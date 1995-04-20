Virtual equity indicator for multiple symbols

 Индикатор виртуального эквити, представляемый здесь, может работать по нескольким
символам одновременно. Для каждого символа задается направление (Buy/Sell) и размер позиции.
В настройках также указывается размер предполагаемого депозита, дата открытия и закрытия
позиции. 
 На графике при этом устанавливаются вертикальные линии, обозначающие указываемые в настройках даты. 
После установки индикатора на график, можно изменять время открытия и закрытия позиции,
передвигая эти линии. 
 Дату закрытия можно указывать из будущего, таким образом индикатор будет работать в реальном времени.

 Индикатор будет удобно использовать для подбора символов для парной (портфельной) торговли.
Число символов не ограничено.
У хорошо коррелирующих пар, к примеру, можно подбором лота каждого символа добиться минимального
изменения эквити в трендовых (размашистых) движениях и, при этом, во флете наблюдать достаточно
большие стабильные изменения, которые можно использовать в торговле.
 Это своего рода арбитраж внутри биржи, но разных инструментах.
Используя индикатор, можно отрабатывать свои портфельные стратегии.

Настройки по символам следующие: через запятую - символ, направление, размер лота.
                                                          затем точка с запятой (;) и следующий символ и т.д.

Дата забивается вручную или выбирается из выпадающего календаря.

Индикатор также тестировался на бирже Bybit, там есть поддержка терминала МТ4.

Prodotti consigliati
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicatori
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore "Auto FIBO Pro" Crypto_Forex: è un ottimo strumento ausiliario nel trading! - L'indicatore calcola e posiziona automaticamente sul grafico i livelli di Fibo e le linee di tendenza locali (colore rosso). - I livelli di Fibonacci indicano le aree chiave in cui il prezzo può invertirsi. - I livelli più importanti sono 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Puoi usarlo per lo scalping di inversione o per il trading di zone grid. - Ci sono molte opportunità per migliorare il tuo sistema attuale us
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicatori
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicatori
L'indicatore costruisce le quotazioni attuali, che possono essere confrontate con quelle storiche e su questa base fanno una previsione del movimento dei prezzi. L'indicatore ha un campo di testo per una rapida navigazione fino alla data desiderata. Opzioni: Simbolo - selezione del simbolo che visualizzerà l'indicatore; SymbolPeriod - selezione del periodo da cui l'indicatore prenderà i dati; IndicatorColor - colore dell'indicatore; HorisontalShift - spostamento delle virgolette disegnate d
Basic Theme Builder
Mehran Sepah Mansoor
5 (1)
Indicatori
Basic Theme Builder: Semplifica la Personalizzazione del Tuo Grafico Trasforma la tua esperienza di trading con l'indicatore   Basic Theme Builder , uno strumento versatile progettato per semplificare la personalizzazione dell'aspetto del tuo grafico su MetaTrader 4 .   Questo indicatore intuitivo offre un pannello facile da usare che ti consente di passare senza sforzo tra vari temi e schemi di colore, migliorando sia l'aspetto visivo che la funzionalità del tuo ambiente di trading.   Free MT5
FREE
Margin Out aud PLUS 100
Alexander Shienkov
Indicatori
Indicator of the Margin Call, Stop Out and Plus 100 (one hundred percent of profit to the deposit) levels. It has been designed to better visualize and maintain money management when trading financial instruments. The levels drawn by the indicator have different colors. They visualize the price range, at which a broker generates a notification (Margin Call) and force closes the deals (Stop Out) due to the shortage of funds on the account, in case the price goes against the positions opened by a
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicatori
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indicatori
The indicator detects and displays 3 Drives harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is com
Sessions NY London Tokyo
Makarii Gubaydullin
Utilità
L'indicateur montre les heures d'ouverture des bourses mondiales. Vous aide à voir quels marchés sont actuellement les plus actifs Découvrez mon  #1 Pro  Utility : 66+ fonctionnalités, incluant cet outil  |   Contactez-moi  si vous avez des questions Aide à sélectionner les instruments les plus volatils en ce moment; Particulièrement utile pour les traders intraday; 1) Lors de l'utilisation sur des délais 1H et inférieurs: les lignes correspondront à la position réelle des barres sur le graphiq
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (71)
Indicatori
