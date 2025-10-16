New Rate MT5

New Rate EA – Automazione di precisione dei breakout

New Rate EA è un Expert Advisor completamente automatizzato progettato per cogliere le opportunità di breakout giornaliere con precisione e disciplina.

Effettua operazioni solo una volta al giorno, bloccando un intervallo intraday definito ed eseguendo l'operazione nel punto esatto del breakout. Nessun re-entry, nessun overtrading, nessuna emozione.

Basato sul collaudato concetto di Opening Range Breakout (ORB), New Rate combina un'esecuzione pulita, un rigoroso controllo del rischio e opzioni di configurazione versatili adatte a qualsiasi simbolo MT5, anche se eccelle in particolare su XAUUSD e altri asset ad alta volatilità.

Caratteristiche principali

  1. Una sola operazione al giorno: disciplina mirata

    New Rate EA identifica i livelli di breakout della giornata ed esegue una sola operazione. Questa logica “una volta sola” riduce il rumore, preserva il capitale e garantisce coerenza alle vostre prestazioni quotidiane.

  2. Rilevamento intelligente dell'intervallo

    L'EA definisce automaticamente l'intervallo di mercato iniziale utilizzando le prime N candele della sessione e del timeframe selezionati, quindi inserisce ordini in sospeso esattamente ai livelli di breakout (massimo/minimo).

    Una volta attivata un'operazione, l'ordine opposto viene immediatamente annullato, garantendo il pieno controllo e l'assenza di voci duplicate.

  3. Protezione del capitale integrata

    Ogni operazione viene aperta con uno Stop Loss e un Take Profit predefiniti, che non sono reti di sicurezza ma parti integranti della logica del sistema, garantendo un'esposizione misurata e risultati ripetibili.

  4. Compatibilità multi-mercato

    Sebbene ottimizzato per XAUUSD su intervalli di tempo intraday, New Rate può essere applicato alle principali valute forex, agli indici, ai metalli o alle coppie di criptovalute. La sua logica è trasparente e indipendente dal broker.

Raccomandazioni d'uso

  • Timeframe ideali: da M5 a M30 per configurazioni ORB intraday.
  • Sessioni di mercato: utilizzare orari di sessione in linea con i picchi di volatilità (ad esempio, apertura di Londra o New York).
  • Impostazioni di rischio: si consiglia un'esposizione conservativa, in genere dell'1-2% per operazione.
  • Giorni di trading: è possibile abilitare o disabilitare facilmente i giorni feriali in base al proprio programma o per evitare periodi di bassa liquidità.
  • Testare prima: eseguire sempre un test in avanti su demo o piccoli lotti per mettere a punto i parametri prima di scalare.

Perché scegliere New Rate EA?

  • Precisione al breakout: gli ordini si attivano esattamente al livello di breakout bloccato, senza ritardi o candele perse.
  • Trasparente e logico: nessun martingala, nessun filtro nascosto. Ogni operazione è chiara e verificabile.
  • Efficiente in termini di tempo: con una sola operazione al giorno, è possibile concentrarsi sull'analisi invece che sul monitoraggio costante.
  • Fiducia attraverso il controllo: si sa sempre dove inizia e finisce il rischio, ogni operazione è pianificata prima che avvenga.

New Rate EA trasforma il breakout giornaliero in una routine strutturata e misurabile.


