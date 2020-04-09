EssentialLines

EssentialLines Indicator v3.00 – 매뉴얼

EssentialLines v3.00은 MetaTrader 5용 지표로, 전일 High, Low, Open, Close, Mid Range를 자동으로 표시합니다. 각 라인은 가시성, 색상, 스타일, 두께를 개별 설정할 수 있습니다.

  1. 설치
    MT5/MQL5/Indicators 복사
    MT5 재시작
    차트에 추가

  2. 설정
    필요한 라인만 활성화
    색상, 스타일(SOLID, DASH 등), 두께(1–5 px)

  3. 기본 설정: Day Trade, Swing Trade, Minimalist

  4. 정보
    라인 클릭 시 전일 데이터 표시
    60%↑ 강함
    40–60% 중립
    40%↓ 약함

  5. 전략
    Breakout, Range, Opening

  6. 자동 기능
    00:00 업데이트
    오래된 라인 제거
    로그 기록

  7. 문제
    안 보임 → 가시성
    색상 적용 안됨 → 설정
    중복 → 삭제 후 다시 추가

  8. 제한
    알림 없음
    전일 기준
    백테스트 없음

  9. 요구사항
    MT5
    종목 히스토리


