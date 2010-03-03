Trend Hedge Master MT5
- Experts
- Arkadii Zagorulko
- Versione: 1.3
- Aggiornato: 29 agosto 2025
- Attivazioni: 5
Trend Hedge Master MT5: L’evoluzione di una strategia collaudata
L’EA Trend Hedge Master MT5 è un sistema professionale di grid e hedge, frutto di oltre dieci anni di esperienza. Rileva le tendenze con precisione e gestisce i drawdown per proteggere il capitale, puntando a profitti costanti su Forex e oro.
Perché la versione MT5 è migliore:
-
Logica di trend avanzata: segnali più precisi
-
Recupero intelligente: si adatta al mercato, senza aggiunte casuali di posizioni
-
Gestione attiva: protegge il capitale tramite hedging e chiusure parziali
Funzionalità principali:
-
Motore avanzato di trend-following
-
Sistema strategico di hedge e recupero
-
Stop e target dinamici
-
Modalità di gestione del rischio multiple
Perfetto per: utenti MT4 o trader che vogliono crescita stabile e protezione del capitale.
Impostazioni consigliate: EURUSD H1, deposito minimo 3000 USD, conto MT5 con hedge richiesto.