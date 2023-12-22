Koala Supply Demand

Presentazione dell'indicatore Koala Supply Demand per MetaTrader 4 :

Benvenuti nell'indicatore Koala Supply Demand. Questo indicatore è progettato per identificare le zone di offerta e domanda ininterrotte. Questo indicatore può aiutare il trader a visualizzare il mercato come zone; è possibile vedere come il prezzo rispetti alcune potenti zone. Questo indicatore può anche mostrare segnali di azione sui prezzi quando si formano all'interno delle zone.

Unisciti al  Canale Koala Trading Solution  nella community mql5 per conoscere le ultime notizie su tutti i prodotti Koala, il link di adesione è il seguente:

https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution

https://www.mql5.com/en/blogs/post/755700

IMPORTANTE: Questo prodotto include un consulente esperto gratuito (EA). Dopo l'acquisto, contattami su MQL5 Messenger per ricevere gratuitamente l'EA collegato all'indicatore.

Importante: Dalla versione 1.2, questo indicatore è un indicatore di offerta e domanda su più frame temporali, e l'utente può spostarsi tra i diversi frame temporali cliccando sui pulsanti.

Caratteristiche principali:

  1. Capacità di backtest sul grafico: Sperimenta il futuro dell'analisi con la singolare funzione di backtest direttamente sul grafico. Clicca semplicemente in qualsiasi punto del grafico e osserva istantaneamente le zone di offerta e domanda non scadute in quel preciso momento. Questa capacità offre agli utenti un'analisi in tempo reale per decisioni più informate.

  2. Riconoscimento dei pattern di azione sui prezzi: Personalizza la tua strategia di trading selezionando tra vari pattern di azione sui prezzi. L'indicatore supporta pattern popolari come i pattern engulfing. Quando selezionato, l'indicatore mostrerà chiare frecce di acquisto e vendita per ogni occorrenza del pattern selezionato all'interno delle zone di offerta e domanda non interrotte.

  3. Allerte per nuovi segnali: Resta sempre avanti sul mercato con allerte tempestive. Ricevi notifiche per i nuovi segnali di azione sui prezzi che si verificano all'interno delle identificate zone di offerta e domanda. Ciò garantisce che non perderai mai un'opportunità di trading potenziale, mantenendoti connesso al mercato anche quando sei lontano.

Come gli sviluppatori possono collegare questo indicatore a un EA?

Certamente! Gli sviluppatori possono facilmente collegare l'indicatore Koala Supply Demand a un Expert Advisor (EA) utilizzando i buffer dell'indicatore. Ecco una guida su come accedere ai segnali di acquisto e vendita dell'indicatore:

Passo 1: Spiegazione dei buffer dell'indicatore:

  • Buffer 1: Questo buffer corrisponde ai segnali di acquisto generati dall'indicatore Koala Supply Demand.
  • Buffer 2: Questo buffer corrisponde ai segnali di vendita generati dall'indicatore Koala Supply Demand.

Passo 2: Esempio di utilizzo della funzione iCustom per l'integrazione in un EA:

Per accedere ai segnali dell'indicatore in un EA, è possibile utilizzare la funzione iCustom in MQL4. Ecco un esempio:

buySignal = iCustom(NULL, timeframe, symbol, 1, shift);

sellSignal = iCustom(NULL, timeframe, symbol, 2, shift);

Conclusione :

In base alla mia esperienza, una delle zone e aree di prezzo più affidabili nel mercato forex sono le zone di offerta e domanda. In alcuni casi, il mercato rispetta queste zone, e i pattern di azione sui prezzi sono molto affidabili quando si formano all'interno di queste zone.

Abraham Correa
3409
Abraham Correa 2025.08.29 01:12 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Ashkan Hazegh Nikrou
41266
Risposta dello sviluppatore Ashkan Hazegh Nikrou 2025.08.29 05:51
Really appreciate for your positive energy.
I try to bring up high quality free products. so i continue update on this product to make it as best supply demand tool and also for free.
Rispondi alla recensione