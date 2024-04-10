BB Reversal Arrows

Il sistema di trading tecnico delle frecce BB è stato sviluppato per prevedere punti inversi per prendere decisioni al dettaglio.
L'attuale situazione di mercato è analizzata dall'indicatore e strutturata per diversi criteri: l'aspettativa di momenti di inversione, potenziali punti di svolta, segnali di acquisto e vendita.

L'indicatore non contiene informazioni in eccesso, ha un'interfaccia comprensibile visiva, che consente ai trader di prendere decisioni ragionevoli.
Tutte le frecce sembrano chiudere la candela, senza ridisegnare, ci sono diversi tipi di avvertimento.
I parametri di input consentiranno di configurare l'indicatore per qualsiasi lasso di tempo e strumento.


Strategia di lavoro dell'indicatore
Per le posizioni di vendita
Croci verdi - La tendenza aumenta, l'aspettativa di un inversione. Quando appare una freccia blu: conferma del turno, è possibile entrare in posizioni corte, segnali aggiuntivi - piccole frecce blu.

Per acquistano posizioni
Croce gialle - La tendenza scende, l'aspettativa di inversione. Quando appare una freccia rossa: conferma del turno, è possibile entrare in posizioni lunghe, segnali aggiuntivi - piccole frecce rosse.

Ulteriori informazioni sul lavoro con l'indicatore nella foto.
Prodotti consigliati
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicatori
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicatori
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
Invincible Arrow
Quan Li
Indicatori
This is an arrow indicator without a future function，developed based on the most advanced profit trading algorithms.It has the most innovative and advanced dual trend analysis module, as well as the latest and highly effective market trend prediction algorithm.Trends are your friends, and following larger trends can earn the maximum profit in foreign exchange. This indicator helps traders identify current trends and track them. Someone once made a profit of 10 times in a week by relying on it.No
Insider Scalper Binary
Yaroslav Varankin
Indicatori
Insider Scalper Binary This tool is designed to trade binary options. for short temporary spends. to make a deal is worth the moment of receiving the signal and only 1 candle if it is m1 then only for a minute and so in accordance with the timeframe. for better results, you need to select well-volatile charts.... recommended currency pairs eur | usd, usd | jpy .... the indicator is already configured, you just have to add it to the chart and trade .... The indicator signals the next candle.
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (3)
Indicatori
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indicatori
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Display
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicatori
Versione MT5  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels   è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i   frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce   la corretta struttura a onde   del mercato, e i   livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-
Gold Phoenix
Yaroslav Varankin
Indicatori
The perfect tool for Scalng in the Forex markets You can trade both from signal to signal and using take profit  The algorithm does not use Zigzag!  No redrawing!  This is a channel instrument that uses a moving average as a filter. Moving Average  There are 2 parameters for the settings Ma Period = 5 period Moving Average  Channel 1.0 distance of channel lines from the chart Price Signal Filter - calculation of signal opening and filter There is a complete set of Alert There is a multi-timefram
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicatori
VR Cub è un indicatore per ottenere punti di ingresso di alta qualità. L'indicatore è stato sviluppato per facilitare i calcoli matematici e semplificare la ricerca dei punti di ingresso in una posizione. La strategia di trading per la quale è stato scritto l'indicatore ha dimostrato la sua efficacia per molti anni. La semplicità della strategia di trading è il suo grande vantaggio, che consente anche ai trader alle prime armi di commerciare con successo con essa. VR Cub calcola i punti di apert
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indicatori
Questo indicatore è stato progettato per uno scalping aggressivo e per entrate rapide nelle opzioni binarie , generando segnali su ogni candela in modo da sapere esattamente cosa sta succedendo in ogni momento. Unisciti al canale Happy Scalping: MQL5 Non ripinta : il segnale della candela attuale viene generato in tempo reale , il che significa che può cambiare mentre la candela è ancora in formazione, a seconda che il prezzo salga o scenda rispetto alla chiusura della candela precedente. Tutt
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Indicatori
This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A red arrow means sell and a green arrow means buy. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? 1 minute candle 1 minute expire
