Quantum PulseMatrix Forex AI PRO
- Experts
- Amer Juabra
- Versione: 1.5
- Aggiornato: 11 settembre 2025
- Attivazioni: 10
🤖 Quantum PulseMatrix Forex AI PRO
Precisione. Velocità. Profitto.
L'EA definitivo per lo scalping basato sull'intelligenza artificiale per ogni coppia di valute
Entra nel futuro del trading con Quantum PulseMatrix Forex AI PRO, un Expert Advisor progettato per scalper, swing trader e professionisti intraday che richiedono precisione, velocità e coerenza.
🧠 Perché i trader scelgono PulseMatrix
🚀 Motore di intelligenza artificiale Quantum PulseNet v2.7
Addestrato su anni di dati di mercato, questo motore di intelligenza artificiale di nuova generazione filtra il rumore e si aggancia alle entrate ad alta probabilità in millisecondi.
⚡ Ottimizzato per timeframe M5 e M10
Progettato per le zone di volatilità in cui i movimenti sono più bruschi. Stabile anche su M1 e M15 per scalper aggressivi o adattativi.
🛡 SafeValidationFallback™ – Non perdere mai una mossa
Se il mercato salta un segnale, PulseMatrix attiva un'ultima entrata di salvataggio filtrata, così sei sempre in posizione quando serve.
🔥 Nessuna Martingala. Nessuna griglia. Nessun azzardo.
Ogni operazione è calcolata, a rischio controllato e indipendente. Nessun raddoppio, nessuna sovraesposizione: solo un'esecuzione intelligente.
🔍 Intelligenza integrata
✅ Conferma di ingresso multi-segnale (RSI + breakout + filtri di tendenza)
✅ SL/TP dinamico che si adatta alla volatilità
✅ Protezione da spread e slippage per un'esecuzione sicura
✅ Controllo della frequenza di trading per evitare scalping rumoroso
📊 Punti salienti della strategia
✔️ Funziona su tutte le coppie Forex (maggiori e minori)
✔️ Risultati migliori su EURUSD e GBPUSD
✔️ Scalping intraday e configurazioni short swing
✔️ Completamente autonomo: basta collegarsi e fare trading
✔️ Perfetto per ambienti di scalping M5 e M10
🧾 Requisiti
Deposito: a partire da $100
Leva finanziaria: 1:100 o superiore
Broker: preferito spread bassi
VPS: fortemente consigliato
💸 Prezzi (licenze limitate)
🎯 Prezzo di lancio: $ 149,99 (40% di sconto - Risparmia $ 100) ERA $ 249,99
📈 +$ 50 ogni 10 licenze vendute
💎 Prezzo finale: $ 1999
🎁 Bonus per acquirenti anticipati
Ottieni GRATIS il nostro EA Quantum StarMan (motore di micro-scalping) in arrivo!
👉 Inviaci un messaggio dopo l'acquisto per richiederlo.
⚙️ Configurazione in 2 minuti
1️⃣ Copia Quantum_PulseMatrix_AI_PRO_V1.4_mql5.ex5 nella cartella Esperti
2️⃣ Riavvia MetaTrader 5
3️⃣ Allega a qualsiasi grafico Forex (consigliati M5/M10)
4️⃣ Abilita Algo Trading → Fatto ✅
Tutte le impostazioni sono pre-ottimizzate per le coppie principali. Nessuna configurazione complessa.
📬 Dopo l'acquisto
🎥 Video tutorial passo passo (in arrivo)
🎁 Licenza bonus gratuita (Quantum StarMan EA)
⚡ Domina i mercati veloci con la precisione dell'IA
Quantum PulseMatrix Forex AI PRO non è solo un altro EA.
È il tuo vantaggio nei mercati volatili: scalping più intelligente, reazioni più rapide e protezione dal rischio in ogni fase.
👉 Prendi il controllo del tuo trading. Unisciti all'élite.
👉 Assicurati la tua copia oggi stesso prima del prossimo aumento di prezzo.