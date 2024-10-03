Trading System Double Trend

5
Trading System Double Trend - sistema di trading indipendente composto da diversi indicatori. Determina la direzione della tendenza generale e fornisce segnali nella direzione del movimento dei prezzi.
Può essere utilizzato per lo scalping, il trading intraday o intraweek.


Possibilità
  • Funziona su qualsiasi intervallo temporale e strumento di trading (Forex, criptovalute, metalli, azioni, indici).
  • Semplice lettura visiva delle informazioni senza caricare un grafico
  • L'indicatore non ridisegna e non completa i segnali
  • Funziona solo quando la candela si chiude
  • Esistono diversi tipi di avvisi per i segnali
  • Facile da capire visivamente, basta allegarlo al grafico e seguire le semplici raccomandazioni dei segnali.



I parametri di input sono configurati per ciascun trend nel sistema.

  • General trend - Determina la tendenza generale
  • Signal trend : fornisce segnali per le entrate e le uscite.
  • Play sound / Display pop-up message / Send push notification / Send email : utilizza le notifiche quando vengono visualizzate le frecce e le fermate del segnale.
  • Sound for signals  - File audio per i segnali.

Come usare
General trend - linea verde chiaro, se è sopra il prezzo - la tendenza è al ribasso, se sotto il prezzo - la tendenza è al rialzo. Quando la tendenza cambia, ci sono frecce di segnalazione.
Signal trend - una linea blu che segue il prezzo. Una freccia blu che segue un trend al ribasso è un segnale di vendita. Una freccia rossa lungo il trend rialzista è un segnale da acquistare. Se la freccia è diretta contro il trend, è un segnale per uscire.
Recensioni 1
Stanislav Melnikov
770
Stanislav Melnikov 2024.11.07 16:48 
 

При правильных настройках эта штука вообще жжет))!! Спасибо продавцу, за очень здравый подход к продукту. Жаль что возможность аренды утрачена, очень!

Prodotti consigliati
Before
Nadiya Mirosh
Indicatori
The Before indicator predicts the most likely short-term price movement based on complex mathematical calculations. Most of the standard indicators commonly used in trading strategies are based on fairly simple calculations. This does not mean that there were no outstanding mathematicians in the world at the time of their creation. It is just that computers did not yet exist in those days, or their power was not enough for the sequential implementation of complex mathematical operations. Nowad
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Experts
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Is the Scalping Forex Expert Advisor for MT4 Working on Timeframes (M5) Best Pair Recomended is EU/UChf=0.4 Calculation is based of Envelopes indicator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Pair Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Experts
Il robot utilizza la strategia di trading per rompere le linee dell'indicatore delle bande di Bollinger. L'essenza di questa strategia risiede nella costante analisi delle linee dell'indicatore e nella ricerca dei punti di rottura più efficaci per le sue linee. Quando il prezzo rompe la linea dell'indicatore in una delle direzioni, il robot apre un'operazione in quella direzione e inizia a seguirla.Ma il robot non apre operazioni ogni volta che le linee dell'indicatore vengono interrotte, ma so
Gann Price Level
Kirill Borovskii
Indicatori
The indicator is designed to work on any trading platform. The program is based on proprietary algorithms and W.D.Ganna's mathematics, allowing you to calculate target levels of price movement based on three points with the highest degree of certainty. It is a great tool for stock trading. The indicator has three buttons: NEW - call up a triangle for calculation. DEL - delete the selected triangle. DELS - completely remove all constructions. The probability of achieving the goals is more than 80
Spiderbot GOLD
Petr Popov
Experts
The trader’s task is to find a pattern and make money on it. Classic trading uses patterns in the form of graphical analysis - candlestick patterns, levels, trend lines, graphic figures, etc. Their main difficulty is that they are not unambiguous. Each trader sees everything differently. Against the backdrop of this ambiguity, a bunch of other problems arise: psychology is the most common reason for losing a deposit, attracting transactions “by the ears” in places where there is none, the time
ShinZuka
Muhammad Asyraf Bin Mohamad
Experts
Using MACD value for direction. Using RSI as reversal indicator. Using open trading hour. (Recommend Hour 10,11,15 & 19 : MT4-Time) Counter trade if signal failed. Cutloss trade if signal failed. Auto lot calculate based on target profit & takeprofit. Able to set counter trade value. Suitable for commodities & currency.  Timeframe H1. Able to set limit lot open. Able to select day to trade.