Il Cattura Tendenza (The Trend Catcher): La strategia Trend Catcher con indicatore di allerta è uno strumento di analisi tecnica versatile che aiuta i trader a identificare le tendenze di mercato e i potenziali punti di ingresso e uscita. Presenta una strategia dinamica Trend Catcher che si adatta alle condizioni di mercato, offrendo una chiara rappresentazione visiva della direzione della tendenza. I trader possono personalizzare i parametri in base alle proprie preferenze e tolleranza al risc
FREE
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicatori
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Indicatori
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
FreqoMeterForecast
Stanislav Korotky
Indicatori
The main idea of this indicator is rates analysis and prediction by Fourier transform. Indicator decomposes exchange rates into main harmonics and calculates their product in future. You may use the indicator as a standalone product, but for better prediction accuracy there is another related indicator - FreqoMaster - which uses FreqoMeterForecast as a backend engine and combines several instances of FreqoMeterForecast for different frequency bands. Parameters: iPeriod - number of bars in the ma
Magic Balance
Daniil Evstratenko
Indicatori
The indicator shows which trading pairs, strategies, robots and signals that you use are profitable and which are not. The statistic of trades and balance graph are displayed in the account currency and pips - to switch simply click on the graph. button "$"(top left) - minimize/expand and move the indicator panel button ">"(bottom right) - stretching and resetting to the original size Statistic of trades 1 line - account balance, current profit and lot of open trades; 2 line - the number of all
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex HTF Ichimoku per MT4. - L'indicatore Ichimoku è uno degli indicatori di tendenza più potenti. HTF significa - Higher Time Frame. - Questo indicatore è eccellente per i Trend Trader e anche in combinazione con le voci Price Action. - L'indicatore HTF Ichimoku consente di collegare Ichimoku da un timeframe più elevato al grafico corrente. - Trend rialzista: linea rossa sopra quella blu (ed entrambe le linee sono sopra la nuvola) / Trend ribassista: linea rossa sotto quell
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicatori
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicatori
Versione MT5  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels   è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i   frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce   la corretta struttura a onde   del mercato, e i   livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-
Candle Pattern Finder MT4
Dwi Nur Prasetyo
Indicatori
Candle Pattern Finder Candle Pattern Finder is a powerful MT4 indicator designed to help traders easily detect key candlestick patterns in real-time. Whether you're trading trends, reversals, or consolidations, this tool highlights important price action signals directly on the chart — helping you make faster and more confident trading decisions. Detects popular candlestick patterns: Bullish/Bearish Engulfing Hammer & Inverted Hammer Shooting Star & Hanging Man Three White Soldiers Three Black
FREE
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indicatori
The indicator displays the data of the Stochastic oscillator from a higher timeframe on the chart. The main and signal lines are displayed in a separate window. The stepped response is not smoothed. The indicator is useful for practicing "manual" forex trading strategies, which use the data from several screens with different timeframes of a single symbol. The indicator uses the settings that are identical to the standard ones, and a drop-down list for selecting the timeframe. Indicator Paramet
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Indicatori
Presentazione dell'indicatore Koala Supply Demand per MetaTrader 4 (ti invitiamo a condividere la tua recensione o il tuo feedback, positivo o negativo, in modo che altri trader possano trarre vantaggio dalla tua esperienza.) : Benvenuti nell'indicatore Koala Supply Demand. Questo indicatore è progettato per identificare le zone di offerta e domanda ininterrotte. Questo indicatore può aiutare il trader a visualizzare il mercato come zone; è possibile vedere come il prezzo rispetti alcune potent
FREE
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicatori
Daily Candle Predictor è un indicatore che prevede il prezzo di chiusura di una candela. L'indicatore è destinato principalmente all'uso sui grafici D1. Questo indicatore è adatto sia per il trading forex tradizionale che per il trading di opzioni binarie. L'indicatore può essere utilizzato come sistema di trading autonomo o può fungere da aggiunta al sistema di trading esistente. Questo indicatore analizza la candela corrente, calcolando alcuni fattori di forza all'interno del corpo della cande
Auto Fib MT4
Part-time Day Trader
Indicatori
Fibonacci retracement levels — always ready when they matter most. Auto Fib for MT4 keeps precise, up-to-date Fibonacci levels on your chart for those who seek perfectly timed pullback entries on Fib levels, or want an extra layer of confluence alongside their regular indicators. With one click, the tool automatically detects the latest impulse move and draws Fibonacci levels from wick to wick with maximum precision. Need a clean chart for execution? Click again — the levels instantly hide. Who