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Morning Star pattern" per MT4. - L'indicatore "Morning Star pattern" è un indicatore molto potente per il trading Price Action: nessuna rielaborazione, nessun ritardo. - L'indicatore rileva i pattern rialzisti Morning Star sul grafico: segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini). - Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail. - È disponibile anche il suo fratello, l'indicatore ribassista "Evening Star pattern" (segui il link qui sotto). - L'indicatore "Morning S
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore "Auto FIBO Pro" Crypto_Forex: è un ottimo strumento ausiliario nel trading! - L'indicatore calcola e posiziona automaticamente sul grafico i livelli di Fibo e le linee di tendenza locali (colore rosso). - I livelli di Fibonacci indicano le aree chiave in cui il prezzo può invertirsi. - I livelli più importanti sono 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Puoi usarlo per lo scalping di inversione o per il trading di zone grid. - Ci sono molte opportunità per migliorare il tuo sistema attuale us
Line Magnit
Aleksey Trenin
Indicatori
The LineMagnit Indicator for MT4 is a highly precise tool that builds support and resistance levels which magnetically attract prices. This feature allows traders to easily determine the most probable entry and exit points in the market, as well as identify the market's directional forces, as levels are based on capital inflows into the instrument. Equipped with an intuitively understandable graphical interface, the LineMagnit Indicator enables users to quickly locate and analyze support and res
Automated Trendlines
Georgios Kalomoiropoulos
5 (16)
Indicatori
Le linee di tendenza sono lo strumento più essenziale di analisi tecnica nel forex trading. Sfortunatamente, la maggior parte dei trader non li disegna correttamente. L'indicatore automatizzato delle linee di tendenza è uno strumento professionale per i trader seri che ti aiuta a visualizzare il movimento di tendenza dei mercati. Esistono due tipi di linee di tendenza, linee di tendenza rialziste e linee di tendenza ribassiste. Nella tendenza rialzista, la linea di tendenza Forex viene tracci
Good Signal
Yaroslav Varankin
Indicatori
The indicator is designed for binary options and short-term transactions on Forex To enter a trade when a signal appears blue up arrow buy red down arrow sell signal For Forex enter on a signal exit on the opposite signal or take profit For binary options Enter on 1 candle, if the deal goes negative, set a catch on the next candle Works on all timeframes If you apply a filter like Rsi, you will get a good reliable strategy.. The algorithm is at the stage of improvement and will be further develo
Market Vortex
Adolfina Denysenko
Indicatori
Market Vortex.mq4 is a powerful arrow indicator designed to accurately identify reversal points and trend continuations. Built on a smoothed oscillator and adaptive moving averages, it helps traders quickly find market entry and exit points without complex calculations. Key Features: Clear arrow signals: The indicator displays Buy/Sell arrows directly on the chart. Real-time operation: Signals are generated without delays or repainting. Adaptive calculation: The indicator uses a do
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicatori
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Pro Magic Signal
Harun Celik
Indicatori
Pro Magic Signal   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals.  It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators.  The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not change.  Thanks to the alert features you can get the signals
Big Trend Signal
Harun Celik
Indicatori
Big Trend Signal   indicator is designed for trend and signal trading. This indicator generates trend signals.  It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators.  You can only trade with this indicator. The generated signals are displayed on the graphical screen.  Thanks to the alert features you can ge
True Magic Oscillator
Muhammed Emin Ugur
Indicatori
The   True Magic Oscillator   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate signals from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator is never repainted. The point at which the signal is given does not change.         Features and Recommendations Works wit
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non è repaint, non è ridisegno e non presenta ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Manuale utente: impostazioni, input e strategia. L'Analista Atomico è un indicatore di azione del prezzo PA che utilizza la forza e il momentum del prezzo per trovare un miglior vantaggio sul mercato. Dotato di filtri avanzati che aiutano a rimuovere rumori e segnali falsi, e aumentare il pote
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
"Dynamic Scalping Oscillator" - è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato - uno strumento di trading efficiente per MT4! - Nuova generazione di oscillatori - guarda le immagini per vedere come usarlo. - L'oscillatore Dynamic Scalping ha zone di ipervenduto/ipercomprato adattive. - L'oscillatore è uno strumento ausiliario per trovare punti di ingresso esatti dalle aree dinamiche di ipervenduto/ipercomprato. - Valori di ipervenduto: sotto la linea verde, valori di ipercomprato: sopra
