Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe

Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e inversione. Questo strumento consente ai trader di pianificare e prendere decisioni con maggiore sicurezza e struttura, aumentando l’efficienza delle entrate degli ordini basate su Smart Money Concepts. È un pacchetto Indicator + Signal System (2-in-1), che combina l’analisi intelligente delle zone con segnali di entrata in tempo reale in un unico strumento. Sia che utilizziate questo sistema direttamente o per la vostra analisi personale, può essere personalizzato per adattarsi al vostro stile di trading individuale.

Caratteristiche includono:

📍Nuova funzionalità: Blocchi d’Ordine Volumizzati (VOB)

Rilevamento automatico della struttura di mercato (BOS CHoCH), (mBOS mCHoCH) con chiara distinzione tra struttura di mercato interna ed esterna.

Punti Chiave di Interesse (POI): tutte le zone dopo una rottura della struttura (Break of Structure).

Identificazione di Order Blocks (OB), Zone di Offerta e Domanda (SD) e Fair Value Gaps (FVG).

Liquidità, Massimi e Minimi Uguali (Equal Highs Equal Lows), PDH / PDL (Massimo/Minimo del Giorno Precedente), PWH / PWL (Massimo/Minimo della Settimana Precedente).

Aree Premium e Discount.

Livelli Fibonacci automatici per identificare ritracciamenti e inversioni con livelli di Fibonacci disegnati automaticamente.

Orari delle sessioni di trading (Tokyo, Londra, New York).

Dashboard personalizzabile per adattarsi al tuo stile di trading unico.

Il programma è progettato per essere semplice e facile da usare.

Le zone non scompaiono mai – facile da fare backtest e pianificare. Ideale per trader strategici che vogliono analizzare dati storici su più timeframe e fattori. Aiuta a formarti metodicamente e costruire strategie di trading precise.

Questo strumento permette di abilitare o disabilitare i segnali di trading e personalizzare la visualizzazione del grafico per adattarsi al tuo stile preferito. Che tu operi con il sistema o ti affidi alla tua analisi, questa funzione offre la flessibilità per adattarsi alla tua strategia.

Sistema Indicatore + Segnali in un unico pacchetto. Combina un’analisi potente delle zone con segnali di ingresso in tempo reale — tutto in un unico strumento.

Suggerimento: migliora la precisione del tuo trading tramite backtesting regolando l’impostazione Swing per adattarla a ciascun asset. Regolare il valore Swing in base alle caratteristiche specifiche di ogni coppia di valute o asset ti aiuta a sviluppare strategie più precise e ad analizzare i risultati in modo più efficace.

Inoltre, il Calcolatore del Rischio per Trade calcola automaticamente la dimensione del lotto! Non servono più calcoli manuali — basta impostare lo Stop Loss e la percentuale di rischio, e il sistema gestirà automaticamente il resto. Non è necessario specificare se si tratta di un BUY STOP, BUY LIMIT, SELL STOP o SELL LIMIT. ***

*** Il sistema funziona in tempo reale, sia nell’analisi di mercato che nella visualizzazione dei segnali, senza repaint. ***





Fai un test in diretta con noi

Video istruttivo

Video istruttivo

Manuale Utente: Dashboard, Impostazioni delle Funzionalità e FAQ per Entry In The Zone e SMC Multi Timeframe

Come Scaricare la Versione Demo Gratuita dell’Indicatore “Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe”

Come Scaricare la Versione Demo Gratuita dell'Indicatore "Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe"

https://youtu.be/lHWQRQLmniE

Esempio di screenshot reale catturato dall’indicatore "Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe"

Guida Passo per Passo per l’Installazione, l’Acquisto, l’Aggiornamento e la Comprensione delle Versioni

*** Perché scegliere Entry In The Zone e SMC Multi Timeframe? ***

Un indicatore che combina il Smart Money Concept (SMC) con segnali di inversione progettati per migliorare il rapporto rischio/rendimento (R/R).

Analisi della struttura di mercato basata sui principi SMC per migliorare la precisione nelle decisioni.

Analisi multi-timeframe per ottenere una prospettiva più ampia del mercato analizzando più timeframe simultaneamente.

Non perdere mai un cambiamento nella struttura del mercato! BOS e CHoCH automatici con una dashboard multi-timeframe rendono l’analisi del mercato più facile che mai!

Rilevamento automatico delle zone chiave che evidenzia automaticamente Order Blocks (OB), zone di domanda e offerta (SD), Fair Value Gaps (FVG).

POI, zone fresche – Identifica aree intatte per potenziali opportunità di trading.

Livelli Fibonacci automatici – Identifica ritracciamenti e inversioni con livelli di Fibonacci disegnati automaticamente. Utilizza gli strumenti Fibonacci per analizzare le aree dove il prezzo è probabile che ritracci o si inverta. Il sistema disegna automaticamente i livelli di Fibonacci dal massimo al minimo (o viceversa, a seconda della tendenza).

Analisi delle sessioni di trading – Analizza il comportamento del prezzo durante le sessioni di Tokyo, Londra e New York.

Dashboard personalizzabile e impostazioni user-friendly – Adattalo al tuo stile di trading. Il programma è progettato per essere semplice e facile da usare.

Calcolatore del rischio per trade – Opera con precisione e proteggi il tuo portafoglio!

Niente più calcoli manuali della dimensione della posizione! Imposta semplicemente il tuo Stop Loss e la percentuale di rischio, e il sistema farà il resto automaticamente. Non è necessario specificare se si tratta di un BUY STOP, BUY LIMIT, SELL STOP o SELL LIMIT – il sistema determinerà l’opzione appropriata per te.

