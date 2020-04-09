EssentialLines
- ユーティリティ
- Everton Fernando Da Silva Messias
- バージョン: 3.0
- アクティベーション: 5
EssentialLines Indicator v3.00 – マニュアル
EssentialLines v3.00 は MetaTrader 5 用のインジケーターで、前日の High、Low、Open、Close、Mid Range を自動表示します。各ラインは可視性、色、スタイル、太さを個別に設定できます。
-
インストール
MT5/MQL5/Indicators にコピー
MT5 を再起動
チャートへ追加
-
設定
必要なラインのみ有効化
色・スタイル（SOLID, DASH など）・太さ（1–5 px）
-
プリセット
Day Trade、Swing Trade、Minimalist
-
情報表示
クリックすると前日のデータ表示
60%以上：強い
40–60%：中立
40%未満：弱い
-
戦略
Breakout、Range、Opening
-
自動動作
00:00 に更新
古いライン削除
ログに記録
-
トラブル
表示されない → 可視性確認
色が変わらない → 設定確認
重複 → 再追加
-
制限
アラートなし
前日レベルのみ
バックテスト不可
-
必要条件
MT5
シンボル履歴