New Rate MT5

Liquid Pours Xtreme POPEY GROUP S.A.C.S. 3 (2) Experts

Liquid Pours Xtreme EA è un Expert Advisor che automatizza il trading basandosi su schemi di liquidità, offrendo una gestione del rischio configurabile e un'elevata flessibilità nelle impostazioni. Caratteristiche Principali 1. Schemi di Liquidità e Orari di Trading Personalizzabili Rilevamento Programmato: Cattura l'azione dei prezzi in due intervalli di tempo definiti dall'utente ( LiquidityHour1, LiquidityMin1 e LiquidityHour2, LiquidityMin2 ). Segnali di Trading: Genera segnali di acquisto