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indicatori
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
Alpha Trend
Evgeny Belyaev
3 (4)
Indicatori
Alpha Trend is a trend indicator for the MetaTrader 4 platform; it has been developed by a group of professional traders. The Alpha Trend indicator finds the most probable tendency reversal points, which allows making trades at the very beginning of a trend. This indicator features notifications, which are generated whenever a new signal appears (alert, email, push-notification). This allows you to open a position in a timely manner. Alpha Trend does not redraw, which makes it possible to evalua
Crosskalp1
Mikhail Bilan
Indicatori
Добрый День уважаемые трейдеры!  Вашему вниманию индикатор созданный и работающий на базе трендовика ADX,  для торговли на смене направления движения который учитывает коррекцию и даёт возможность на ней заработать.  Применяю этот индикатор для скальпинга. Рекомендую таймфреймы от 15 ти минутного(М15) до часового (Н1) периодов.  Красный кружок сигнал на продажу- Sell) Зелёный кружок  сигнал на покупку Buy) Чем меньше ваш таймфрейм тем меньше пунктов вы зарабатываете.   Важно выставлять стопы! !В
Gvs Undefeated Trend System
Harun Celik
Indicatori
Gvs Undefeated Trend   indicator is designed for trend and signal trading. This indicator generates trend signals.  It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators.  You can only trade with this indicator. The generated signals are displayed on the graphical screen.  Thanks to the alert features you ca
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indicatori
PABT Pattern Indicator - it's classical system one of the signal patterns. Indicator logic - the Hi & Lo of the bar is fully within the range of the preceding bar, look to trade them as pullback in trend. In the way if indicator found PABT pattern it's drawing two lines and arrow what showing trend way.  - First line - it's entry point and drawing at: 1. On the high of signal bar or on middle of the signal bar (depending from indicator mode) for buy; 2. On the low of signal bar or on middle of t
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicatori
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indicatori
The Nihilist 5.0 Indicator includes Forexalien and Nihilist Easy Trend trading strategies and systems. It is composed of an MTF Dashboard where you can analyze the different input possibilities of each strategy at a glance. It has an alert system with different types of configurable filters. You can also configure which TF you want to be notified on your Metatrader 4 platform and Mobile application The indicator has the option to view how could be a TP and SL by using ATR or fixed points, even w
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sotto fo
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
Indicatori
Product Description Rtc ML Ai Predictor — Futuristic Intelligence for Real-Time Market Decisions Bring robotic precision to your trading.   Rtc ML Ai Predictor   fuses   Machine Learning   with   SMA-shift dynamics   to forecast short-term momentum and trend inflection points with clarity. The model evaluates multi-factor market structure, assigns a   confidence score   to each signal, and lets you act only when conditions align with your rules. Why traders choose Rtc ML Ai Predictor AI-guided e
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Indicatori
ENIGMERA: Il cuore del mercato Importante: La demo di MQL5.com funziona nel Strategy Tester e potrebbe non riflettere completamente le funzionalità di Enigmera. Consulta la descrizione, gli screenshot e il video per maggiori dettagli. Non esitare a inviarmi un messaggio se hai domande! Il codice dell'indicatore è stato completamente riscritto. La versione 3.0 aggiunge nuove funzionalità e corregge i bug accumulati dall'inizio dell'indicatore. Introduzione Questo indicatore e sistema di trading
Wall Street Indicator
Nicola Capatti
Indicatori
Ultimate Arrow Indicator - Il Tuo Strumento per il Successo nel Trading! Sei stanco di strumenti che promettono tanto ma offrono poco? Il nostro Ultimate Arrow Indicator per MT4 è la soluzione definitiva che porta il tuo trading a un livello superiore. Questo indicatore è stato progettato con precisione chirurgica per offrirti segnali chiari, affidabili e senza compromessi. Ecco perché Ultimate Arrow Indicator è la scelta ideale per trader esperti e principianti: Prestazioni Straordinarie - Ris
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicatori
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Indicatori
"Dragon's Tail" is an integrated trading system, not just an indicator. This system analyzes each candle on a minute-by-minute basis, which is particularly effective in high market volatility conditions. The "Dragon's Tail" system identifies key market moments referred to as "bull and bear battles". Based on these "battles", the system gives trade direction recommendations. In the case of an arrow appearing on the chart, this signals the possibility of opening two trades in the indicated directi
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (1)
Indicatori