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicatori
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Top Currency Strength
Madzhid Forgani
Indicatori
This indicator is one of the useful tools for traders who trade on currency pairs and based on the strength of each currency they can make a correct decision or confirmation in the positions.  It has been calculated for all the minor currency pairs supported by the broker and displays the values of the major currencies. These currencies are displayed horizontally or vertically according to the trader's config when executing the indicator. One of the trading strategies that can be used is to cho
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indicatori
This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
FREE
Adjustable Fractals mr
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
"Adjustable Fractals" - è una versione avanzata dell'indicatore frattale, uno strumento di trading molto utile! - Come sappiamo, l'indicatore mt4 Standard fractals non ha impostazioni, il che è molto scomodo per i trader. - Adjustable Fractals ha risolto questo problema, ha tutte le impostazioni necessarie: - Periodo regolabile dell'indicatore (valori consigliati: superiori a 7). - Distanza regolabile dai massimi/minimi del prezzo. - Design regolabile delle frecce frattali. - L'indicatore è do
VSA Histogram
Richard Bystricky
Indicatori
VSA - P (Volume Spread Analysis) Period-Based Histogram is a tool that visually represents market volume dynamics using Volume Spread Analysis principles, with a focus on highlighting key volume changes over specific time periods. The histogram captures changes in volume and price spread relationships in real-time, enabling traders to detect early signals of accumulation, distribution, and shifts in buying or selling pressure. Indicator is non repainting and working with real-time on tick data.
Xmaster formula indicator forex no repaint
Vadym Velychkov
Indicatori
Nuova versione più accurata dell'indicatore Xmaster. Più di 200 trader di tutto il mondo hanno condotto più di 15.000 test di diverse combinazioni di questo indicatore sui loro PC per ottenere la formula più efficace e precisa. E qui ti presentiamo l'indicatore "Xmaster formula indicator forex no repaint", che mostra segnali accurati e non ridipinge. Questo indicatore invia anche segnali al trader tramite e-mail e push. Con l'arrivo di ogni nuovo tick, analizza costantemente il mercato in base
Prop Trade Assistant
Michal Hrubes
Utilità
Prop Trade Assistant — Smart Prop Account Manager Overview Prop Trade Assistant is a utility designed for traders using prop firm accounts (e.g., FTMO, MFF, The Funded Trader, MyForexFunds, etc.). It functions as a risk management tool and dashboard, providing real-time tracking of drawdown, current PnL, profit targets, and other account metrics. Features Calculates profit and loss based on lot size, stop loss (SL), take profit (TP), and break-even (BE) Accepts input values in pips, currency
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Indicatori
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. CONTATTATEMI DOPO L'ACQUISTO PER RICEVERE CONSIGLI DI TRADING, BONUS E L'ASSISTENTE EA GANN MADE EASY GRATUITAMENTE! Probabilmente hai già sentito parlare molte volte d
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (68)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sotto fo
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Indicatori
2 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicatori
Indicatore top per MT5 che fornisce segnali accurati per entrare in un trade senza riverniciare! Può essere applicato a qualsiasi attività finanziaria: forex, criptovalute, metalli, azioni, indici.  La versione MT5 è qui Fornirà segnali di trading piuttosto precisi e ti dirà quando è meglio aprire un trade e chiuderlo. Guarda il video (6:22) con un esempio di elaborazione di un solo segnale che ha ripagato l'indicatore! La maggior parte dei trader migliora i propri risultati di trading dura
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicatori
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicatori
Currency Strength Wizard è un indicatore molto potente che ti fornisce una soluzione all-in-one per un trading di successo. L'indicatore calcola la potenza di questa o quella coppia forex utilizzando i dati di tutte le valute su più intervalli di tempo. Questi dati sono rappresentati in una forma di indice di valuta facile da usare e linee elettriche di valuta che puoi utilizzare per vedere il potere di questa o quella valuta. Tutto ciò di cui hai bisogno è collegare l'indicatore al grafico che
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
