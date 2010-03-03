Trend Hedge Master MT5

Trend Hedge Master MT5: L’evoluzione di una strategia collaudata

L’EA Trend Hedge Master MT5 è un sistema professionale di grid e hedge, frutto di oltre dieci anni di esperienza. Rileva le tendenze con precisione e gestisce i drawdown per proteggere il capitale, puntando a profitti costanti su Forex e oro.

Perché la versione MT5 è migliore:

  • Logica di trend avanzata: segnali più precisi

  • Recupero intelligente: si adatta al mercato, senza aggiunte casuali di posizioni

  • Gestione attiva: protegge il capitale tramite hedging e chiusure parziali

Funzionalità principali:

  • Motore avanzato di trend-following

  • Sistema strategico di hedge e recupero

  • Stop e target dinamici

  • Modalità di gestione del rischio multiple

Perfetto per: utenti MT4 o trader che vogliono crescita stabile e protezione del capitale.
Impostazioni consigliate: EURUSD H1, deposito minimo 3000 USD, conto MT5 con hedge richiesto.


Altri dall’autore
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
Experts
Un modo più intelligente di fare trading su oro ed euro Questo EA si basa su metodi quantitativi avanzati per identificare inefficienze temporanee tra due mercati principali. Mira a trarre vantaggio dai momenti in cui il comportamento dei prezzi si discosta dalla dinamica abituale.   Live signal Il sistema si adatta automaticamente alle condizioni di mercato e gestisce ingressi e uscite con precisione, per cogliere le opportunità quando si verificano disallineamenti a breve termine. Ulteriori li
NeuroPrompt
Arkadii Zagorulko
5 (3)
Experts
NeuroPrompt è un Expert Advisor (EA) intelligente che integra modelli di Intelligenza Artificiale (tramite OpenAI) per analizzare il mercato e fornire decisioni di trading. Raccoglie dati di mercato in tempo reale, li invia a ChatGPT tramite API, riceve la risposta dell’IA e esegue automaticamente le operazioni su MetaTrader 5. Impostazioni principali Modello IA e configurazione API Modello GPT – Scegli tra GPT-4 o GPT-5. Chiave API – La tua chiave OpenAI (necessaria per collegare l’IA). Timefra
Cross MA TrendX
Arkadii Zagorulko
5 (1)
Experts
CMTX EA è uno strumento di trading versatile che utilizza le Medie Mobili (MA) per generare segnali e gestire le operazioni. Progettato per mercati sia in trend che laterali, questo EA apre posizioni quando due MA si incrociano e gestisce strategicamente le operazioni per ottenere risultati ottimizzati. Caratteristiche principali: Opzioni di direzione del trading: Configura l’EA per operare solo in acquisto, solo in vendita o in entrambe le direzioni contemporaneamente. Gestione dei lotti e del
Super Trend TV Style
Arkadii Zagorulko
Indicatori
SuperTrend TV-Style replicates the classic SuperTrend indicator from TradingView, now available for MetaTrader. It uses ATR-based volatility to detect trend direction and plot dynamic buy/sell zones on the chart.  Green line: uptrend  Red line: downtrend  Arrows: buy/sell signals at trend shifts  Customizable source price (HL2, HLC3, etc.) and ATR method Simple, fast, and familiar - ideal for traders switching from TradingView or looking for a clean trend-following tool.
FREE
Trend hedge master EA
Arkadii Zagorulko
4.5 (8)
Experts
Cos'è il Trend Hedge Master EA La logica del Trend Hedge Master EA è semplice: apre una posizione nella direzione del trend dopo un periodo di consolidamento. Se il trend sembra cambiare, può aprire ordini aggiuntivi, aspettandosi che il prezzo torni nella direzione originale per chiudere tutte le posizioni in profitto. Tuttavia, se il trend cambia davvero, l'EA usa i profitti delle nuove operazioni per coprire le perdite degli ordini precedenti. Le impostazioni predefinite sono pensate per la c