Super Signal – Skyblade Edition Sistema professionale di segnali di tendenza senza repaint / senza ritardo con tasso di vincita eccezionale | Per MT4 / MT5 Caratteristiche principali: Super Signal – Skyblade Edition è un sistema intelligente di segnali progettato specificamente per il trading di tendenza. Utilizza una logica di filtraggio multilivello per identificare esclusivamente i movimenti direzionali forti, supportati da un reale slancio (momentum). Questo sistema non tenta di prevedere
Hit Rate Top Bottom Signal
Martin Alejandro Bamonte
Indicatori
Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal offre un approccio totalmente innovativo. È ideale per chi desidera valutare in anticipo come funziona il segnale con un TP-SL specifico e in quali COPPIE/TF dà le migliori prestazioni. La strategia Hit Rate Top Bottom Signal è uno strumento fondamentale per ogni tipo di trader e di trading poiché non solo emette segnali precisi senza repaint , indicando chiaramente quando operare e in quale direzione, ma tiene anch
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicatori
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Indicatori
#EasyWayTradePanel indicator for #MetaTrader4 , is trade assistants for manual trading in any #currency in #FOREX , #CRYPTOCURRENCY as #Bitcoin , #Ethereum , #Lightcoin and more. Also is EasyWay to use for #COMMODITY as #Gold , #Silver , #Oil , #Gas ...... and #CFDs . When installed on the chart in your chosen time frame and trading tool, the indicator automatically draws the following custom indicators used in the EasyWayTradePanel trading strategy. 1) Zigzag_Extreme_Indicator, 2) Regression_C
Scalping Master M5
Andrey Kozak
Indicatori
This indicator is a multifunctional technical analysis tool based on the combination of an adaptive exponential moving average and volatility filters calculated through the Average True Range (ATR). It is designed to accurately identify the current price direction, highlight key trend reversal areas, and visualize potential turning zones. The algorithm is built upon the dynamic construction of a trend ribbon using two levels of volatility — outer and inner ranges. The outer boundaries serve as i
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
L'indicatore analizza il volume da ogni punto e calcola i livelli di esaurimento del mercato per quel volume. È composto da tre linee: Linea di esaurimento del volume rialzista Linea di esaurimento del volume ribassista Una linea che indica la tendenza del mercato. Questa linea cambia colore per riflettere se il mercato è rialzista o ribassista. Puoi analizzare il mercato da qualsiasi punto di partenza tu scelga. Una volta che una linea di esaurimento del volume è raggiunta, identifica un nuovo
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Indicatori
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will help you to draw trends which is special and are too strong than the basics trend , trends will change with the frame time that you work on . 3-We can use
Binary Booster
Yaroslav Varankin
5 (1)
Indicatori
Binary Options Trading Indicator: A Reliable Tool for Your Trades This indicator is specifically designed for binary options trading and has proven its high quality, reliability, and adequate accuracy, depending on the dynamics of the chart. Key Points: Signal Interpretation: When a blue cross signal appears, it indicates a potential entry into a trade, though it is considered a weak signal on its own. However, if the blue cross is accompanied by an arrow, it is considered a more reliable buy s
TrueTrendStarM TTSm25
Ramthailu Alice
Indicatori
This is a mini One pair version of Advanced Detector of Trend Reversal and Continuance known as TrueTrendStarM(TTSm25). It is a sensitive and Predictive indicator of Price Trends for Professional traders.  ( ATTENTION BUYERS:-Now the indicator is available for UNLIMITED TIME ONE TIME buy of just $500 ). Avail the Opportunity.    It detects high odds changes in Price Trend direction long before other indicator detects it. I have been working on it since 2019.    This is possible due to fractal
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicatori
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Pair Trading Station MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
Indicatori
How to use Pair Trading Station Pair Trading Station is recommended for H1 time frame and you can use it for any currency pairs. To generate buy and sell signal, follow few steps below to apply Pair Trading Station to your MetaTrader terminal. When you load Pair Trading Station on your chart, Pair Trading station will assess available historical data in your MetaTrader platforms for each currency pair. On your chart, the amount of historical data available will be displayed for each currency pai
Oracle flow
Adolfina Denysenko
Indicatori
Purpose of the indicator: Oracle Flow is designed to identify BUY/SELL market entry points using a combination of technical indicators and filters. The indicator displays arrows on the chart to signal possible trend reversals or continuations. Main elements used: Exponential moving averages (EMAs) – two periods are used: Faster and Slower. These are used to identify crossovers that confirm the strength of the movement. RSI (Relative Strength Index): – assesses the strength of the trend.