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Gold Scalping Zig Zag Pattern
Harsh Tiwari
Experts
Introducing our state-of-the-art Gold Trading Robot, a revolutionary tool designed to navigate the complexities of the gold market with precision and efficiency. Engineered using advanced algorithms and cutting-edge machine learning techniques, this autonomous software operates tirelessly to capitalize on market fluctuations and deliver optimal trading outcomes. Key Features: Advanced Algorithmic Trading: The Gold Trading Robot employs sophisticated algorithms to analyze vast amounts of market d
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indicatori
Taurus All4 Taurus All4 is a high-performance indicator, it will tell you the strength of the trend, and you will be able to observe the strength of the candle. Our indicator has more than 4 trend confirmations. It is very simple and easy to use. Confirmation Modes Candle Trend Confirmations: When the candle switches to light green the trend is high. When the candle switches to light red the trend is reverting down. When the candle changes to dark red the trend is low. Trendline Trend Confirm
Solemnity
Evgeniy Zhdan
Experts
The Expert Advisor identifies the beginning of a wave movement and starts working according to the direction of the new wave. It uses tight stop loss and take profit. Built-in protection against spread widening. Control of profit is performed by the tight trailing stop feature. Lot calculation is based on stop loss. For example, if stop loss is 250 points and MaxRisk = 10%, the lot size will be calculated in such a way that triggering the stop loss would lead to a loss equal to 10% of the deposi
Grid Expert
Shahid Rasool
5 (2)
Experts
The  Grid Expert  Expert Advisor is a professional tool for trading grids of orders on financial instruments. The algorithm of the program is arranged in such a way that the EA uses signals based not on the current price, but on the price of the edges of channel. A special algorithm calculates the channel and the price range and uses it to generate signals. A special code processes the channel for the last several periods to identify the trend direction. Advantages Automatic trading mode, no n
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicatori
Versione MT5  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels   è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i   frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce   la corretta struttura a onde   del mercato, e i   livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-
EA Budak Ubat
Syarief Azman Bin Rosli
4 (3)
Experts
Come funziona Quando l'EA è attivo, analizzerà il grafico in base al parametro Modalità di esecuzione. Se non ci sono posizioni esistenti sul grafico, l'EA aprirà un trade in base al parametro. Se il trend è rialzista, aprirà un trade di acquisto, mentre se è ribassista, aprirà un trade di vendita. Imposterà anche un ordine di stop loss a una certa distanza dal prezzo di apertura del trade se la variabile stop loss è maggiore di 0. 0 significa nessun stop loss. Se ci sono posizioni esistenti s
Market Cycles
Evgeny Belyaev
Indicatori
Market Cycles   is a unique proprietary indicator that uses a neural network to determine the current market phase. For training, the neural network uses cyclic (reversal) patterns. Currency markets tend to cycle from bearish to bullish periods and back again. In this product, we combined patterns from four timeframes (M5, M15, M30, H1), which allowed us to significantly increase the accuracy of the signals! Market Cycles should be used on the EURUSD currency pair,  M30  timeframe! Benefit
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Experts
Thank you for visiting us. We would like to introduce our new BLACK OUT EA which comes along with a moving average indicator for better trading This EA open and closes trades for you, no need to stress yourself. You can trade on any broker using any time frame . there are no restrictions!! You can easily increase your Lot size on the EA settings Backtest was done for two months. stay tuned for more !!!
AI Trading System
Ramzi Abuwarda
Experts
AI TRADING SYSTEM per MT4 - La tua macchina definitiva per i profitti alimentata dall'IA! Sblocca il futuro del trading con AI TRADING SYSTEM , un consulente esperto (EA) all'avanguardia che utilizza potenti strategie alimentate dall'IA per massimizzare i profitti su tutte le coppie di valute. Sebbene sia progettato per la versatilità, offre prestazioni eccezionali sulle principali coppie come EUR/USD, GBP/USD e USD/JPY, aiutandoti a rimanere in vantaggio sul mercato. Con due distinte modalità d
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
ICTVALID EA – Smart Money Concepts Automated Trading The ICTVALID EA is a professional trading system built on Smart Money Concepts (ICT methodology) . It automatically detects and trades institutional setups, allowing you to follow market structure with precision and consistency.  Key Features Dual Trading Modes – Choose between Scalping (short-term precision entries) or Swing Trading (longer-term trends). Smart Money Logic – Incorporates Change of Character (CHoCH), Break of Structure (BoS),
CandleMomentum FX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
CandleMomentum FX – Precision Candlestick & Momentum Trading Bot Overview CandleMomentum FX is a high-performance forex trading bot designed to analyze candlestick patterns and momentum shifts for executing high-precision trades. By combining price action analysis with momentum-based trading, this EA ensures fast and accurate market entries, making it ideal for traders who rely on trend strength and candlestick formations. Key Features Momentum-Based Candlestick Analysis: Detects strong price a
FREE
Renko Again EA
Samir Arman
Experts
Hello all The expert works on the intersection of moving averages with a digital method of opening deals With closing deals on a profit of a number of points programmatically With opening deals with the trend and closing some deals together for a profit until all are closed together for a profit The expert works on regular candles. It is possible to experiment on the timing of five minutes, quarter-hour, half-hour or hour parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically ca
PS Gold Miner
Nabeel Zafar
2.33 (3)
Experts