Day Trader Master è un sistema di trading completo per i day trader. Le systeme se compose de due indicatori. Un indicar est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de fleche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicaur gratuitement. Le deuxième indicaur è un indicaur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. GLI INDICATORI NON SI RIPETONO E NON RITARDANO! Usare questo sistema è molto semplice. Devi solo seguire i segnali del
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Auto Optimized RSI
Davit Beridze
5 (2)
Indicatori
Auto Optimized RSI è un indicatore a freccia intelligente e facile da usare, progettato per fornire segnali di acquisto e vendita precisi. Utilizza simulazioni di trading su dati storici per individuare automaticamente i livelli RSI più efficaci per ogni strumento e timeframe. Questo indicatore può essere utilizzato come sistema di trading autonomo o integrato nella tua strategia esistente, ed è particolarmente utile per i trader a breve termine. A differenza dei livelli fissi tradizionali del R
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicatori
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (7)
Indicatori
Il Market Structure Break Out (MSB) è uno strumento avanzato progettato per MT4 e MT5 che aiuta i trader a osservare i movimenti del mercato come strutture ordinate. L’indicatore fornisce segnali di trading tramite frecce e avvisi , sia nella direzione del trend che in quella inversa. Una delle caratteristiche più importanti di questo prodotto è il disegno di zone di offerta e domanda che non vengono rimosse . Inoltre, la funzionalità di backtest in tempo reale permette ai trader di valutare le
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicatori
Presentazione del       Grafici   Quantum Heiken Ashi PRO Progettate per fornire informazioni chiare sulle tendenze del mercato, le candele Heiken Ashi sono rinomate per la loro capacità di filtrare il rumore ed eliminare i falsi segnali. Dì addio alle confuse fluttuazioni dei prezzi e dai il benvenuto a una rappresentazione grafica più fluida e affidabile. Ciò che rende il Quantum Heiken Ashi PRO davvero unico è la sua formula innovativa, che trasforma i dati tradizionali delle candele in barre
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Indicatori
PRO Renko System è un sistema di trading altamente accurato appositamente progettato per il trading di grafici RENKO. Questo è un sistema universale che può essere applicato a vari strumenti di trading. Il sistema neutralizza efficacemente il cosiddetto rumore di mercato che consente di accedere a segnali di inversione accurati. L'indicatore è molto facile da usare e ha un solo parametro responsabile della generazione del segnale. Puoi facilmente adattare lo strumento a qualsiasi strumento di
Advanced Reversal Hunter Pro
Stanislav Konin
Indicatori
Advanced Reversal Hunter Pro (ARH) is a powerful, innovative volatility-based momentum indicator designed to accurately identify key trend reversals. Developed using a special algorithm that provides a clear construction of the average volatility range, without redrawing its values ​​and does not change them. The indicator adapts to any market volatility and dynamically adjusts the width of the band range, depending on current market conditions. Indicator advantages: Advanced Reversal Hunter Pro
Gold Flux Signal
Leandro Bernardez Camero
Indicatori
Gold Flux Signal – Indicatore di segnali senza repaint per XAUUSD Progettato per un'esecuzione chiara dei segnali – Gold Flux Signal è stato creato per fornire segnali chiari e stabili su XAUUSD , senza repaint né backpainting – È stato progettato specificamente per strategie di trend-following e breakout, evitando rumori e grafici sovraccarichi – L'indicatore opera esclusivamente su candele chiuse – Ottimizzato per i timeframe M1, M5 e H1 Segnali visivi stabili – Una volta generato, il se
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (656)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 26% La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una nuova formula. Con un solo grafico è possibile leggere la forza delle valute per 28 coppie Forex! Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o di un'opportunità
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicatori
Trading System Double Trend - sistema di trading indipendente composto da diversi indicatori. Determina la direzione della tendenza generale e fornisce segnali nella direzione del movimento dei prezzi. Può essere utilizzato per lo scalping, il trading intraday o intraweek. Possibilità Funziona su qualsiasi intervallo temporale e strumento di trading (Forex, criptovalute, metalli, azioni, indici). Semplice lettura visiva delle informazioni senza caricare un grafico L'indicatore non ridisegna e
SL Session Strength 28 Pair
Chalin Saranga Jayathilake
5 (19)
Indicatori
SL Curruncy impulse  https://www.mql5.com/en/market/product/82593 SL Session Strength 28 Pair flow of this intraday Asian London New York Sessions strength.SL Session Strength 28 indicator best for intraday scalper. market powerful move time you can catch best symbol. because you'll know which currencies are best to trade at that moment. Buy strong currencies and sell weak currencies (Diverging currencies).   Suggested timeframes to trading : M5 - M15 - M30 - You can however just change session