Dual Momentum
Adolfina Denysenko
Indicatori
Dual Momentum is a modern arrow indicator for MetaTrader 4, created specifically for the accurate detection of market reversals and strong impulse movements. The indicator is based on a combination of two powerful oscillators – Williams %R and RSI, which allows you to filter noise and generate more reliable signals. Thanks to this, Dual Momentum indicates only key entry points when the probability of a successful trade is highest. Key advantages: No redrawing – signals remain on the cha
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
FFx Engulfing Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the chart Remove the suggestion once the price reached the SL line Lines
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
FFx InsideBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry Minimum candle size - to avoid too close buy/sell entry suggestions 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the c
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
FFx OutsideBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry. 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low. 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward. Offset the dashboard - any place on the chart. Remove the suggestion once the price reached the SL line.
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
FFx PinBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry Minimum candle size - to avoid too small candles 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the chart Remove the sugges
Lineverse Trendlines
Arkady Segal
5 (1)
Indicatori
Automatic, live & interactive picture of all trendlines. Assign push, email and sound alerts to the lines of your choice and be informed about price rollback, breakout, rollback after breakout, number of rollbacks, line expiration by double breakout. Correct, drag or delete the lines and interactively tune the line system. https://youtu.be/EJUo9pYiHFA . Chart examples https: //www.mql5.com/en/users/efficientforex Price Interaction Events All events are effective immediately and only after one
Adaptive Stochastic
Rasoul Mojtahedzadeh
Indicatori
Stochastic Oscillator is one of the most popular and accurate oscillators widely used by traders to capture overbought and oversold areas of price action. Although the Stochastic indicator works fine for an interval of the market, it fails to generate profitable signals when the market conditions change, and hence it produces wrong signals resulting in big losses. Have you ever thought about an adaptive Stochastic indicator that adapts its period of calculation based on the market conditions? Th
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly). Define the width (number of bars) for each ti
Altri dall’autore
Trending Volatility System MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
Volatility Trend System - è un sistema di trading che fornisce segnali per le entrate. Il sistema di volatilità fornisce segnali lineari e puntuali nella direzione del trend, nonché segnali per uscirne, senza ridisegnare o ritardi. L'indicatore di tendenza monitora la direzione del trend a medio termine, mostra la direzione e il suo cambiamento. L'indicatore del segnale si basa sui cambiamenti della volatilità e mostra gli ingressi nel mercato. L'indicatore è dotato di diversi tipi di avvisi. P
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicatori
Volatility Trend System - un sistema di trading che fornisce segnali per le voci. Il sistema di volatilità fornisce segnali lineari e puntuali nella direzione del trend, nonché segnali per uscirne, senza ridisegnare e ritardi. L'indicatore di tendenza monitora la direzione della tendenza a medio termine, mostra la direzione e il suo cambiamento. L'indicatore di segnale si basa sui cambiamenti della volatilità e mostra gli ingressi nel mercato. L'indicatore è dotato di diversi tipi di avvisi. Pu
Trading System Double Trend MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
Trading System Double Trend MT5 - sistema di trading indipendente composto da diversi indicatori. Determina la direzione della tendenza generale e fornisce segnali nella direzione del movimento dei prezzi. Può essere utilizzato per lo scalping, il trading intraday o intraweek. Possibilità Funziona su qualsiasi intervallo temporale e strumento di trading (Forex, criptovalute, metalli, azioni, indici). Semplice lettura visiva delle informazioni senza caricare un grafico L'indicatore non ridiseg
Level Breakout Indicator MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
