Presentazione dell'indicatore Koala Supply Demand per MetaTrader 4 :Benvenuti nell'indicatore Koala Supply Demand. Questo indicatore è progettato per identificare le zone di offerta e domanda ininterrotte. Questo indicatore può aiutare il trader a visualizzare il mercato come zone; è possibile vedere come il prezzo rispetti alcune potenti zone. Questo indicatore può anche mostrare segnali di azione sui prezzi quando si formano all'interno delle zone.
IMPORTANTE: Questo prodotto include un consulente esperto gratuito (EA). Dopo l'acquisto, contattami su MQL5 Messenger per ricevere gratuitamente l'EA collegato all'indicatore.Importante: Dalla versione 1.2, questo indicatore è un indicatore di offerta e domanda su più frame temporali, e l'utente può spostarsi tra i diversi frame temporali cliccando sui pulsanti.
Caratteristiche principali:
-
Capacità di backtest sul grafico: Sperimenta il futuro dell'analisi con la singolare funzione di backtest direttamente sul grafico. Clicca semplicemente in qualsiasi punto del grafico e osserva istantaneamente le zone di offerta e domanda non scadute in quel preciso momento. Questa capacità offre agli utenti un'analisi in tempo reale per decisioni più informate.
-
Riconoscimento dei pattern di azione sui prezzi: Personalizza la tua strategia di trading selezionando tra vari pattern di azione sui prezzi. L'indicatore supporta pattern popolari come i pattern engulfing. Quando selezionato, l'indicatore mostrerà chiare frecce di acquisto e vendita per ogni occorrenza del pattern selezionato all'interno delle zone di offerta e domanda non interrotte.
-
Allerte per nuovi segnali: Resta sempre avanti sul mercato con allerte tempestive. Ricevi notifiche per i nuovi segnali di azione sui prezzi che si verificano all'interno delle identificate zone di offerta e domanda. Ciò garantisce che non perderai mai un'opportunità di trading potenziale, mantenendoti connesso al mercato anche quando sei lontano.
Come gli sviluppatori possono collegare questo indicatore a un EA?
Certamente! Gli sviluppatori possono facilmente collegare l'indicatore Koala Supply Demand a un Expert Advisor (EA) utilizzando i buffer dell'indicatore. Ecco una guida su come accedere ai segnali di acquisto e vendita dell'indicatore:
Passo 1: Spiegazione dei buffer dell'indicatore:
- Buffer 1: Questo buffer corrisponde ai segnali di acquisto generati dall'indicatore Koala Supply Demand.
- Buffer 2: Questo buffer corrisponde ai segnali di vendita generati dall'indicatore Koala Supply Demand.
Passo 2: Esempio di utilizzo della funzione iCustom per l'integrazione in un EA:
Per accedere ai segnali dell'indicatore in un EA, è possibile utilizzare la funzione iCustom in MQL4. Ecco un esempio:
buySignal = iCustom(NULL, timeframe, symbol, 1, shift);
sellSignal = iCustom(NULL, timeframe, symbol, 2, shift);
Conclusione :
In base alla mia esperienza, una delle zone e aree di prezzo più affidabili nel mercato forex sono le zone di offerta e domanda. In alcuni casi, il mercato rispetta queste zone, e i pattern di azione sui prezzi sono molto affidabili quando si formano all'interno di queste zone.