Hello, >>>>>    Download  ** FREE TRIAL** from here (You can now perform forward test on DEMO account before Purchase)   <<<<<< Discord group for updates and discussion here Telegram channel here Contact Directly here For Live Results of the EA please visit here . PS Gold Miner is an automatic trading system for MT4 which uses markets fundamentals and trends to open, manage and close trades. With the use of advanced recovery strategy it ensure that it can recover from negative trades with hedg
Profit XHunter
Hafis Mohamed Yacine
Experts
Many traders, especially the beginners, get tired of manual trading and start using robots. Of course, advertising plays a significant role in choosing the algorithm. Often, system and EA vendors hide information about their product until the customer buys it. Profit Hunter EA is no exception, so in our review we will try to find out whether this robot is efficient or you should better search for its counterparts. Profit Hunter EA  A variation of the "martingale" technique used in the EA is a
Stepping GBPUSD
Vitalii Zakharuk
Experts
Stepping-GBPUSD - works in fully automatic mode! No settings needed, you can use the default settings. The Expert Advisor works like a scalpel during sharp price movements. The bot was tested on real tick data with a real spread for a 19-year period from 2004 to 2023 (this is how much tick history is available on the servers of Swiss brokers). It also passed the Monte Carlo stability test using 5,000 cycles of simulation of random trade generation, as well as a simulated delay and slippage test
Diamond Trend
Segundo Calvo Munoz
Indicatori
Indicator which identifies Trend and also buy/sell opportunities. Use for entries aligned to the Trend.  Although Diamond Trend is very accurate identifying entry points, it is always recommended to use a support indicator in order to reconfirm the operation. Remind to look for those Assets and Timeframes which best fit to your trader behavior/need... Valid for Scalping and Long Term operations. Please, set up a Bars Chart to be able to visualize the indicator properly...  ...And remind to give
Crosskalp1
Mikhail Bilan
Indicatori
Добрый День уважаемые трейдеры!  Вашему вниманию индикатор созданный и работающий на базе трендовика ADX,  для торговли на смене направления движения который учитывает коррекцию и даёт возможность на ней заработать.  Применяю этот индикатор для скальпинга. Рекомендую таймфреймы от 15 ти минутного(М15) до часового (Н1) периодов.  Красный кружок сигнал на продажу- Sell) Зелёный кружок  сигнал на покупку Buy) Чем меньше ваш таймфрейм тем меньше пунктов вы зарабатываете.   Важно выставлять стопы! !В
PZ Order Block
PZ TRADING SLU
Indicatori
Early reversals made easy A personal implementation of Order Blocks, a simple yet effective position trading strategy. The trader should enter the market or look for trades in the direction of the last order block, if the price range has not been breached in the opposite direction of the breakout. Open blocks are not drawn for clarity. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] A bullish open block is the first bullish bar after a fresh market low A bearish ope
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Experts
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Real monitoring:  https://www.mql5.com/en/signal
Forex Relative Performance
Rabia Moufid
Indicatori
Forex Relative Performance indicator This indicator calculates the relative strength of major currencies against the US dollar. The basic idea behind this indicator is "to buy strong currency and to sell weak currency". This indicator allows you to quickly identify the best forex pair to trade according to your trading style (Intraday, Scalping, Swing, or Long Term) For demo testing please use MT5 version, because MT4 does not support Multicurrency Testing https://www.mql5.com/en/market/product/
Deal Trading SPT
Sukunthakan Ngernbamrung
Indicatori
Deal Trading SPT (Super Trend) is an indicator, shows the market trend direction, entry position, take profit level, stop loss level and trend strength. Utility Help to further filter and develop strategy to trade Market overview on the chart Stop loss and take profit calculation with market volatility Resistance and support for trialing stop No repaint after the finished bar Works in any timeframe and financial instrument, including forex, CFD and crypto etc. Message pop-up, notification with
Fantastic Price Entry
Muhammed Emin Ugur
Indicatori
The   Fantastic Price Entry   Signal Indicator is a powerful tool designed to assist traders in making informed decisions in the financial markets. This advanced indicator leverages cutting-edge algorithms and technical analysis to identify potential entry points with high accuracy.  Features: 1. Precision Entry Points: The indicator generates precise arrow signals on the chart, highlighting potential entry points for various trading strategies. 2. Trend Identification: By analyzing price mov
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicatori
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэктестами, доказательством производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и повсюду статистикой, но после его использования вы в конечном итоге сливали свой счет? Не стоит доверять сигналу самому по себе, вам нужно знать, почему он появился, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP-доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на р
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicatori
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
Trend Reversal – Il tuo alleato per identificare inversioni di tendenza su MT4 Sei alla ricerca di uno strumento potente e intuitivo per migliorare la tua analisi di mercato e prendere decisioni più consapevoli? L'indicatore Trend Reversal è stato progettato appositamente per i trader che vogliono identificare con precisione i punti di inversione del trend direttamente sulla piattaforma MetaTrader 4. Grazie alla sua combinazione di algoritmi avanzati e tecniche collaudate, Trend Reversal offre s
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! Questo cruscotto è un software molto potente che lavora su più simboli e fino a 9 timeframe. Si basa sul nostro indicatore principale (migliori recensioni: Advanced Supply Demand ).   Il cruscotto offre un'ottima panoramica. Mostra:    Valori filtrati di domanda e offerta, compresa la valutazione della forza delle zone, distanze dei pip da/all'interno delle zone, Evidenzia le zone annidate, Fornisce 4 tipi di allarmi per i simboli scelti in tutti i (9) time-frames.