Level Breakout Indicator è un prodotto di analisi tecnica che funziona dai limiti superiore e inferiore, che può determinare la direzione del trend. Funziona sulla candela 0 senza ridisegnare o ritardi. Nel suo lavoro utilizza un sistema di diversi indicatori, i cui parametri sono già stati configurati e combinati in un unico parametro: " Scale ", che esegue la gradazione dei periodi. L'indicatore è facile da usare, non richiede alcun calcolo, utilizzando un unico parametro è necessario selezion
Point Directions MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
Point Directions MT5 - Un indicatore che mostra i livelli dei punti di supporto e resistenza quando il prezzo si muove. Le frecce mostrano i rimbalzi del prezzo nelle direzioni indicate. Le frecce non vengono ridisegnate, si formano sulla candela corrente. Funziona su tutti i tempi e strumenti di trading. Esistono diversi tipi di avvisi. Dispone di impostazioni avanzate per personalizzare i segnali per qualsiasi grafico. Può essere configurato per fare trading con il trend e le correzioni. Per
Wave Price Channel
Vitalyi Belyh
Indicatori
Wave Price Channel - Sistema analitico di trading progettato per cercare impulsi e correzioni. L'indicatore ti consente di lavorare nella direzione del canale dei prezzi, che è costruito sulla base della volatilità. Quando sul canale viene disegnata una freccia su o giù, diventa possibile andare in questa direzione; il segnale in questa direzione è confermato da un indicatore punto sensibile alle variazioni di prezzo. Finché continuano i punti dello stesso colore, il segnale continua. Se c'è un
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System MT5 " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sott
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicatori
Trading System Double Trend - sistema di trading indipendente composto da diversi indicatori. Determina la direzione della tendenza generale e fornisce segnali nella direzione del movimento dei prezzi. Può essere utilizzato per lo scalping, il trading intraday o intraweek. Possibilità Funziona su qualsiasi intervallo temporale e strumento di trading (Forex, criptovalute, metalli, azioni, indici). Semplice lettura visiva delle informazioni senza caricare un grafico L'indicatore non ridisegna e
Wave Reversal Indicator
Vitalyi Belyh
4 (2)
Indicatori
Wave Reversal Indicator - determina la direzione e le inversioni di prezzo attorno alla linea di equilibrio. L'indicatore mostra i movimenti delle onde e i picchi di tendenza. Dà consigli su dove seguire il trader, aiuta a seguire la strategia di trading. È un'aggiunta a una strategia intraday o a medio termine. Quasi tutti i parametri vengono selezionati per ciascun intervallo di tempo e cambiano automaticamente; l'unico parametro per la regolazione manuale è la lunghezza d'onda. Tempi ottimal
FREE
Upper and Lower Reversal
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicatori
Upper and Lower Reversal - Sistema per la previsione anticipata dei momenti di inversione. Ti consente di trovare punti di svolta dei prezzi ai confini dei canali di movimento dei prezzi superiore e inferiore. L'indicatore non si ricolorerà né cambierà mai la posizione delle frecce del segnale. Le frecce rosse sono un segnale di acquisto, le frecce blu sono un segnale di vendita. Si adatta a qualsiasi intervallo temporale e strumento di trading L'indicatore non si ridisegna, funziona solo quan
Crossing Line Indicator
Vitalyi Belyh
Indicatori
Crossing Line Indicator  : indicatore progettato per la rilevazione precoce di movimenti impulsivi nella direzione del trend. Contiene un oscillatore basato sull'indicatore RVI con funzionalità di smoothing e modifica del comportamento. Due linee sottili, quando si intersecano, si verifica un momento di variazione del prezzo, la cui conseguenza può essere un impulso o un movimento intenso. L'indicatore per determinare la direzione del trend si basa sugli indicatori MA ponderati. Linea verde chia
FREE
Angular Trend Lines MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicatori
Gli indicatori di tendenza sono uno degli ambiti dell'analisi tecnica utilizzati nel trading sui mercati finanziari. Indicatore Angular Trend Lines : determina in modo completo la direzione del trend e genera segnali di ingresso. Oltre a levigare la direzione media delle candele Utilizza anche l'angolo di inclinazione delle linee di tendenza. Il principio di costruzione degli angoli di Gann è stato preso come base per l'angolo di inclinazione. L'indicatore di analisi tecnica combina l'andamento
ZigZag on Trend
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " ZigZag on Trend " aiuta a determinare la direzione del movimento dei prezzi, oltre a essere un calcolatore di barre e pip. È costituito da un indicatore di tendenza, una linea di tendenza rappresentata da uno zigzag che traccia la direzione del prezzo e un contatore che calcola il numero di barre attraversate nella direzione del trend e il numero di pip sulla scala verticale (i calcoli si basano sull'apertura della barra). L'indicatore non si aggiorna. Per comodità, viene presenta
