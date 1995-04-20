Breakout Pattern mq
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.5
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "Breakout Pattern" для MT4.
- Индикатор "Breakout Pattern" - очень мощный индикатор для торговли Price Action: без перерисовки, без задержки.
- Индикатор обнаруживает комбинацию баров Breakout, также называемую "3 изнутри" на графике:
- Модель Bullish Breakout - сигнал синей стрелки на графике (см. рисунки).
- Модель Bearish Breakout - сигнал красной стрелки на графике (см. рисунки).
- С оповещениями на ПК, мобильных устройствах и электронной почте.
- Индикатор "Breakout Pattern" отлично сочетается с уровнями поддержки/сопротивления.
Нажмите здесь, чтобы увидеть высококачественные торговые роботы и индикаторы!
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.