New Rate MT5
- Experts
- POPEY GROUP S.A.C.S.
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
New Rate EA – Automazione di precisione dei breakout
New Rate EA è un Expert Advisor completamente automatizzato progettato per cogliere le opportunità di breakout giornaliere con precisione e disciplina.
Effettua operazioni solo una volta al giorno, bloccando un intervallo intraday definito ed eseguendo l'operazione nel punto esatto del breakout. Nessun re-entry, nessun overtrading, nessuna emozione.
Basato sul collaudato concetto di Opening Range Breakout (ORB), New Rate combina un'esecuzione pulita, un rigoroso controllo del rischio e opzioni di configurazione versatili adatte a qualsiasi simbolo MT5, anche se eccelle in particolare su XAUUSD e altri asset ad alta volatilità.
Caratteristiche principali
-
Una sola operazione al giorno: disciplina mirata
New Rate EA identifica i livelli di breakout della giornata ed esegue una sola operazione. Questa logica “una volta sola” riduce il rumore, preserva il capitale e garantisce coerenza alle vostre prestazioni quotidiane.
-
Rilevamento intelligente dell'intervallo
L'EA definisce automaticamente l'intervallo di mercato iniziale utilizzando le prime N candele della sessione e del timeframe selezionati, quindi inserisce ordini in sospeso esattamente ai livelli di breakout (massimo/minimo).
Una volta attivata un'operazione, l'ordine opposto viene immediatamente annullato, garantendo il pieno controllo e l'assenza di voci duplicate.
-
Protezione del capitale integrata
Ogni operazione viene aperta con uno Stop Loss e un Take Profit predefiniti, che non sono reti di sicurezza ma parti integranti della logica del sistema, garantendo un'esposizione misurata e risultati ripetibili.
-
Compatibilità multi-mercato
Sebbene ottimizzato per XAUUSD su intervalli di tempo intraday, New Rate può essere applicato alle principali valute forex, agli indici, ai metalli o alle coppie di criptovalute. La sua logica è trasparente e indipendente dal broker.
Raccomandazioni d'uso
- Timeframe ideali: da M5 a M30 per configurazioni ORB intraday.
- Sessioni di mercato: utilizzare orari di sessione in linea con i picchi di volatilità (ad esempio, apertura di Londra o New York).
- Impostazioni di rischio: si consiglia un'esposizione conservativa, in genere dell'1-2% per operazione.
- Giorni di trading: è possibile abilitare o disabilitare facilmente i giorni feriali in base al proprio programma o per evitare periodi di bassa liquidità.
- Testare prima: eseguire sempre un test in avanti su demo o piccoli lotti per mettere a punto i parametri prima di scalare.
Perché scegliere New Rate EA?
- Precisione al breakout: gli ordini si attivano esattamente al livello di breakout bloccato, senza ritardi o candele perse.
- Trasparente e logico: nessun martingala, nessun filtro nascosto. Ogni operazione è chiara e verificabile.
- Efficiente in termini di tempo: con una sola operazione al giorno, è possibile concentrarsi sull'analisi invece che sul monitoraggio costante.
- Fiducia attraverso il controllo: si sa sempre dove inizia e finisce il rischio, ogni operazione è pianificata prima che avvenga.
New Rate EA trasforma il breakout giornaliero in una routine strutturata e misurabile.