Grabber System
Ihor Otkydach
5 (2)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Indicatori
#EasyWayTradePanel indicator for #MetaTrader4 , is trade assistants for manual trading in any #currency in #FOREX , #CRYPTOCURRENCY as #Bitcoin , #Ethereum , #Lightcoin and more. Also is EasyWay to use for #COMMODITY as #Gold , #Silver , #Oil , #Gas ...... and #CFDs . When installed on the chart in your chosen time frame and trading tool, the indicator automatically draws the following custom indicators used in the EasyWayTradePanel trading strategy. 1) Zigzag_Extreme_Indicator, 2) Regression_C
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sotto fo
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.94 (16)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicatori
Presentazione       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui identifichi e scambi le inversioni di tendenza! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Indicatore Quantum Trend Sniper       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading verso nuove vette con il suo modo innovativo di identificare le inversioni di tendenza con una precisione estremamente elevata. *** Acquista Quantum
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Indicatori
MT4 Multi-timeframe Order Blocks detection indicator. Features - Fully customizable on chart control panel, provides complete interaction. - Hide and show control panel wherever you want. - Detect OBs on multiple timeframes. - Select OBs quantity to display. - Different OBs user interface. - Different filters on OBs. - OB proximity alert. - ADR High and Low lines. - Notification service (Screen alerts | Push notifications). Summary Order block is a market behavior that indicates order collection
Hit Rate Top Bottom Signal
Martin Alejandro Bamonte
Indicatori
Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal offre un approccio totalmente innovativo. È ideale per chi desidera valutare in anticipo come funziona il segnale con un TP-SL specifico e in quali COPPIE/TF dà le migliori prestazioni. La strategia Hit Rate Top Bottom Signal è uno strumento fondamentale per ogni tipo di trader e di trading poiché non solo emette segnali precisi senza repaint , indicando chiaramente quando operare e in quale direzione, ma tiene anch
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calculations that proved to be extremely accurate. Indica
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
Indicatori
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabi
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Indicatori
Zone di inversione - livelli / Zone attive di un attore importante ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT5 OGNI ACQUIRENTE DI QUESTO INDICATORE       OTTIENI ANCHE   GRATUITAMENTE   : 3 mesi di accesso       ai segnali di trading dal servizio       SUPER SEGNALI       — punti di ingresso già pronti secondo l'algoritmo TPSproSYSTEM. 3 mesi di accesso       a materiali di formazione con aggiornamenti regolari: immersione nella strategia e crescita professionale. Assistenza 24 ore
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Indicatori
L’indicatore ACB Breakout Arrows fornisce un segnale di ingresso cruciale rilevando uno specifico pattern di breakout. Monitora costantemente il grafico alla ricerca di un momentum stabile in una direzione e segnala con precisione l’ingresso poco prima del movimento principale.  Ottieni lo scanner multi-simbolo e multi-timeframe qui - Scanner per ACB Breakout Arrows MT4 Caratteristiche principali Lo Stop Loss e il Take Profit sono calcolati automaticamente dall'indicatore. Include una dashboard
Oracle flow
Adolfina Denysenko
Indicatori
Purpose of the indicator Oracle Flow – is designed to search for entry points into the BUY/SELL market based on a combination of several technical indicators and filters. The indicator displays arrows on the chart, signaling possible reversals or continuation of the trend, and, if necessary, accompanies them with sound/text notifications (Alerts). ️ The main elements used: Moving averages (EMA) – two periods are used: Faster and Slower. With their help, intersections are recorded, confir
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (1)
Indicatori
Segnale GoldRush Trend Arrow L'indicatore GoldRush Trend Arrow Signal fornisce un'analisi precisa e in tempo reale dei trend, pensata appositamente per gli scalper ad alta velocità e a breve termine nel mercato XAU/USD. Progettato specificamente per il timeframe di 1 minuto, questo strumento mostra frecce direzionali che indicano chiari punti di ingresso, consentendo agli scalper di navigare con sicurezza nelle condizioni di mercato volatili. L'indicatore è composto da frecce di avviso PRIMA
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicatori
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Indicatori
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will help you to draw trends which is special and are too strong than the basics trend , trends will change with the frame time that you work on . 3-We can use
