Breakout Pattern mq
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Breakout Pattern" per MT4.
- L'indicatore "Breakout Pattern" è un indicatore molto potente per il trading Price Action: nessuna rielaborazione, nessun ritardo.
- L'indicatore rileva la combinazione Breakout di barre chiamata anche "3 dall'interno" sul grafico:
- Bullish Breakout Pattern - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini).
- Bearish Breakout Pattern - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini).
- Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail.
- L'indicatore "Breakout Pattern" è eccellente da combinare con livelli di supporto/resistenza.
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.