Adjustable Fractals mt
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.57
- Attivazioni: 10
"Adjustable Fractals" - è una versione avanzata dell'indicatore frattale, uno strumento di trading molto utile!
- Come sappiamo, l'indicatore mt4 Standard fractals non ha impostazioni, il che è molto scomodo per i trader.
- Adjustable Fractals ha risolto questo problema, ha tutte le impostazioni necessarie:
- Periodo regolabile dell'indicatore (valori consigliati: superiori a 7).
- Distanza regolabile dai massimi/minimi del prezzo.
- Design regolabile delle frecce frattali.
- L'indicatore è dotato di avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