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (25)
Indicatori
Presentazione       Quantum Breakout PRO   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui scambi le zone di breakout! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,   Quantum Breakout PRO   è progettato per spingere il tuo viaggio di trading a nuovi livelli con la sua strategia innovativa e dinamica della zona di breakout. Quantum Breakout Indicator ti fornirà frecce di segnalazione sulle zone di breakout con 5 zone target di profitt
Abiroid Scanner NRTR
Abir Pathak
Indicatori
Detailed blog post with screenshots here: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762513 Features: This scanner will show: NRTR Basket Trading Trend direction Last NRTR Switch (breakout) - number of bars and if it was a high volume bar How many bars has the SR stayed steady for When price last entered an NRTR shadow When price bounced off the NRTR shadow back inside NRTR Explained: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762509 Basket Trading If you like to basket trade, then you can set multiple scann
Forecast System
Peter Maggen
Indicatori
Questa è una strategia semplice basata sui livelli BREAKOUT e FIBONACCI. Dopo uno scoppio, in ogni caso, il mercato continua il movimento direttamente ai livelli 161, 261 e 423 oppure, ritorna al livello del 50% (chiamato anche correzione) e successivamente molto probabilmente continua il movimento nella direzione iniziale verso i livelli 161, 261 e 423. La chiave del sistema è il rilevamento della breakout bar indicata con un oggetto rettangolare verde (UP TREND) o rosso (DOWN TREND). Al
Binary Smart Eye
Ramzi Abuwarda
Indicatori
L'indicatore MT4 "Binary Smart Eye" è progettato per fornire segnali di trading sia per opzioni binarie che per mercati forex, operando su un'ampia gamma di timeframe da M1 a W1. Impiega una strategia proprietaria che combina livelli di trend, una media mobile intelligente e periodi di trading ottimizzati per identificare potenziali punti di ingresso. Ecco una ripartizione delle sue caratteristiche principali: Analisi multi-timeframe: La versatilità dell'indicatore consente ai trader di utilizza
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Indicatori
ENIGMERA: Il cuore del mercato Importante: La demo di MQL5.com funziona nel Strategy Tester e potrebbe non riflettere completamente le funzionalità di Enigmera. Consulta la descrizione, gli screenshot e il video per maggiori dettagli. Non esitare a inviarmi un messaggio se hai domande! Il codice dell'indicatore è stato completamente riscritto. La versione 3.0 aggiunge nuove funzionalità e corregge i bug accumulati dall'inizio dell'indicatore. Introduzione Questo indicatore e sistema di trading
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Indicatori
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Best Currency Strength Indicator
Tumelo Patrick Rakotsoane
4.51 (47)
Indicatori
Advanced Currency Strength Indicator The Advanced Divergence Currency Strength Indicator. Not only it breaks down all 28 forex currency pairs and calculates the strength of individual currencies across all timeframes , but, You'll be analyzing the WHOLE forex market in 1 window (In just 1 minute) . This indicator is very powerful because it reveals the true movements of the market.  It is highly recommended to  analyze charts knowing the performance of individual currencies or the countries eco
Altri dall’autore
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicatori
Volatility Trend System - un sistema di trading che fornisce segnali per le voci. Il sistema di volatilità fornisce segnali lineari e puntuali nella direzione del trend, nonché segnali per uscirne, senza ridisegnare e ritardi. L'indicatore di tendenza monitora la direzione della tendenza a medio termine, mostra la direzione e il suo cambiamento. L'indicatore di segnale si basa sui cambiamenti della volatilità e mostra gli ingressi nel mercato. L'indicatore è dotato di diversi tipi di avvisi. Pu
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System MT5 " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sott
Upper and Lower Reversal
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicatori
Upper and Lower Reversal - Sistema per la previsione anticipata dei momenti di inversione. Ti consente di trovare punti di svolta dei prezzi ai confini dei canali di movimento dei prezzi superiore e inferiore. L'indicatore non si ricolorerà né cambierà mai la posizione delle frecce del segnale. Le frecce rosse sono un segnale di acquisto, le frecce blu sono un segnale di vendita. Si adatta a qualsiasi intervallo temporale e strumento di trading L'indicatore non si ridisegna, funziona solo quan
Serial Signal Indicator
Vitalyi Belyh
Indicatori
