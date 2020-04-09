EssentialLines
- 유틸리티
- Everton Fernando Da Silva Messias
- 버전: 3.0
- 활성화: 5
EssentialLines Indicator v3.00 – 매뉴얼
EssentialLines v3.00은 MetaTrader 5용 지표로, 전일 High, Low, Open, Close, Mid Range를 자동으로 표시합니다. 각 라인은 가시성, 색상, 스타일, 두께를 개별 설정할 수 있습니다.
-
설치
MT5/MQL5/Indicators 복사
MT5 재시작
차트에 추가
-
설정
필요한 라인만 활성화
색상, 스타일(SOLID, DASH 등), 두께(1–5 px)
-
기본 설정: Day Trade, Swing Trade, Minimalist
-
정보
라인 클릭 시 전일 데이터 표시
60%↑ 강함
40–60% 중립
40%↓ 약함
-
전략
Breakout, Range, Opening
-
자동 기능
00:00 업데이트
오래된 라인 제거
로그 기록
-
문제
안 보임 → 가시성
색상 적용 안됨 → 설정
중복 → 삭제 후 다시 추가
-
제한
알림 없음
전일 기준
백테스트 없음
-
요구사항
MT5
종목 히스토리