Trade Balance Indicator
Vitalyi Belyh
Indicatori
A trend indicator showing the strength of bulls and bears in a trading range. Consists of two lines: The green line is a balanced overbought/oversold condition. The red line is the direction of trading activity. Does not redraw calculations. Can be used on all Symbols/Instruments/Time Frames. Easy to use and set up. How to use the indicator and what it determines. The basic rule is to follow the direction of the red line: if it crosses the green line from the bottom up, the market is dominat
FREE
Point Directions
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicatori
Point Directions - Un indicatore che mostra i livelli dei punti di supporto e resistenza quando il prezzo si muove. Le frecce mostrano i rimbalzi del prezzo nelle direzioni indicate. Le frecce non vengono ridisegnate, si formano sulla candela corrente. Funziona su tutti i tempi e strumenti di trading. Esistono diversi tipi di avvisi. Dispone di impostazioni avanzate per personalizzare i segnali per qualsiasi grafico. Può essere configurato per fare trading con il trend e le correzioni. Per dise
Serial Signal Indicator
Vitalyi Belyh
Indicatori
Indicatore per il trading manuale e l'analisi tecnica per il Forex. È costituito da un indicatore di tendenza con il livello di apertura del giorno di negoziazione e da un indicatore a freccia per determinare i punti di ingresso. L'indicatore non si ricolora; funziona quando la candela si chiude. Contiene diversi tipi di avvisi per le frecce di segnalazione. Può essere configurato per funzionare su qualsiasi grafico, strumento di trading o intervallo di tempo. La strategia di lavoro si basa su
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
Indicatori
Un indicatore tecnico che struttura i grafici e identifica i movimenti ciclici dei prezzi. Può funzionare su qualsiasi grafico. Diversi tipi di notifiche. Ci sono altre frecce sul grafico stesso. Senza ridisegnare la storia, lavora sulla chiusura della candela. TF consigliati da M5 in su. Parametri facili da usare e configurare. Se si utilizzano 2 indicatori con parametri diversi, è possibile utilizzarli senza altri indicatori. Ha 2 parametri di input Ciclicità e durata del segnale Questi 2 pa
Scalping Entry Points
Vitalyi Belyh
Indicatori
Scalping Entry Points - è un sistema di trading manuale che può adattarsi ai movimenti dei prezzi e dare segnali per aprire le negoziazioni senza ridisegnare. L'indicatore determina la direzione del trend dal livello centrale di supporto e resistenza. L'indicatore a punto fornisce segnali per entrate e uscite. Adatto per trading intraday manuale, scalping e opzioni binarie. Funziona su tutti i tempi e strumenti di trading. L'indicatore fornisce diversi tipi di avvisi. Come utilizzare il prodott
Entry Point Scalper
Vitalyi Belyh
Indicatori
Arrow indicator with trend filter. Generates trend input without delays or delays - on the emerging candle. Suitable for use on any trading tools and timeframes. Easy to use, contains the direction of the trend in the form of a histogram lines and signal generator. Input parameters Period Trend Line - Period of the Histogram Line Signal Generator Period - If the period is longer, then the arrows are less Play sound Display pop-up message Send push notification Send email Sound file signal - Fi
Channel Cluster
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicatori
Cluster indicator working in the price channel. For operation, the indicator builds a channel line - (dashed line). Inside the channel, cluster sections are determined that determine the direction of the price movement - (histograms in two directions), start with large arrows. Small arrows are plotted above / below each histogram - indicator increase volatility. The indicator does not redraw the values. Works on any tools and timeframes. Entrances are made when large arrows appear, inside small
Volume Trend Channel
Vitalyi Belyh
Indicatori
A technical indicator that calculates its readings based on trading volumes. It has an oscillatory line that follows the change in volumes. Large arrows on the line indicate reversal values. A channel is built around the line with small arrows showing the strengthening of price movement in the direction of increasing volumes. The indicator does not redraw values. Works on any instrument and timeframe. It can complement any trading strategy by finding a trend or make entries in the direction of a
Trend Entry Arrows
Vitalyi Belyh
Indicatori
