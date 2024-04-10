BB Reversal Arrows
- Indicatori
- Vitalyi Belyh
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Il sistema di trading tecnico delle frecce BB è stato sviluppato per prevedere punti inversi per prendere decisioni al dettaglio.
L'attuale situazione di mercato è analizzata dall'indicatore e strutturata per diversi criteri: l'aspettativa di momenti di inversione, potenziali punti di svolta, segnali di acquisto e vendita.
L'indicatore non contiene informazioni in eccesso, ha un'interfaccia comprensibile visiva, che consente ai trader di prendere decisioni ragionevoli.
Tutte le frecce sembrano chiudere la candela, senza ridisegnare, ci sono diversi tipi di avvertimento.
I parametri di input consentiranno di configurare l'indicatore per qualsiasi lasso di tempo e strumento.
Strategia di lavoro dell'indicatore
Per le posizioni di vendita
Croci verdi - La tendenza aumenta, l'aspettativa di un inversione. Quando appare una freccia blu: conferma del turno, è possibile entrare in posizioni corte, segnali aggiuntivi - piccole frecce blu.
Per acquistano posizioni
Croce gialle - La tendenza scende, l'aspettativa di inversione. Quando appare una freccia rossa: conferma del turno, è possibile entrare in posizioni lunghe, segnali aggiuntivi - piccole frecce rosse.
Ulteriori informazioni sul lavoro con l'indicatore nella foto.