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
5 (1)
Indicatori
Gold Venamax : questo è il miglior indicatore tecnico azionario. L'algoritmo dell'indicatore analizza il movimento dei prezzi di un asset e riflette la volatilità e le potenziali zone di ingresso. Caratteristiche dell'indicatore: Questo è un super indicatore con Magic e due blocchi di frecce di tendenza per un trading comodo e redditizio. Sul grafico viene visualizzato il pulsante rosso per cambiare blocco. Magic è impostato nelle impostazioni dell'indicatore, in modo da poter installare l'indi
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (6)
Indicatori
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only     5 copies left ).                                             The next price will be increased to    $150 . The final price will be    $250. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers
Top Bottom Tracker MT4
Rodrigo Arana Garcia
Indicatori
Top Bottom Tracker è un indicatore basato su sofisticati algoritmi che analizza l'andamento del mercato ed è in grado di rilevare i massimi e i minimi del trend / Versione MT5 . Il prezzo aumenterà progressivamente fino a raggiungere i 500$. Prossimo prezzo --> 99$ Caratteristiche Nessuna riverniciatura Questo indicatore non cambia i suoi valori all'arrivo di nuovi dati Coppie di trading Tutte le coppie forex Timeframe Tutti i timeframe Parametri ==== Configurazione dell'indicatore ====
Altri dall’autore
Indicator of Far Levels
Andrey Gladyshev
Indicatori
The indicator displays the moment the price reaches an extreme level, including an invisible one (due to screen size limitations). Even small peaks and bottoms are considered extreme points. The level is shown as a trend line extending for a distance from the current candle (bar) to the left. The level has two values: distance (in bars) for the extreme point in a straight line to the left and distance (in bars) from the current candle (bar) to the extreme point (see the screenshots). The indicat
Indicator of the left distance from candle
Andrey Gladyshev
Indicatori
Индикатор показывает расстояние от ближайшего свободного High/Low  текущей (здесь и далее, текущей - в рамках расчетов индикатора) до исследуемой    (опять же - в рамках расчетов индикатора) свечи слева на графике на том же ценовом уровне.        Свободным в данном случае будет являться расстояние больше, чем одна свеча (бар) от текущей          свечи до исследуемой на том же ценовом уровне. Расстояние будет отмечаться пунктирной линией            от High/Low текущей свечи до исследуемой.  М
TickDelta
Andrey Gladyshev
Indicatori
The TickDelta indicator shows the difference in the number of oscillations of the best prices per unit of time. In this case, the unit of time is the specified timeframe (M1, M2, M5, M15, etc.). This value indirectly shows the market "sentiment". Due to the "tick-wise" nature, the indicator is more appropriate for use in scalping strategies. When applied in conjunction with real volumes and monitoring of various instrument charts, it is possible to identify certain reversal setups. In some cases
Alt Tick Calc Cluster
Andrey Gladyshev
Indicatori
Индикатор работает только с реальными биржевыми тиковыми данными. Для вычислений используются тики BID ASK и данные с ленты сделок . Индикатор проверялся на бирже CME на инструментах с узким и стабильным спредом ( S&P500, NASDAQ, CLE и др.), пояснения на скринах.   Исполнение индикатора в виде кластера в правой части графика. Каждому ценовому уровню графика выбранного участка между линиями (или отдельной свечи) соответствует полоска кластера, окрашенная в удобный для пользователя цвет (по умол
Alternative Tick Indicator
Andrey Gladyshev
Indicatori
Индикатор показывает настроение слабой стороны и может использоваться как для внутридневной торговли, так и для скальпинга. Всё будет зависеть от контекста графика.   Этот индикатор строит ценовой график в виде блоков (вертикальных прямоугольников, занимающих три ценовых уровня каждый), чем-то напоминающих ренко бары. Принцип построения основан на определённом изменении уровней BID и ASK (пояснения на скрине). При установке индикатора основной график становится невидимым и на белом поле происх
Fast trade detector
Andrey Gladyshev
Indicatori
Fast Trade Detector (FTD) -  Самый правдивый индикатор, который показывает истинное настроение Большого Игрока.  На бирже есть Игрок, у которого есть всё для того, чтобы быть в первых рядах в книге торговых  приказов (биржевом стакане). Эти сделки как индикатор рыночного настроения сильного игрока. Вы поймёте, что всё не совсем так, как представляли раньше. Вам откроются алгоритмы и стратегии  крупного участника рынка.  Исполнение индикатора в виде гистограммы в подвале графика. Гистограмма п
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione