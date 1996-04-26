DailyChange

Indicatore Daily Change - Visualizzazione Variazione Mercato in Tempo Reale

Panoramica
L'indicatore Daily Change è uno strumento di trading professionale progettato per MetaTrader 5 che fornisce il monitoraggio in tempo reale delle variazioni di prezzo giornaliere direttamente sul grafico. Questo indicatore leggero ma potente visualizza la variazione di prezzo del giorno corrente sia in punti assoluti che in termini percentuali, posizionato convenientemente accanto alla linea del prezzo Bid per una valutazione immediata del mercato.

Caratteristiche Principali

  • Variazione Giornaliera in Tempo Reale: Traccia e visualizza le variazioni di prezzo dall'apertura giornaliera

  • Formato di Visualizzazione Doppio: Mostra sia le variazioni in punti assoluti che quelle percentuali

  • Integrazione Prezzo Bid: Visualizza il prezzo Bid corrente insieme ai dati di variazione

  • Codifica Colori Intelligente: Verde per variazioni positive, rosso per negative

  • Posizionamento Flessibile: Posizione personalizzabile sul grafico (predefinito: angolo in alto a sinistra)

  • Reset Giornaliero Automatico: Ricalcola automaticamente all'apertura del mercato

  • Non repainting: Fornisce dati accurati in tempo reale senza ritardi