Calcolo accurato della dimensione della posizione – Opera con fiducia, senza indovinare o fare calcoli manuali!

Supporta sia ordini pendenti che esecuzione a mercato – Adatta facilmente la tua strategia alle condizioni di mercato!

Previene l’overtrading e riduce il rischio di margin call – Controlla il tuo capitale e proteggi il tuo portafoglio!

Alert in tempo reale – Ricevi notifiche istantanee quando il prezzo tocca zone chiave!

Abbiamo progettato il nostro sistema per essere il più semplice e user-friendly possibile.

*** Si prega di leggere questo messaggio: Se non hai bisogno del Calcolatore del Rischio per Trade, puoi controllare la versione nella sezione Indicatori! ***

Qual è la differenza tra la versione Entry In The Zone con Indicatore SMC Multi Timeframe e la versione Utility?

Entrambe le versioni sono esattamente uguali in termini di funzionalità. L’unica differenza è che nella versione Utility ho aggiunto la funzione Risk Per Trade.

Tutto il resto rimane uguale. Se già possiedi altri strumenti di calcolo per il trading, ti consiglio di utilizzare la versione Indicatore, perché ti permette di aggiungere ulteriori strumenti al grafico.

D’altra parte, la versione Utility (che include Risk Per Trade) non supporta l’aggiunta di altri indicatori.

Tuttavia, il vantaggio è che semplifica il processo di configurazione, poiché non è necessario aggiungere nient’altro.

Caratteristiche principali di SMC

Punti di ingresso precisi (evitare le trappole SMC)

Trova entrate di trade ad alta probabilità.

Segnali di trading che evitano le trappole comuni di SMC. Analisi della struttura del mercato basata su SMC

Rilevamento automatico della tendenza: analizza le tendenze su tutti i timeframe per aiutarti a operare in linea con la tendenza principale del mercato.

Non perdere mai un cambiamento nella struttura del mercato! BOS e CHoCH automatici con una dashboard multi-timeframe rendono l’analisi del mercato più facile che mai!

Analisi multi-timeframe: combina l’analisi di timeframe alti e bassi per una maggiore precisione.

Aggiornamento automatico della struttura di mercato: aggiorna la struttura di mercato in tempo reale, adattandosi ai movimenti di prezzo. Identificazione precisa degli Order Blocks (OB), delle zone di domanda e offerta (SD) e dei Fair Value Gaps (FVG)

Evidenzia automaticamente le zone chiave del mercato.

POI (Point of Interest): identifica le aree chiave dove è attivo lo Smart Money, come Order Blocks, FVG e Liquidity Grabs.

Zone fresche: individua zone intatte, ideali per entrate di trade prima che il mercato reagisca. Premium Discount

Calcola e mette automaticamente in evidenza i livelli di Premium Discount per entrate precise. Livelli Fibonacci automatici

Identifica ritracciamenti e inversioni con livelli di Fibonacci disegnati automaticamente

Utilizza gli strumenti di Fibonacci per analizzare le aree in cui il prezzo è probabile che ritracci o si inverta.

Il sistema disegna automaticamente i livelli di Fibonacci dal massimo al minimo (o viceversa, a seconda della tendenza).

Livelli di Fibonacci



Identificazione delle zone di liquidità

Rileva le aree ad alta liquidità, inclusi: Massimi e minimi uguali

Massimi e minimi del giorno precedente

Massimi e minimi della settimana precedente Analisi delle sessioni di trading

Analizza il comportamento del prezzo in base a ciascuna sessione di mercato: Sessione di Tokyo: tipicamente bassa volatilità, dove lo Smart Money crea trappole di liquidità.

Sessione di Londra: elevato volume di trading con movimenti di prezzo importanti, ideale per breakout e continuazioni di trend.

Sessione di New York: volatilità e liquidità aumentate, ideale per catturare inversioni di New York e sweep di liquidità. Calcolatore del rischio per trade – Opera con precisione e proteggi il tuo portafoglio! Niente più calcoli manuali della dimensione della posizione! Imposta semplicemente il tuo Stop Loss e la percentuale di rischio, e il sistema farà tutto il resto automaticamente. Non è necessario specificare se si tratta di BUY STOP, BUY LIMIT, SELL STOP o SELL LIMIT – il sistema determinerà l’opzione appropriata per te.

Calcolo preciso della dimensione della posizione

– Opera con fiducia, senza indovinare o fare calcoli manuali! Supporta sia ordini pendenti che esecuzione a mercato

– Adatta facilmente la tua strategia alle condizioni di mercato! Previene l’overtrading e riduce il rischio di margin call

– Controlla il tuo capitale e proteggi il tuo portafoglio! Facile da usare – adatto ai principianti

– Interfaccia semplice; bastano pochi clic per calcolare la dimensione ideale della posizione! – Opera con fiducia, sapendo esattamente quanto rischio stai assumendo

– Non preoccuparti di errori di calcolo – lascia che il sistema si occupi di tutto! Dashboard personalizzabile

Completamente regolabile per adattarsi al tuo stile di trading. Cambio rapido di timeframe

Passa istantaneamente tra i timeframe per un’analisi efficiente. Impostazioni user-friendly

Impostazioni facili da personalizzare che si allineano alla tua strategia di trading. Modalità Single & Multi Timeframe

Passa tra analisi a singolo timeframe e multi-timeframe per la massima flessibilità. Sistema di allerta

Avvisi su punti di ingresso e zone d’entrata su diversi timeframe.

Ricevi notifiche pop-up e notifiche push in tempo reale.

📍Grazie per il tuo interesse e supporto ai prodotti SMC FABLE.

Contattaci: se hai domande o necessiti di assistenza, non esitare a contattarci tramite messaggio privato.