Smart cross MA
Arkadii Zagorulko
4.67 (3)
Indicatori
Indicatore Incrocio MA (Auto-Optimizing MA) Questo indicatore seleziona automaticamente i migliori periodi delle medie mobili (MA) e mostra sul grafico le combinazioni più redditizie. Segnali: • Acquisto: la MA veloce incrocia la lenta dal basso verso l’alto. • Vendita: la MA veloce incrocia la lenta dall’alto verso il basso. Funzioni principali: • Ottimizzazione automatica delle MA. • Visualizzazione chiara dei profitti ai punti di incrocio. • Risparmio di tempo e segnali pronti all’uso. Con
FREE
SpreadTracker
Arkadii Zagorulko
Utilità
SpreadTracker – Monitor di Spread in Tempo Reale per MT5 Monitora in tempo reale gli spread attuali, medi e massimi di tutti i simboli nella finestra "Market Watch". I simboli sono ordinati in base allo spread medio, con una visualizzazione dinamica su più colonne. Clicca su un qualsiasi simbolo per aprire istantaneamente il suo grafico. Colori, layout e velocità di aggiornamento sono completamente personalizzabili. Perfetto per scalper, day trader e analisti che necessitano di una visione immed
FREE
Ftool 2
Arkadii Zagorulko
Utilità
The panel allows you to place and open orders with one click of a button. It is possible to quickly change the parameters of the lot, take profit, stop loss and expiration time. The expiration parameter is valid only for pending orders. The trading panel works in the tester. To open a pending order, click on the buy or sell stop button, and then on a place on the chart. (This function cannot work in the strategy tester for technical reasons) Expiration time is in minutes, everything else is
FREE
Mediana
Arkadii Zagorulko
Indicatori
L’indicatore Median Cross è uno strumento potente per il Forex e altri mercati finanziari. A differenza delle medie mobili tradizionali, disegna due linee mediane e genera frecce e avvisi quando si incrociano, aiutando a identificare cambi di trend e punti di ingresso in modo più rapido e affidabile. Il prezzo mediano rappresenta il valore centrale dell’intervallo, risultando meno sensibile a picchi, valori estremi o rumore rispetto alla media mobile. Questo garantisce segnali più fluidi e una v
Accipiter
Arkadii Zagorulko
Indicatori
Un indicatore di tendenza basato sulla rottura dei livelli. Con una sola impostazione, si adatta rapidamente a qualsiasi simbolo specifico. Questo indicatore non ridisegna ed è pensato solo per la piattaforma MT4 desktop. Notifiche PUSH su mobile Avvisi su desktop Avvisi via e-mail Frecce di ingresso su barre chiuse Funziona su qualsiasi simbolo MT4 e qualsiasi timeframe. Può essere utilizzato da solo o come complemento del tuo sistema di trading.
Hammer Star
Arkadii Zagorulko
Indicatori
Indicatore Hammer & Star Bar per MT5 Individua rapidamente i pattern di inversione chiave, Hammer e Star Bar , per entrare nei punti migliori. Funzioni: Rilevamento massimi/minimi delle ultime X barre Rapporto corpo-candela personalizzabile Conferma ombra opposta Alert Push e commenti sul grafico TF consigliato: H4 Vantaggi: Per principianti e trader esperti Completamente personalizzabile Non ridisegna , segnali affidabili Potenzia il tuo trading con Hammer & Star Bar per MT5!
Value Gap
Arkadii Zagorulko
Indicatori
Value Gap   è uno strumento intelligente basato sulla strategia Fair Value Gap. Come funziona: L’indicatore analizza continuamente l’azione recente dei prezzi, identificando aree in cui compratori e venditori hanno lasciato uno squilibrio. Quando viene rilevato un gap, viene tracciato direttamente sul grafico come livello chiaro. Lo strumento monitora quindi l’azione futura del prezzo: se il mercato torna e riempie il gap entro il periodo consentito, viene generato un segnale. È possibile filtr
