto demo per testare gli asset. PullbackShit fornisce segnali ma NON apre ordini automaticamente. In caso di disconnessione, riavvia completamente la piattaforma. Stoploss: sopra la freccia (acquisto), sotto (vendita). Le decisioni di entrata e uscita sono personali. Non funziona nel mercato delle criptovalute. Come diceva lo zio di Superman: “Da grandi poteri derivano grandi responsabilità.”


