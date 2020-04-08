Nirvana prop controler MT4
- Indicatori
- Aiireza Arjmandi Nezhad
- Versione: 2.34
- Aggiornato: 16 agosto 2025
- Attivazioni: 5
Indicatore di gestione del rischio e monitoraggio dei limiti per trader professionisti e account di valutazione (Prop)
Questo strumento visualizza esclusivamente sul grafico informazioni precise su gestione del rischio e limiti, per aiutarti a decidere con maggiore concentrazione. L’indicatore non apre/chiude/modifica operazioni e non interferisce con gli Expert Advisor.
Caratteristiche
- Monitoraggio del drawdown giornaliero e totale
- Calcola e mostra il drawdown giornaliero e totale in base a Balance o Equity (impostabile).
- Mostra la percentuale restante fino ai limiti definiti.
- Pannello pulito e professionale sul grafico
- Tabella riepilogativa con Balance, Equity, P/L corrente, DD giornaliero/totale e soglie di allerta.
- Interfaccia chiara e leggibile per favorire la concentrazione.
- Dimensionamento posizione in base al rischio
- Calcola il volume approssimativo in base al rischio percentuale/importo fisso e allo stop loss scelto.
- Mostra il rapporto rischio/rendimento (R:R) e i livelli di entrata, SL e TP sul grafico.
- Avvisi e notifiche
- Avviso quando ci si avvicina alle soglie di DD giornaliero/totale (soglia configurabile).
- Notifica quando il prezzo raggiunge SL/TP o altri eventi definiti.
- Invio di notifiche su desktop e dispositivi mobili.
- Compatibilità e non interferenza
- L’indicatore è solo informativo e non esegue né gestisce ordini.
- Utilizzabile su più grafici e simboli contemporaneamente.
- Utilizzabile anche dove gli Expert Advisor non sono consentiti.
Come si usa
- Applica l’indicatore al simbolo e timeframe desiderati.
- Imposta i limiti giornalieri/totali, la base di calcolo (Balance/Equity) e il fuso orario o l’ora di reset giornaliero.
- Definisci il rischio per operazione, lo stop loss, il rapporto R:R e le soglie di allerta.
- Verifica i livelli SL/TP e le informazioni del pannello e agisci secondo la tua strategia.
- Abilita le notifiche per le allerte importanti, se necessario.
Note e limitazioni
- Questo strumento non fornisce segnali di acquisto/vendita; mostra solo calcoli di gestione del rischio.
- L’obiettivo è aiutare a monitorare i limiti e ridurre gli errori umani. Non viene fornita alcuna garanzia in merito a profitti, superamento delle valutazioni o risultati di trading.
- I risultati dipendono dalla strategia, dal money management e dalle condizioni di mercato. Testare in demo o su dati storici prima dell’uso su conto reale.
- La responsabilità finale delle decisioni operative è dell’utente. Questo prodotto non costituisce consulenza d’investimento.
Questo strumento è disponibile per MetaTrader 5 al link seguente:
https://www.mql5.com/en/market/product/146237?source=Site+Market+MT5+Indicator+Rating006