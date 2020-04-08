Meravith

L'indicatore analizza il volume da ogni punto e calcola i livelli di esaurimento del mercato per quel volume.

È composto da tre linee:

  • Linea di esaurimento del volume rialzista
  • Linea di esaurimento del volume ribassista
  • Una linea che indica la tendenza del mercato. Questa linea cambia colore per riflettere se il mercato è rialzista o ribassista.

Puoi analizzare il mercato da qualsiasi punto di partenza tu scelga. Una volta che una linea di esaurimento del volume è raggiunta, identifica un nuovo punto da cui iniziare la tua prossima analisi.

Puoi analizzare qualsiasi cosa – tendenze e correzioni. Un buon approccio è spostare l'indicatore ogni volta che raggiunge la linea di tendenza o quando viene raggiunto un massimo o un minimo. Maggiore è la distanza tra la linea di tendenza e una delle linee di esaurimento del volume, maggiore sarà il volume in quella direzione. La linea di tendenza può essere utilizzata come punto per aprire ordini, mentre le linee di esaurimento vengono utilizzate per raccogliere profitti. Il sistema è davvero unico, ma estremamente intuitivo. Non ci sono prodotti simili sul mercato.

Nessuna restrizione sull'uso. Applicalo su tutti i mercati e su tutti i timeframe.

Importante: quando lo verifichi nel tester MetaTrader4, fai doppio clic sulla linea viola e poi spostala a sinistra o a destra per analizzare il mercato.

Non esitare a inviarmi un messaggio se hai domande.