Indicatore per il trading manuale e l'analisi tecnica per il Forex. È costituito da un indicatore di tendenza con il livello di apertura del giorno di negoziazione e da un indicatore a freccia per determinare i punti di ingresso. L'indicatore non si ricolora; funziona quando la candela si chiude. Contiene diversi tipi di avvisi per le frecce di segnalazione. Può essere configurato per funzionare su qualsiasi grafico, strumento di trading o intervallo di tempo. La strategia di lavoro si basa su
Wave Price Channel
Vitalyi Belyh
Indicatori
Wave Price Channel - Sistema analitico di trading progettato per cercare impulsi e correzioni. L'indicatore ti consente di lavorare nella direzione del canale dei prezzi, che è costruito sulla base della volatilità. Quando sul canale viene disegnata una freccia su o giù, diventa possibile andare in questa direzione; il segnale in questa direzione è confermato da un indicatore punto sensibile alle variazioni di prezzo. Finché continuano i punti dello stesso colore, il segnale continua. Se c'è un
Point Directions
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicatori
Point Directions - Un indicatore che mostra i livelli dei punti di supporto e resistenza quando il prezzo si muove. Le frecce mostrano i rimbalzi del prezzo nelle direzioni indicate. Le frecce non vengono ridisegnate, si formano sulla candela corrente. Funziona su tutti i tempi e strumenti di trading. Esistono diversi tipi di avvisi. Dispone di impostazioni avanzate per personalizzare i segnali per qualsiasi grafico. Può essere configurato per fare trading con il trend e le correzioni. Per dise
Scalping Entry Points
Vitalyi Belyh
Indicatori
Scalping Entry Points - è un sistema di trading manuale che può adattarsi ai movimenti dei prezzi e dare segnali per aprire le negoziazioni senza ridisegnare. L'indicatore determina la direzione del trend dal livello centrale di supporto e resistenza. L'indicatore a punto fornisce segnali per entrate e uscite. Adatto per trading intraday manuale, scalping e opzioni binarie. Funziona su tutti i tempi e strumenti di trading. L'indicatore fornisce diversi tipi di avvisi. Come utilizzare il prodott
Wave Reversal Indicator
Vitalyi Belyh
4 (2)
Indicatori
Wave Reversal Indicator - determina la direzione e le inversioni di prezzo attorno alla linea di equilibrio. L'indicatore mostra i movimenti delle onde e i picchi di tendenza. Dà consigli su dove seguire il trader, aiuta a seguire la strategia di trading. È un'aggiunta a una strategia intraday o a medio termine. Quasi tutti i parametri vengono selezionati per ciascun intervallo di tempo e cambiano automaticamente; l'unico parametro per la regolazione manuale è la lunghezza d'onda. Tempi ottimal
FREE
Arrow Micro Scalper
Vitalyi Belyh
Indicatori
Arrow Micro Scalper è un indicatore progettato per lo scalping e il trading a breve termine, integrato in qualsiasi grafico e strumento finanziario (valute, criptovalute, azioni, metalli). Nel suo lavoro utilizza l'analisi delle onde e un filtro sulla direzione del trend. Consigliato per l'uso su Time Frame da M1 a H4. Come lavorare con l'indicatore. L'indicatore contiene 2 parametri esterni per modificare le impostazioni, il resto è già configurato per impostazione predefinita. Le frecce gran
Trading Levels Indicator
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore dei livelli di trading è un sistema di trading progettato per determinare i punti di ingresso, mantenere posizioni e la direzione del trend. Include diversi meccanismi che funzionano in un unico complesso, analisi delle onde della direzione del trend, analisi del livello durante la costruzione dei segnali, mostra possibili obiettivi TP e SL. Funzionalità dell'indicatore Le frecce di segnale appaiono sulla candela corrente e non vengono ricolorate. Utilizza algoritmi speciali per c
Angular Trend Lines MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicatori
Gli indicatori di tendenza sono uno degli ambiti dell'analisi tecnica utilizzati nel trading sui mercati finanziari. Indicatore Angular Trend Lines : determina in modo completo la direzione del trend e genera segnali di ingresso. Oltre a levigare la direzione media delle candele Utilizza anche l'angolo di inclinazione delle linee di tendenza. Il principio di costruzione degli angoli di Gann è stato preso come base per l'angolo di inclinazione. L'indicatore di analisi tecnica combina l'andamento
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
Indicatori
Un indicatore tecnico che struttura i grafici e identifica i movimenti ciclici dei prezzi. Può funzionare su qualsiasi grafico. Diversi tipi di notifiche. Ci sono altre frecce sul grafico stesso. Senza ridisegnare la storia, lavora sulla chiusura della candela. TF consigliati da M5 in su. Parametri facili da usare e configurare. Se si utilizzano 2 indicatori con parametri diversi, è possibile utilizzarli senza altri indicatori. Ha 2 parametri di input Ciclicità e durata del segnale Questi 2 pa
Indicator Waiting Volatility
Vitalyi Belyh
Indicatori