Developed methods for trading collected in one indicator. In the form of arrows, it defines entries in the direction of the trend. It has 2 types of arrows - trend and signal guides, informing about the potential movement in the direction of the trend. Works without redrawing, ready for use on all symbols/tools. The most suitable time frames to use are M15, M30, H1, H4. How to use The indicator finds the direction of the trend in the form of a signal arrow, a graphic rectangle stretches along
Max Min Cycle
Vitalyi Belyh
Indicatori
Indicatore ciclico per il trading e la previsione della direzione del mercato. Mostra il comportamento ciclico del prezzo sotto forma di oscillatore. Fornisce segnali per l'apertura delle operazioni quando c'è un rimbalzo dai limiti superiore e inferiore dell'oscillatore. Sotto forma di istogramma, mostra la forza attenuata del trend.  Completerà qualsiasi strategia di trading, dallo scalping all'intraday.  L'indicatore non viene ridisegnato.  Adatto per l'uso su tutti i simboli/strumenti.  Gli
Max Min Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indicatori
Max Min Reversal Arrows - an arrow reversal indicator for predicting price movement. The indicator is built on the support and resistance levels at the local lows and highs of the price. Product features Arrows appear on the current candle. The indicator does not redraw. Can be used on all time frames and trading instruments. Recommended timeframes to use M30, H1, H4. The dotted lines are the support and resistance levels within the signal. Price movement from these levels means a reversal. Pr
Candle Binary Scalper
Vitalyi Belyh
Indicatori
Candle Binary Scalper è un prodotto di analisi tecnica per forex e opzioni binarie. Include diversi indicatori tecnici combinati in un sistema di trading. Adatto per il trading manuale all'interno di un trend, per lo scalping e le opzioni binarie. Funziona su tutti i tempi e strumenti di trading. Tempi consigliati per la negoziazione M15, M30, H1 e H4, M5 e M1 dovrebbero essere utilizzati in caso di elevata volatilità. Esistono diversi tipi di avvisi. Come utilizzare il prodotto Le impostazion
Binary Lines
Vitalyi Belyh
Indicatori
Binary Lines è un indicatore di analisi tecnica per valute, materie prime, criptovalute, azioni, indici e qualsiasi strumento finanziario. Può essere utilizzato per opzioni binarie o scalping Forex. Mostra i punti di ingresso e di uscita a intervalli fissi e fornisce commercianti le informazioni necessarie sui risultati di possibili transazioni. I punti di ingresso si formano proprio all'inizio della candela, in direzione della linea MA, durata le negoziazioni in barre possono essere regolate ma
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Indicatori
Un indicatore tecnico che calcola le sue letture sui volumi di scambio. Sotto forma di istogramma, mostra l'accumulo della forza del movimento dello strumento di trading. Dispone di sistemi di calcolo indipendenti per le direzioni rialziste e ribassiste. Funziona su qualsiasi strumento di trading e intervallo di tempo. Può integrare qualsiasi sistema di trading. L'indicatore non ridisegna i suoi valori, i segnali appaiono sulla candela corrente. È facile da usare e non carica il grafico, non ric
Line Breakouts
Vitalyi Belyh
Indicatori
Line Breakouts - Sistema per il trading di trend. Contiene un identificatore di tendenza che può essere adattato a qualsiasi grafico e strumento di trading utilizzando la funzione periodo e livellamento. E un determinante dei livelli di supporto e resistenza. Quando il prezzo è al di sotto della linea di resistenza, apri le operazioni di vendita e quando il prezzo è al di sopra della linea di supporto, apri le operazioni di acquisto. Lo stop loss dovrebbe essere posizionato a pochi punti dalle l
Point Trend Indicator
Vitalyi Belyh
Indicatori
Point Trend Indicator - Un indicatore del livello superiore e inferiore del trend, che può determinare la direzione del trend e indicarne il rafforzamento. La direzione del trend è determinata da punti rotondi; se i punti sono sopra la linea dello zero, il trend è rialzista; se sotto, il trend è ribassista. L'aumento del movimento direzionale è indicato dalle frecce. Ha l'unico parametro per la regolazione manuale: durata della direzione del trend.   Possibilità Funziona su tutti gli intervalli
Scalping and Binary Signal Detector
Vitalyi Belyh
Indicatori
Scalping and Binary Signal Detector - Indicatore di scalping che fornisce segnali direzionali per l'apertura di posizioni lungo il trend. L'indicatore è un sistema di trading completo che può essere utilizzato per Forex e opzioni binarie. Il sistema di algoritmi consente di riconoscere movimenti intensi di prezzo in più barre consecutive. L'indicatore fornisce diversi tipi di avvisi per le frecce. Funziona su qualsiasi strumento di trading e intervallo di tempo (consigliato M5 o superiore). Com
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione