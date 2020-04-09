EssentialLines

EssentialLines Indicator v3.00 – マニュアル

EssentialLines v3.00 は MetaTrader 5 用のインジケーターで、前日の High、Low、Open、Close、Mid Range を自動表示します。各ラインは可視性、色、スタイル、太さを個別に設定できます。

  1. インストール
    MT5/MQL5/Indicators にコピー
    MT5 を再起動
    チャートへ追加

  2. 設定
    必要なラインのみ有効化
    色・スタイル（SOLID, DASH など）・太さ（1–5 px）

  3. プリセット
    Day Trade、Swing Trade、Minimalist

  4. 情報表示
    クリックすると前日のデータ表示
    60%以上：強い
    40–60%：中立
    40%未満：弱い

  5. 戦略
    Breakout、Range、Opening

  6. 自動動作
    00:00 に更新
    古いライン削除
    ログに記録

  7. トラブル
    表示されない → 可視性確認
    色が変わらない → 設定確認
    重複 → 再追加

  8. 制限
    アラートなし
    前日レベルのみ
    バックテスト不可

  9. 必要条件
    MT5
    シンボル履歴