Indicator Waiting Volatility - un indicatore per determinare le zone di volatilità e le condizioni piatte. Nel corso del tempo, il prezzo sul grafico segue trend diversi, scende, sale o rimane lo stesso. L'indicatore aiuta il trader a determinare in quale tendenza si trova il prezzo. Nel suo lavoro utilizza diversi strumenti per l'analisi tecnica; in primo luogo, viene determinata la direzione del trend, quindi, in questa direzione, l'indicatore monitora i cambiamenti nella volatilità. Se il pre
Upper and Lower Reversal MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
Upper and Lower Reversal - Sistema per la previsione anticipata dei momenti di inversione. Ti consente di trovare punti di svolta dei prezzi ai confini dei canali di movimento dei prezzi superiore e inferiore. L'indicatore non si ricolorerà né cambierà mai la posizione delle frecce del segnale. Le frecce rosse sono un segnale di acquisto, le frecce blu sono un segnale di vendita. Si adatta a qualsiasi intervallo temporale e strumento di trading L'indicatore non si ridisegna, funziona solo quan
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Indicatori
Un indicatore tecnico che calcola le sue letture sui volumi di scambio. Sotto forma di istogramma, mostra l'accumulo della forza del movimento dello strumento di trading. Dispone di sistemi di calcolo indipendenti per le direzioni rialziste e ribassiste. Funziona su qualsiasi strumento di trading e intervallo di tempo. Può integrare qualsiasi sistema di trading. L'indicatore non ridisegna i suoi valori, i segnali appaiono sulla candela corrente. È facile da usare e non carica il grafico, non ric
Trade Balance Indicator
Vitalyi Belyh
Indicatori
A trend indicator showing the strength of bulls and bears in a trading range. Consists of two lines: The green line is a balanced overbought/oversold condition. The red line is the direction of trading activity. Does not redraw calculations. Can be used on all Symbols/Instruments/Time Frames. Easy to use and set up. How to use the indicator and what it determines. The basic rule is to follow the direction of the red line: if it crosses the green line from the bottom up, the market is dominat
FREE
ZigZag on Trend
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " ZigZag on Trend " è un assistente nel determinare la direzione del movimento dei prezzi, nonché un calcolatore di barre e pip. È costituito da un indicatore di trend che monitora la direzione del prezzo con una linea di trend presentata sotto forma di zigzag e da un contatore che calcola il numero di barre passate nella direzione del trend e il numero di punti su una scala verticale. (I calcoli vengono effettuati dall'apertura della barra) L'indicatore non viene ridisegnato. Per c
Entry Point Scalper
Vitalyi Belyh
Indicatori
Arrow indicator with trend filter. Generates trend input without delays or delays - on the emerging candle. Suitable for use on any trading tools and timeframes. Easy to use, contains the direction of the trend in the form of a histogram lines and signal generator. Input parameters Period Trend Line - Period of the Histogram Line Signal Generator Period - If the period is longer, then the arrows are less Play sound Display pop-up message Send push notification Send email Sound file signal - Fi
Resistance Arrows
Vitalyi Belyh
Indicatori
A trend indicator that determines short-term price movements. Arrows indicate an increase in price movements in the specified directions. Arrows are not redrawn formed on the current candle, shown on the previous candle for convenience.      It has one setting - the formation intensity: If the parameter is smaller, most of the signals are formed in a wide trend. If the parameter is larger, signals are formed in a narrower trend. Input parameters Formation Intensity - Arrow Formation Intensity
Channel Cluster
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicatori
Cluster indicator working in the price channel. For operation, the indicator builds a channel line - (dashed line). Inside the channel, cluster sections are determined that determine the direction of the price movement - (histograms in two directions), start with large arrows. Small arrows are plotted above / below each histogram - indicator increase volatility. The indicator does not redraw the values. Works on any tools and timeframes. Entrances are made when large arrows appear, inside small
Volume Trend Channel
Vitalyi Belyh
Indicatori
A technical indicator that calculates its readings based on trading volumes. It has an oscillatory line that follows the change in volumes. Large arrows on the line indicate reversal values. A channel is built around the line with small arrows showing the strengthening of price movement in the direction of increasing volumes. The indicator does not redraw values. Works on any instrument and timeframe. It can complement any trading strategy by finding a trend or make entries in the direction of a
Max Min Cycle
Vitalyi Belyh
Indicatori
Indicatore ciclico per il trading e la previsione della direzione del mercato. Mostra il comportamento ciclico del prezzo sotto forma di oscillatore. Fornisce segnali per l'apertura delle operazioni quando c'è un rimbalzo dai limiti superiore e inferiore dell'oscillatore. Sotto forma di istogramma, mostra la forza attenuata del trend.  Completerà qualsiasi strategia di trading, dallo scalping all'intraday.  L'indicatore non viene ridisegnato.  Adatto per l'uso su tutti i simboli/strumenti.  Gli
Max Min Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indicatori
Max Min Reversal Arrows - an arrow reversal indicator for predicting price movement. The indicator is built on the support and resistance levels at the local lows and highs of the price. Product features Arrows appear on the current candle. The indicator does not redraw. Can be used on all time frames and trading instruments. Recommended timeframes to use M30, H1, H4. The dotted lines are the support and resistance levels within the signal. Price movement from these levels means a reversal. Pr
Candle Binary Scalper
Vitalyi Belyh
Indicatori
Candle Binary Scalper è un prodotto di analisi tecnica per forex e opzioni binarie. Include diversi indicatori tecnici combinati in un sistema di trading. Adatto per il trading manuale all'interno di un trend, per lo scalping e le opzioni binarie. Funziona su tutti i tempi e strumenti di trading. Tempi consigliati per la negoziazione M15, M30, H1 e H4, M5 e M1 dovrebbero essere utilizzati in caso di elevata volatilità. Esistono diversi tipi di avvisi. Come utilizzare il prodotto Le impostazion
Binary Lines
Vitalyi Belyh
Indicatori
Binary Lines è un indicatore di analisi tecnica per valute, materie prime, criptovalute, azioni, indici e qualsiasi strumento finanziario. Può essere utilizzato per opzioni binarie o scalping Forex. Mostra i punti di ingresso e di uscita a intervalli fissi e fornisce commercianti le informazioni necessarie sui risultati di possibili transazioni. I punti di ingresso si formano proprio all'inizio della candela, in direzione della linea MA, durata le negoziazioni in barre possono essere regolate ma
Line Breakouts
Vitalyi Belyh
Indicatori
Line Breakouts - Sistema per il trading di trend. Contiene un identificatore di tendenza che può essere adattato a qualsiasi grafico e strumento di trading utilizzando la funzione periodo e livellamento. E un determinante dei livelli di supporto e resistenza. Quando il prezzo è al di sotto della linea di resistenza, apri le operazioni di vendita e quando il prezzo è al di sopra della linea di supporto, apri le operazioni di acquisto. Lo stop loss dovrebbe essere posizionato a pochi punti dalle l
Point Trend Indicator
Vitalyi Belyh
Indicatori
Point Trend Indicator - Un indicatore del livello superiore e inferiore del trend, che può determinare la direzione del trend e indicarne il rafforzamento. La direzione del trend è determinata da punti rotondi; se i punti sono sopra la linea dello zero, il trend è rialzista; se sotto, il trend è ribassista. L'aumento del movimento direzionale è indicato dalle frecce. Ha l'unico parametro per la regolazione manuale: durata della direzione del trend.   Possibilità Funziona su tutti gli intervalli
Scalping and Binary Signal Detector
Vitalyi Belyh
Indicatori
Scalping and Binary Signal Detector - Indicatore di scalping che fornisce segnali direzionali per l'apertura di posizioni lungo il trend. L'indicatore è un sistema di trading completo che può essere utilizzato per Forex e opzioni binarie. Il sistema di algoritmi consente di riconoscere movimenti intensi di prezzo in più barre consecutive. L'indicatore fornisce diversi tipi di avvisi per le frecce. Funziona su qualsiasi strumento di trading e intervallo di tempo (consigliato M5 o superiore). Com
Level Breakout Indicator
Vitalyi Belyh
Indicatori
Level Breakout Indicator è un prodotto di analisi tecnica che funziona dai limiti superiore e inferiore, che può determinare la direzione del trend. Funziona sulla candela 0 senza ridisegnare o ritardi. Nel suo lavoro utilizza un sistema di diversi indicatori, i cui parametri sono già stati configurati e combinati in un unico parametro: " Scale ", che esegue la gradazione dei periodi. L'indicatore è facile da usare, non richiede alcun calcolo, utilizzando un unico parametro è necessario selezion
Intraday Impulse Scalper Pro
Vitalyi Belyh
Indicatori
Un indicatore di tendenza automatico che utilizza un algoritmo per determinare segnali di impulso per lo scalping e il trading intraday. L'indicatore che segue la tendenza calcola automaticamente i potenziali punti di entrata e di uscita per le operazioni. L'indicatore contiene una linea di tendenza e un canale target per seguire i segnali, cambiando colore a seconda della direzione. Caratteristiche principali Candele e frecce colorate di segnalazione: blu - direzione verso il basso, rosso - d
Filtro:
Stanislav Melnikov
770
Stanislav Melnikov 2024.11.07 16:48 
 

При правильных настройках эта штука вообще жжет))!! Спасибо продавцу, за очень здравый подход к продукту. Жаль что возможность аренды утрачена, очень!

Rispondi alla recensione